Nicole Kidman u ulozi moćne žene koja je podčinjena u seksualnom odnosu s pripravnikom

"Better Man" Foto: IMDb

Biografski, Velika Vritanija, 134 min

Režija: Michael Gracey

Glumci: Robbie Williams, Jonno Davies

Iako je doživio "flop" na američkim kinoblagajnama jer, navodno, tamo nitko ne zna tko je Robbie Williams i po čemu je on uspješna pop-zvijezda, "Better Man" je u europskim kontekstima, u kojima je nemoguće ne znati za jednog od najpopularnijih solo izvođača današnjice, polučio uspjeh. Nije ovo ni tipičan mjuzikl, ni tipična biografska priča, ni tipičan glazbeni film. Mišung je svega toga. Kreirao ga je redatelj koji potpisuje i film "Najveći showman", pa i "Better Man" donosi priču o odbačenima, marginaliziranima i onima u koje se ne vjeruje, ali koji na kraju ipak uspiju. A upravo takav bio je i Robbie (Robert) Williams, uz lijepu glazbenu pozadinu, pjesme koje tek u pojedinim scenama koje prikazuju određene epizode u životu (odlazak oca, smrt bake, zaljubljivanje…) dobivaju puni smisao, ovaj neobični uradak u kojem Williamsa glumi CGI čimpanza, prije svega je zabavna i vrckava priča. Na trenutke lud i divlji, a u svojoj srži onaj koji kao da žudi za zagrljajem, "Better Man" je baš kao i cijeli Williamsov opus, u kojem je moguće doživjeti sve emocije: od nježnosti s pjesmom "Angels", preko čežnje za ljubavlju s "Feel" do potpunog "živiš samo jednom" trenutka i hedonizma sa "Sin Sin Sin".