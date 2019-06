Restaurirani Mélièsov “Put na Mjesec” otvara sezonu filmskih projekcija na Ljetnoj pozornici Tuškanac

Od lipnja sve do početka rujna ljetne zagrebačke večeri rezervirajte za izlazak na Ljetnu pozornicu Tuškanac, najljepše gradsko kino pod vedrim nebom koje i ove godine na svom filmskom meniju donosi niz atraktivnih naslova.

Sezona uživanja u filmovima pod zvijezdama kreće u subotu, 8. lipnja od 21:30 sati uz gostujući open air program Svjetskog festivala animiranog filma Animafest Zagreb: Povedi me na mjesec i projekciju restaurirane izvorne, rukom kolorirane verzije jednog od najznačajnijih filmskih djela uopće – Puta na Mjesec Georgesa Mélièsa iz 1902. godine. U spomenutom programu iste večeri prikazat će se i Vukotićev Krava na mjesecu, kratkometražni danski SF Solarna šetnja, glazbeni spot za pjesmu Man in the Moon njemačkog DJ-a LCAW-a i Zabavan izlet, prvi iz slavne stop-animacijske serije Wallace i Gromit četverostrukog oskarovca Nicka Parka.

Foto: Promo

Od 10. do 13. lipnja ne propustite program Motovunizacija! Najbolje s brda filmova koji svakodnevno od 21:30 sati na veliko platno donosi po jedan festivalski hit. Prikazat će se akcijska krimi drama Anđeo u režiji Luisa Ortege i produkciji Pedra Almodóvara, temeljena na istinitoj priči o Argentincu Carlitosu, najljepšem ubojici u povijesti; talijanska komedija Potpuni stranci Paola Genovesea o grupi prijatelja koji tijekom jedne večere odlučuju razmijeniti mobitele i podijeliti baš sve tajne; (M)učenik, sjajna ruska drama u režiji Kirilla Serebrennikova o mladom fanatiku koji vjerskim citatima i kršćanskom dogmom vodi rat protiv svoje profesorice te Gnjev mirna čovjeka, višestruko nagrađivani španjolski triler u režiji Raúla Arévala.

Foto: Promo

U sklopu redovitog programa Ljetne pozornice Tuškanac, Prvi red do mora filmova, i ove godine od lipnja do rujna prikazat će se niz recentnih kino-uspješnica. Tijekom lipnja gledamo Rocketman, biografiju Eltona Johna, Prevarantice, remake urnebesne komedije Prljavi pokvareni prevaranti s Anne Hathaway i Rebel Wilson u naslovnim ulogama; Dva lica zakona, akcijsku krimi dramu s Melom Gibsonom i Vinceom Vaughnom; nastavke superuspješnih franšiza: X-Man: Phoenix i Osvetnici: Završnica te akcijski triler u režiji Luca Bessona Anna sa Sashom Luss, Helen Mirren i Cillianom Murphyjem u naslovnim ulogama.

Krajem lipnja i početkom srpnja Ljetna pozornica Tuškanac ugostit će Fantastic Film Festival, a tijekom srpnja Reviju europskog filma i izbor filmova sa Zagreb Film Festivala. U kolovozu uz stalni program Prvi red do mora filmova gledatelje očekuje niz projekcija glazbenih filmova u organizaciji Time Out Croatia i Ljetne pozornice Tuškanac.

Foto: Promo

Osim filmske ponude, Ljetna pozornica Tuškanac nudi i niz dodatnih razloga za uživanje u hladovini šume Tuškanac. Osvježenje uoči i nakon projekcija filmova potražite u Dogs & Movies Caffeu te u jedinstvenom ljetnom vrtu Pop Up Summer Garden, u sklopu kojeg vas očekuje i bogat glazbeni i kulturni program. Ako tražite skriveni kutak za bijeg od gradske vreve i ljetnih vrućina Ljetna pozornica Tuškanac idealno je mjesto za vas.

Filmovi na Ljetnoj pozornici Tuškanac prikazuju se od 21:30 sati, osim dijela projekcija Fantastic Film Festivala koje počinju u 22 sata. Ulaznice je moguće kupiti na blagajni Ljetne pozornice Tuškanac od 20 sati po cijeni od 30 kuna. Cijena ulaznice za Open air program Animafesta Zagreb iznosi 25 kuna. Projekcije su dog-friendly.

Više informacija: www.ljepotu.hr // www.facebook.com/ljetnapozornicatuskanac