Marina Držića moramo brendirati kao jednog od najvećih europskih renesansnih pisaca

Dubrovački Dom Marina Držića, pod vodstvom ravnatelja Nikše Matića, već godinama neumorno radi ne samo na očuvanju blaga koje nam je u nasljedstvo ostavio najveći komediograf u povijesti naše književnosti, već i na njegovoj promociji unutar i izvan granica Hrvatske. U posljednje vrijeme su tako, da nabrojimo samo neke uspjehe, izdana atraktivna strip izdanja niza Držićevih djela koja je ilustrirao umjetnik Dubravko Kastrapeli te engleski prijevodi "Novele od Stanca" i "Dunda Maroja" za koje je zaslužan prevoditelj i glumac Filip Krenus. A sada došao je red na engleski prijevod čuvene Držićeve komedije "Skup", ilitiga "Pinch Hoard", u kojem su snage ponovno udružili Krenus kao prevoditelj i Kastrapeli kao ilustrator, a koji je ovih dana friško izašao iz tiskare.

Na nama je odgovornost, kazao nam Nikša Matić, na nikome drugom, da najvećeg hrvatskog komediografa nastavljamo proučavati i istraživati, valorizirati na način kako to on uistinu zaslužuje.

- Marin Držić nam je u zalog ostavio svoja genijalna djela koja su jednako aktualna danas kao i prije 500 godina. A naša zadaća danas je "brendirati" Držića kao jednog od najvažnijih hrvatskih pisaca i najistaknutijih autora europske renesansne komediografije, što je mjesto koje mu nedvojbeno pripada. Recept je vrlo jednostavan. Raditi i nastaviti raditi. Tako Dom Marina Držića kroz brojne aktivnosti, a posebno prijevode cjelovitih tekstova i strip-izdanja njegovih djela čuva od zaborava, otvara prozore u svijet i afirmira hrvatsku kulturu kroz Marina Držića - rekao nam je Matić koji dodaje da je upravo prevoditi cjelovite verzije Držićevih djela na najveće svjetske jezike od iznimne važnosti.

Prijevod "Skupa" posebno oplemenjuju prekrasni, detaljni i minuciozni crteži koje je ilustrator Dubravko Kastrapeli pažljivo iscrtao olovkom, a koji krase početak svakog čina. Ilustracije napravljene su po uzoru na dekorativne tanjure kakvi su bili popularni tijekom renesanse, pa stoga imaju neobičan kružni oblik, koji nas je, s obzirom na tematiku "Skupa" podsjetio na - dukat.

Foto: Dubravko Kastrapeli

- To je u stvari bila ideja prevoditelja Filipa Krenusa jer on je negdje naletio na te prekrasne renesansne tanjure! Zato smo se odlučili na tu kružnu kompoziciju, s puno detalja i ornamentima, a posebno izazovno bilo je svu složenost i slojevitost događanja u svakom činu prikazati u tom obliku - otkrio nam je Kastrapeli.

A o nevjerojatno izazovnom i zahtjevnom zadatku prevođenja Držića na engleski jezik, porazgovarali smo i s Filipom Krenusom, hrvatskim glumcem i prevoditeljem s londonskom adresom, a koji nam je poznat i kao jedan od osnivača dubrovačkog Midsummer Scene Festivala. Kada mu je prvi put ponuđeno da na engleski prevede "Dunda Maroja", kazao nam je Krenus, nije imao pojma u što se zapravo upušta.

Filip Krenus zaslužan je za engleske prijevode "Dunda Maroja", "Novele od Stanca" i "Skupa" Foto: Dom Marina Držića

- Taj prvi prijevod doista je bio najteži, jer je riječ i o najvećem Držićevom djelu. Do trećeg čina, kada sam shvatio u što sam se to zapravo upustio, sam mislio da ću iskočiti iz kože! No imao sam na svu sreću tada i pomoć Luka Paljetka kao vrsnog prevoditelja i poznavatelja Držića koji mi je pomagao i rastumačiti neke dijelove "Dunda Maroja", ali stvar se tu dodatno zakomplicirala jer, poznato je, Paljetak nije posjedovao računalo! Tako da sam mu sve morao printati, a on bi na to dopisivao svoje misli... No, iako me to sasvim iscrpilo i mislio sam da je kraj, da neću više ništa takvog raditi, ponuđena mi je "Novela od Stanca", i potpuno sam se zaljubio u taj dragulj. Zatim je došao "Skup", a sve se na kraju pretvorilo u neku vrstu manufakture! Sada radim na "Veneri i Adonu", a veselim se tome da Držića predstavim ne samo kroz prijevode, nego i kroz druge popratne radove za koje znam da su Nikša Matić i Dom Marina Držića otvoreni - kazao nam je Krenus, koji je rodom Slavonac, ali Dubrovnik i dubrovački dijalekt posebno su ga očarali i trudio se stoga u prijevodu ostati što vjerniji duhu izvornika.

- Mali jezici u prijevodu obično imaju jednu priliku da se predstave i to u najboljem svjetlu. Kasnije se može eksperimentirati i mogu se roditi razne verzije, ali prvi prijevod bi, smatram, trebao biti što vjerniji kako bi se pokazala sva njegova raskoš. Ja svoje prijevode ne predstavljam kao nešto što je definitivno završeno. Za mene je to ono najljepše što ja mogu dati i ono što ja mislim kako bi trebalo biti prevedeno. Jednostavnije stvari se uvijek mogu napraviti, primjerice, Držića prevesti na suvremeni engleski jezik, umjesto elizabetanskog engleskog kojeg sam odabrao, jezika kakvim je pisao i Shakespeare. No, u ovom dobu, pod silnom navalom umjetne inteligencije, kada prevoditelji postaju samo snage koje trebaju opsluživati računalo i unositi ispravke, a ne aktivno sudjelovati, ovakve vrste prijevoda ostaju prekrasna mjesta i prijevodi koje "mašina" još uvijek ne može napraviti. Mora se uhvatiti duh te književnosti i tog genijalnog dramatičara, često i neshvaćenog, ali posve sigurno sasvim jedinstvenog. Bila mi je ovo velika čast i iznimno sam ponosan jer osjećam da sam na neki malen način i ja sudjelovao u stvaranju ovih njegovih djela i želim ih što ljepše predstaviti svijetu - zaključio je Krenus.

"Skup" ili "Pinch Hoard" svijetu će i biti predstavljen, jer osim promocije u Dubrovniku, tijekom lipnja i trajanja Midsummer Scene Festivala, trenutno se planira i promocija knjige u Engleskoj koja je zakazana nešto ranije, za svibanj ove godine. Naravno, Nikša Matić, a i mi, nadamo se i budućoj suradnji s nekim od engleskih izdavača koji bi neprocjenjivo djelo Marina Držića učinili i trajno dostupnim tamošnjem čitateljstvu i stručnjacima.