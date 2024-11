Moje slike su, kao i pjesme, na rubu crtića

Specifične stilove, novu naivu te jedinstvene opise umjetničkih djela još samo kratko, do 11. prosinca, možete pronaći u Hrvatskom muzeju naivne umjetnosti, u kojem se održava izložba "OHO! I to je naiva 3". Novi je to dio serije OHO!, čija je autorica i kustosica Gaella Gottwald, koja je okupila, kako je rekla, šestero samoukih naivaca nove generacije čiji talent i izraz nije svakodnevan.

Nakon prošlogodišnje izložbe OHO! 1 te nedavno zatvorene OHO! 2, koje su prikazale djela manje poznatih umjetnika te dosad neviđena djela iz fundusa Hrvatskog muzeja naivne umjetnosti – najstarijeg muzeja naivne umjetnosti na svijetu, koji će se uskoro seli na novu lokaciju na Gornjem gradu – kustosica Gottwald sada je okupila djela krajobraznog arhitekta Nikole Vučetića, ilustratorice Sare Gortan, politologinje Melite Kraus, programera Zorana Jambrešića, art terapeutkinje Margarete Vidmar i fotografa Exosa Luciusa Ida te Davora Gopca, rokera s ateljeom u Zaprešiću.

Osim što je jedan od naših najdugovječnijih frontmena koji je žario i palio pozornicama Nizozemske, nekadašnjeg SSSR-a te se pojavio na MTV-u, Davor Gobac već je i prepoznat slikar, koji na izložbi OHO! 3 predstavlja četiri djela nastala u devedesetim godinama. Kustosica Gottwald ovoga je puta umjetnicima dala potpunu slobodu prezentacije pa umjesto kustoskih opisa, na zidovima muzeja nalazimo objašnjenja i inspiracije samih autora. Tako ispod Gopčeva "El Diabla" stoji opis: "Moja slika prikazuje pakao i vraga koji sjedi u kotlu, ali moguće je da je i ovaj pakao pod morem, s obzirom na to da plivaju ribice. Na šaljiv način isfurao sam ideju pakla", dok "Pankera", za kojeg je koristio drvene bojice, akril i flomastere, opisuje kao "gitarista koji čak izgleda kao alternativni diznijevski lik".

– Kada slušate Psihomodo pop i gledate moje slike, sigurno shvaćate da među njima postoji neka veza jer su i naše pjesme, ako se mogu tako izraziti, na rubu crtanog filma. Moja klasična djela nešto su između naive, crtića i stripa, a upravo su takve i slike izložene u Muzeju naive. Ipak, možda je moj stil najbolje opisao pokojni Darko Glavan kada je rekao da je to "urbana naiva i pop-art" – rekao je frontmen Psihomodo popa.

Naivna umjetnost kao takva nastaje iz amaterskog slikanja, no ne može svaki amater biti naivac, naglašava kustosica Gottwald. Iako uglavnom nemaju akademsko likovno obrazovanje, naivci su prepoznati u umjetničkim krugovima, a razlog tome je uglavnom jednostavan, ali jedinstven stil autora koji nastaje u vrlo ranoj fazi stvaranja.

– Još sam kao klinac počeo crtkarati i švrljati po papiru, a u tinejdžerskom sam dobu počeo raditi neka konkretnija djela, točnije slike. Umjetnost me uvijek vukla k sebi, a ja sam se dobro zabavljao dok sam se njome bavio i jednostavno mi je bila potreba, no moram naglasiti da sam u mladosti proizvodio puno više djela nego sada. Zbog količine posla s bendom, danas postoje trenuci, pa čak i dulji periodi u kojima ne uspijem doći do kista, a također, nisam naviknut raditi kada nisam inspiriran, pa kada mi dođe volja, želja i potreba, tada sjednem u atelje i slikam – objašnjava Gobac, koji, iako je za vrijeme karantene naslikao desetak novih djela, na izložbi predstavlja svoje starije uratke.

Svoju prvu veliku izložbu Davor Gobac imao je 1998. godine u Klovićevim dvorima, a u skorije se vrijeme nada ponovno postaviti samostalnu izložbu na kojoj će okupiti sva djela svog opusa.

– Već dvije godine menadžerica Lidija i ja planiramo napraviti veliku samostalnu izložbu mojih radova. Po planu, izložio bih sve slike koje sam radio tijekom godina – od onih koje su već bile prikazane, primjerice, na izložbi "Volim crtane filmove" iz 2019. godine, preko onih koje sam posudio ili dao svojim prijateljima pa do potpuno novih slika koje sam napravio u posljednje vrijeme. Ako to uspijem skupiti, bit će to jedna zaista velika izložba na kojoj će biti izloženo pedesetak, a možda i više slika – kaže Gobac.

S druge strane, nedavnim koncertom u prepunoj zagrebačkoj Areni Psihomodo pop proslavio je četiri desetljeća dugu glazbenu karijeru, a u sljedećoj nas godini očekuju monografija i dokumentarac koji donose barem dio zarazne energije benda, a koja već gotovo pola stoljeća kola hrvatskom, ali i svjetskom scenom.

– Dokumentarac priprema naš dugogodišnji suradnik Radislav Jovanov Gonzo, koji nam je radio prvi spot i spot za pjesmu "Starfucker", koja je bila početak naše veće popularnosti u Hrvatskoj, a urodio je plodom i tako da je bio glavni dio albuma "Srebrne svinje", čija se cijela tiraža, uključujući kasete, ploče i CD-ove, rasprodala nakon izlaska "Starfuckera". Tijekom karijere snimili smo puno arhivskog materijala, a neke smo dijelove sada ispričali pred kamerom i sve se to trenutačno nalazi u Gonzovim rukama pa čekamo da on to sve složi u cjelinu – zaključio je Gobac te dodao kako se jako veseli vidjeti konačan proizvod koji će prikazati već sada zavidnu, ali nikako završenu karijeru Psihomodo popa.