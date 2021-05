Potencijal filma o provali pubertetskih hormona u svemiru progutala je crna rupa

1. Putnici

Foto: Netflix

Već smo 2016. godine u „Putnicima“ („Passengers“) mogli vidjeti što se dogodi kada se otkrije planet nalik Zemlji do kojeg ljude dijeli stotinjak godina putovanja. Prijave se dobrovoljci – mladi i u srednjoj životnoj dobi – koji potom ulaze u hibernacijske kapsule iz kojih će se probuditi kada slete na svoju „drugu Zemlju“. Naravno, jedan se putnik probudi 90-ak godina ranije i bude jedini budan na brodu. Ne preostaje mu ništa drugo nego „pokvariti“ hibernacijsku kapsulu prelijepe žene i ponašati se kao da on nema ništa s tim. Potom se, naravno, i zaljube.

I dok se priča o tim putnicima tkala oko pitanja usamljenosti, samoće i činjenice da čovjek – ma kako napredan bio – jednostavno nije stvoren da bude sam sebi dovoljan, putnici iz 2021. („Voyagers“) su nešto drukčiji. I oni, doduše, odlaze na svoju drugu Zemlju do koje ih dijeli 86 godina putovanja, ali ne u hibernacijskim kapsulama, nego potpuno svjesno i budno. Međutim, ti su putnici klinci koji su došli na ovaj svijet s pomoću IVF-a i rezultat su spajanja samo najboljih gena. Oni su „napravljeni“ isključivo da bi prevezli svemirski brod na udaljeni planet. Od prvog dana svog života odgajani su kao roboti. Nisu nikad vidjeli život per se kako im se na proputovanju kozmičkim bespućima, u kojem im je jedina realnost sterilni i hladni svemirski brod, ne bi javila nostalgija ili tuga za domom. Čak i tijekom putovanja poslušno koriste medikamente koji služe kao blokatori osjećaja. Ukratko, ti su tinejdžeri lišeni svega onoga što je jedna od glavnih karakteristika ljudskog postojanja. Kod njih nema erupcije osjećaja, strasti, preuzimanja kontrole nad kormilom koji upravlja njihovim životom. Nema živosti, elana ni lucidnosti. Sve dok jedan od putnika slučajno ne otkrije da ih drogiraju tekućinom koju im dijele uz obrok. On potom zajedno sa svojim prijateljem prestane piti tu tekućinu i postupno se počinju mijenjati. Jednostavno, pubertetski hormoni počnu raditi svoje.

Međutim, upravo su ti pubertetski hormoni, a još više sama ljudska priroda, najveća prijetnja misiji (zato i jesu bili blokirani). Što se dogodi kada 30-ak tinejdžera s podivljalim hormonima počne odlučivati? Što se dogodi kada njihov odgajatelj tragično nastrada? Tko i kako preuzima brod? Svime se tim bave „Putnici“, a zajednički nazivnik svih pitanja je ukazivanje na istinsku ljudsku prirodu – beskompromisnu, kompetitivnu, nemilosrdnu i željnu moći. „Putnici“ su daleko od najboljeg „svemirskog“ filma koji se može pogledati. No treba ga vidjeti. Ako ništa, da biste se uvjerili kako postoji puno boljih uradaka koje se isplati reprizirati. Iako je premisa jako zanimljiva i „filmična“, negdje je došlo do kratkog spoja koji je blokirao uspješnu realizaciju. Zapravo, čini se da je sav potencijal filma još u njegovu začetku progutala neka crna rupa.

ZF, SAD, 108 min.

Režija: Neil Burger

Glumci: Colin Farrell, Tye Sheridan