Omiljeni Profesor Baltazar dobit će novi život u obliku videoigre

Iako avanture šašavog profesora Baltazara već neko vrijeme nismo imali prilike gledati na televiziji, on nikada neće biti zaboravljen. Njegov lik, djelo čuvenog Zlatka Grgića, poznaju i današnji malci, a mi stariji uvijek ga se rado i s nostalgijom sjećamo. Stigao je Baltazar i do SAD-a, Irana pa i daleke Australije, gdje se na televiziji vrtio 70-ih i 80-ih, gledali su ga i u Kini, a prije desetak godina i u Italiji. A dobit će profesor Baltazar i svoj novi život, u jednom sasvim novom formatu, jer jedan od najboljih hrvatskih gaming studija – Gamechuck – upravo priprema igru o njemu!

– Naravno da smo svi u studiju Gamechuck gledali profesora Baltazara kao djeca, a njegov jedinstveni stil nešto je što je svima u Hrvatskoj čvrsto ukorijenjeno u kolektivno sjećanje. No, zapravo, ideja je došla iz zagrebačkog Gradskog ureda za kulturu – govori nam Aleksandar Gavrilović iz Gamechucka.

Na natječaj Gradskog ureda za kulturu su prijavili svoju prethodnu videoigru, “Trip the Ark Fantastic”, ali nisu baš imali nade da će im ideja proći budući da se do tada videoigre nisu ni prijavljivale, a kamoli prolazile. No, smatra Gavrilović, žiriju se očito svidjelo što na njihovoj igri rade iskusni umjetnici koji su 80-ih radili i za Zagreb film. A u zanimljivom slijedu događaja, kad su došli na potpisivanje ugovora, zapričali su se sa zamjenikom pročelnice Gradskog ureda za kulturu Nikolom Stojadinovićem koji im je predložio da stupe u kontakt sa Zagreb filmom. Tako je nastala ideja za igru o profesoru Baltazaru, no trebali su još na svoju stranu pridobiti i ravnatelja Zagreb filma Vinka Brešana.

– Prvi sastanak s Brešanom bio je vrlo kratak – prošli smo kroz razne ideje i razgovarali malo o sličnostima i razlikama svijeta igara i filma, a sastanak je završio dogovorom da ćemo poslati razrađenu ideju za igru Baltazara. Nakon mjesec dana poslao sam 18 stranica razrade ideje i odmah me idući dan nazvao rekavši da je pročitao tekst i da mu se neke ideje jako sviđaju. Iako je taman došao s operacije kuka i trebao je biti na bolovanju, svejedno je htio da se vidimo što prije i dogovorimo daljnju suradnju, što pokazuje visoku dozu entuzijazma za projekt – zadovoljno kaže Gavrilović.

Igra će, nastavlja, biti maksimalno vjerna crtiću, ali izazov će im biti osmišljati nove priče i prenijeti taj vizualni stil rađen u analognim tehnologijama u digitalni svijet igara. Kako su već i ranije u svojim igrama koristili klasičnu animaciju, na ovoj igri će raditi i velik dio dosadašnjeg tima. Među njima je i akademska animatorica Ivana Radić, jedna od animatorica nagrađivanog dokumentarca “Chris the Swiss”, koja crta i animacije za “Trip the Ark Fantastic”. I koncept će, objašnjava nam Gavrilović, ostati isti. Igrač će, u liku profesora Baltazara, šetati Baltazargradom i rješavati probleme svojih sugrađana. Neke će priče preuzeti iz raznih epizoda, a neke će biti sasvim nove i originalne.

– Igrač će se moći „inspirirati“ raznim stvarima iz svoje okoline, poput semafora, ptice ili tramvaja, i onda kada odluči da je vrijeme da osmisli formulu, kombinirat će razne ideje kako bi riješio zadani problem. Primjerice, igrač može otvoriti svoju „škrinju ideja“ i spojiti pticu i tramvaj te tako dobiti ideju da izgradi leteći tramvaj, kao i u raspletu epizode “Leteći Fabijan”. Kombiniranje ovih stvari će igračima, nadamo se, biti zabavno i pomalo apsurdno, kao što je bilo i u samom crtiću – objašnjava nam naš sugovornik.

Žanrovski, igru su zamislili kao puzzle avanturu, odnosno “point-and-click”, kako su se zvale takve igre dok scenom nisu zavladali kontroleri. To Gamechuckovu timu dolazi prirodno, jer imaju jako puno iskustva upravo u tom žanru – i sam se Gavrilović već kalio na point-and-click igrama poput “Viktora”, “A Steampunk Adventure”, “All You Can Eat”, “vApe Escape”... Ipak, još ne znamo na kojim ćemo je sve konzolama moći zaigrati, ali nadamo se da će jedna od njih biti i retro arkadna konzola koju je osmislila upravo ekipa iz Gamechucka. Pa, iako kažu da je namijenjena prvenstveno djeci i njihovim roditeljima, sa sigurnošću tvrdimo da će je htjeti zaigrati i starije generacije.