The Sunday Times proglasio roman Jurice Pavičića knjigom mjeseca

Britanski list The Sunday Times proglasio je knjigom mjeseca roman Jurice Pavičića "Crvena voda", koji su britanski kritičari svrstali među najbolje europske romane posljednjih godina, priopćio je Pavičićev hrvatski nakladnik Profil.

Književna kritičarka Joan Smith roman je opisala kao jedan od najboljih koje je pročitala u dugo vremena istaknuvši kako Pavičić u romanu koji govori o nestanku tinejdžerice Silve prikazuje i raspad Jugoslavije, obiteljske traume te društvene promjene koje traju desetljećima.



Pavičić, istaknula je Smith, "koristi formu kriminalističkog romana kako bi ponudio dubok uvid u povijest svoje zemlje".

Iz Profila ističu i pohvalnu kritiku iz The Financial Timesa. Književni kritičar Adam LeBor roman naziva "izvanrednim kriminalističkim trilerom" te navodi da Pavičić koristi političku pozadinu kao okvir za snažnu ljudsku priču, a krimić "postaje dijagnoza društva".



"Silva nije nevina žrtva. Trgovina drogom, glasine, sram – sve to razdire odnose i uništava iluzije. Ali upravo zato roman djeluje tako stvarno, tako brutalno ljudski", piše The Financial Times.

Roman je izvorno objavljen 2017. godine u izdanju Profila, a u Engleskoj ju je objavio londonski izdavač Bitter Lemon Press pod naslovom "Red Water" u prijevodu Matta Robinsona.

Pavičić je za roman "Crvena voda" u Hrvatskoj dobio nagrade "Ksaver Šandor Gjalski" i "Fric". Roman je 2017. adaptiran za kazalište, a istoimena predstava u režiji Ivice Buljana i dramatizaciji Ivora Martinića premijerno je izvedena u splitskom HNK-u.

U Francuskoj je knjiga 2021. osvojila Nagradu Le Point du Polar européen za najbolji kriminalistički roman europskog autora napisan na francuskom ili preveden na francuski jezik te Grand Prix de la littérature policière za najbolji europski kriminalistički roman. Godinu dana poslije Pavičić je primio i nagradu kritike Prix Mystère de la critique za najbolji strani krimić.