Knjige su ponovno hit: Na TikToku imaju 40 milijardi pregleda, a mladi su ih kupili čak 821 milijun!

Projekt Dobra knjiga u dobrom društvu 29. ožujka u 14:30 zaživjet će u zagrebačkoj Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. Projekt koji donosi osvježenje vraćajući nas u izvorne vrijednosti i znanja koja možemo pronaći jedino u knjigama, ali i snažan alat za razumijevanje nikad složenije svakodnevice ideja je Snježane Bahtijari.

Iako je svoje ime izgradila u potpuno drugom svijetu kao menadžerica ICT tvrtki, Bahtijari je gostujući u emisiji Večernji TV-a kazala kako na ovaj način želi vratiti svoj dug društvu, odnosno kreirati i ponuditi sadržaj koji nedostaje, a namijenjen je publici svih generacija pa i onim mlađima.

Projekt "Dobra knjiga u dobrom društvu" osmislila je zagrebačka izdavačka kuća TIM press. Nakon prijave na javni poziv dobio je potporu Ministarstva kulture i medija. Riječ je o projektu koji ima dva važna cilja – povećanje navike čitanja građana i razvijanje kulture dijaloga, odnosno poticanje argumentiranog dijaloga o temama oko kojih se možda i ne slažemo.

Plan nije stati na Zagrebu, već donijeti dobru knjigu i dovesti dobro društvo i u druge krajeve Hrvatske. No, prije toga u metropli će 29. ožujka prirediti zanimljiv program.

Uz osnovnu temu "U globalnom dvorištu", koja je okosnica događanja u NSK, tu su još i teme: "Znanost za sve", "Kultura je moć", "Politika za opće dobro", "Uključivost i tolerancija" te "Čovjek u središtu". Sve su to teme o kojima je potrebno razgovarati jer one utječu kako na ljude tako i na razvoj našeg društva.

Foto: Kruno Galjar

- Izabranu literaturu čine: putopisna knjiga Erike Fatland "Sovjetistan", "Taj dugi mamurluk" Shauna Walkera, "Identitet" Francisa Fukuyame, "Snježni leopard" Sylvaina Tessona i "Kako sam unuci objasnio kapitalizam" Jeana Zieglera. Te su knjige naši panelisti dobili i pročitali te će one biti odličan povod za razgovor na panelu u kojem će sudjelovati producentica Tamara Babun, čiju smo drugu sezonu serijala "Dulum zemlje" imali priliku nedavno gledati na HTV-u, Hrvoje Balen s Visokog učilišta Algebra, dekan Pravnog fakulteta Ivan Koprić, savjetnica za obrazovanje i znanost Svjetske banke za Afriku Danica Ramljak, izvanredni profesor s Fakulteta političkih znanosti Višeslav Raos i redovita profesorica s Ekonomskog fakulteta Dubravka Sinčić Ćorić. Razgovor će moderirati HTV-ova urednica Vlatka Kolarović. Taj dio panela svima će dati priliku da kratko, ali suštinski saznaju zašto je ta literatura važna za temu kojoj ćemo se posvetiti, a odnosi se na to kako se pripremamo i koja to znanja naši ljudi moraju imati da bismo bili u globalnom dvorištu, uz poruku zašto je čitanje jako važno - kazala je Bahtijari.

Uz to zanimljiva će biti i interaktivna čitaonica s Tonijem Milunom kao i razgovor 1na1 koji će na temu Identiteta voditi glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić s izv. prof. dr. sc. Božom Skokom s Fakulteta političkih znanosti.

Na pitanje, tko je ciljana publika, odgovor je svi. A na pitanje čita li uopće generacija Z, Bahtijari je iznijela vrlo iznenađujuće podatke novog velikog američkog istraživanja upravo među tom generacijom.

- TikTok učinio je čitanje i knjige ponovno aktualnima pa tako trend u kojem se na toj platformi priča o književnosti i knjigama ima nevjerojatnih 40 milijardi pregleda. Osim toga, američka je generacija Z u prošloj godini kupila 821 milijun knjiga, što je porast i u odnosu pandemijsku 2020. za 67 milijuna i čak 125 milijuna više nego u 2021. - istaknula je Bahtijari.