Igrali smo novi Ratchet & Clank: Svemirska saga na steroidima zabava je za sve uzraste

U PlayStation Store stigli su Ratchet&Clank: Rift Apart, novi nastavak jedne od najpopularnijih (a po našem mišljenju i najboljih) igara rađenih za te konzole. Nakon što nas je autoironični, beskrajno duhoviti Ratchet&Clank premijerno predstavljen 2016. vratio na početke omiljene franšize, novi Rift Apart vodi nas u njezinu budućnost: razlika između zadnje dvije igre podsjeća nas na razliku između originalnih i novih nastavaka Ratova zvijezda (iz kojih i vuče mnogo inspiracije): dok su Ratchet & Clank bili posveta ranom, nevinom dobu svemirskih avantura, Rift Apart baca nas u distopični svijet nalik na Blade Runnera, u paralelnu stvarnost u kojoj je Dr. Nefarious postao imperator, a umjesto Ratcheta pokret otpora predvodi Rivet, hrabra lombaxica koja nas neodoljivo podsjeća na Rey iz već spomenutih Ratova zvijezda. A naći će se tu i brojnih drugih popkulturnih utjecaja, među kojima nas je posebno zabavilo citiranje serijala Alien.

Rift Apart nastavljaju se i na priču Ratchet & Clank: Into the Nexus iz 2014., ali novi igrači svih uzrasta neće imati mnogo problema pohvatati konce radnje. Igru smo testirali na PlayStationu 5, što znači da smo potpuno mogli uživati u 3D zvuku i haptičkom odzivu novih kontrolera, što Rift Apart čini još uzbudljivijim jer se svaki dodir s površinom, let ili eksplozija itekako osjeti, kao i pojačani puls kada je vaš junak (ili junakinja) na rubu smrti. Naracija je rascijepljena, baš kao i cijela galaksija, u “pravu” i alternativnu stvarnost: u jednoj smo Ratchet, a u drugoj Rivet, zajedno pokušavajući popraviti vremensko-prostorni kaos koji je nastao eksplozijom dimensionatora na samom početku igre.

U usporedbi s prethodnim nastavkom, ovo je brža, izazovnija, u svakom smislu “nabrijanija” igra koja nam otvara i nove mogućnosti kretanja te predstavlja novo oružje. U tome je, nažalost, malo stradala kvaliteta same priče i karakterizacija likova, no svejedno se radi o igri koju toplo preporučujemo i uz koju smo proveli zadnja dva tjedna, ponekad i glasno uzvikujući pred ekranom.