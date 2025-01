Ovaj bend je alternativna verzija mladih Jinxa, ali s jednako dobrim pjesmama

Dvije godine postojanja otprilike su dovoljne da se vidi koliki potencijal nosi neki mladi rock-bend. Toliko je trebalo da šibenska Aracataca, osnovana na samom kraju 2022., stigne do prvog albuma "Na sve strane" krajem 2024. i dovrši prvo poglavlje svog rada u koji su se uključili iskusni producent Vedran Peternel i izdavačka kuća Menart.

Aracataca svoj je koncertni debi imala u šibenskom Azimutu u sklopu akcije "Superval" kojom su školski bendovi dobivali priliku izaći pred javnost u organiziranom obliku koji je zapazila i šira javnost. Prvu svirku nakon objave debitantskog albuma imali su na brucošijadi Akademije dramske umjetnosti u zagrebačkom Melinu, a odmah potom stigli su i na listu prijedloga domaćih novinara za glazbenu nagradu Rock&Off u kategoriji mladih nada "Veliki prasak".

Prema onome što se čuje na albumu "Na sve strane" Aracatacu čeka izgledna budućnost i lako će se uklopiti u domaću klupsku scenu te svirati u većini pogodnih prostora. Najbolja rock-glazba oduvijek je nastajala u školama ili su barem članovi bili u školskoj dobi, a ta svježina osjeti se i u sedam pjesama albuma "Na sve strane". One se kreću od melodičnih pjesama s post-rock senzibilitetom do ambiciozne "Nove boje", sedmominutne završne "Epitaf" ili "Too Sad" otpjevane na engleskom, koja bi se vrlo lako mogla naći na repertoaru Pips, Chips & Videoclips.

Četveročlana postava (pjevačica Tara Šolić, gitarist Lorenzo Ušić, basist Ivan Stošić i bubnjar Filip Laća) ima odlične pjesme, a organski i puni zvuk svirke pokazuje da sugestivnu pjevačicu prati jednako uvjerljiv bend koji na lageru ima mnoge modele svirke, uključujući i fine, artikulirane gitarističke solo dionice ili zid distorzija, koje plove ili pušu na temeljima čvrste ritam-sekcije. No prije svega impresionira artikuliranost materijala i odlični tekstovi o problemima identiteta.

Gostovanje šibenskog repera Sensija (Senad Ramić iz Hrama) u pjesmi "Kriv si samo ti" još je jedan pamtljiv dio albuma, a kad bismo morali najkraće opisati bend koji bi što prije trebao stići do šireg kruga slušatelja, najbolje bi bilo pojednostaviti priču pa reći da su poput alternativne varijante mladih Jinxa, ali s jednako dobrim pjesmama. I pjevačicom.