Kako su baletni gladijatori pobijedili tigrove – gladne turiste na Prokurativama

"Večeras ste gladijatori koji moraju pobijediti tigrove!" To su riječi koje je koreografkinja Valentina Turcu uputila baletnom ansamblu HNK Split uoči premijere "Gospođe Bovary" u sklopu 70. Splitskog ljeta. I zaista im je trebala snaga gladijatora jer na samom početku glazbene matrice (spoj Chopina, Glassa i suvremenih autora) nalazi se nježni pijanistički solo, a kroz njega su žuljajući uši i rušeći koncentraciju probijali zvukovi zveckanja posuđa iz restorana na obodu Prokurativa. Teško je uživjeti se u balet dok gladni turisti vilicama stružu po tanjurima, ali na sreću, splitski Balet je imao snage brzo uvući gledatelje u priču o novovjekoj Emmi Bovary i njenoj potrazi za ljubavlju.

Split je tako dobio spektakularni balet (nakon Zagreba u kojem je praizvedba ovog naslova bila u lipnju 2022.) koji će igrati i u kazalištu i puniti gledalište, čime je 'pokrivena' činjenica da je u sklopu ljetnog festivala imao tek dvije izvedbe. No mnogo važniji od toga su svi benefiti koje su iz ove predstave izvukli svi članovi splitskog Baleta, a nakon njih i publika. U prvom redu to je mogućnost rada s Valentinom Turcu, koja je nakon velikog uspjeha u Švicarskoj, gdje je u lipnju izveden njezin balet "Hamlet" u Béjart Balletu u Lausanneu, ponovno dokazala da se nalazi na listi najznačajnijih europskih koreografa.

Primjedba da je za Split ponovila koreografiju koju smo već gledali u Hrvatskoj stoji, ali koreografkinja je jednostavno bila pritisnuta kratkim rokovima, a nije se željela oglušiti na poziv iz Splita, rodnog grada svoje pokojne mame, velike hrvatske balerine Maje Srbljenović. Poštujući činjenicu da je pozvana da bude dio slavljeničkog 70. izdanja uglednog ljetnog festivala, dala je sve od sebe i prilagodila svoju koreografiju mnogo manjem ansamblu od zagrebačkog, pri čemu su joj od velike pomoći bili asistenti Milka Hribar Bartulović, George Stanciu, Sytze Jan Luske i Anton Bogov te su uspjeli stvoriti balet koji je doslovno očarao publiku. Pri tome su iz mladih plesača izvukli maksimum, uvjerivši i njih same da su spremni na velike i posve drugačije izazove, jer baleti ove koreografkinje od svih izvođača traže, recimo to sportskim rječnikom, da ostave srce na sceni, da daju maksimum snage, da svoju baletnu tehniku podignu na ljestvici preciznosti i izražajnosti, ali i da budu emocionalno izražajni i točni u svakom pokretu, tj. da uz to što su baletani postanu i glumci.

U tome je posebno uspio mladi Danil Podhruško u ulozi Leonea Dupuisa. Naravno, ovo je i balet u kojem je zablistala najveća splitska zvijezda, prvakinja Irina Čaban Bilandžić. Otplesala je ovdje svoju životnu ulogu, oslanjajući se pri tome na pomoć iskusnog partnera Tamasa Daraia u ulozi Charlesa Bovaryja. I to što je Split vidio baletnu zvijezdu njegova kalibra, zvijezdu koja je prije punih deset godina počela blistati u zagrebačkom Baletu kada je u "Ani Karenjinoj" koreografa Lea Mujića plesao Vronskog, veliki je doprinos popularizaciji baletne umjetnosti u ovom gradu.

Dolazak i rad umjetnika kalibra Turcu i Daraia pravi je doseg ovogodišnjeg, slavljeničkog Splitskog ljeta, jer on će se osjećati u mjesecima i godinama koje dolaze. Posebno je to važno za splitski Balet koji veliki hit nije imao još od baleta "Derviš i smrt", koji je 2017. koreografirao Igor Kirov, s gostom Tomislavom Petranovićem u glavnoj ulozi. Bilo je to 63. Splitsko ljeto i predstava koja je obilježila cijeli festival, dani u kojima je ansambl Baleta HNK Split bio mnogo veći i jači. Zato i živi nada da je "Gospođa Bovary" korak na putu ka staroj slavi.