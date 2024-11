Kako je i zašto nastala 'Jedinica'? To je Miloševićeva zamisao iz vremena sukoba s Hrvatskom

Očekivano, srbijanska serija "Sablja" ostvarila je veliku gledanost u susjednoj državi, a prilično smo sigurni da je slično i kod nas. Za to da saznamo kako će serija završiti, morat ćemo pričekati još dvije epizode do kraja, ali već sada može se ispričati priča o glavnoj potki radnje i protagonistima. U seriji se često spominje i prikazuje Jedinica za specijalne operacije Vlade Srbije, a jasno je da je riječ o posebnoj postrojbi izvan tadašnjih vojno-policijskih struktura Srbije. Vidljivo je i da se radi o vrhunski opremljenoj i uvježbanoj organizaciji s vlastitim kodeksom ponašanja. Također, jasno se navodi da je zapovjednik postrojbe bio Milorad Ulemek Legija, koji je, nakon ubojstva Zorana Đinđića, glavnog događaja u seriji, osuđen na maksimalnih 40 godina zatvora. Međutim, u seriji se ne objašnjava kako je 'jedinica' nastala, tko ju je osnovao, zašto je formirana te čime se bavila do 2003. godine koja je ključna za Srbiju.

Koliko je 'jedinica' bila važna za Srbiju, njezino društvo, politički i vojni sustav, govori i činjenica da je o njoj snimljen trodijelni dokumentarni film u režiji istaknutog srbijanskog autora Filipa Švarma, koji, prema mišljenju ovog autora, nije nadmašen ni u Srbiji ni u susjedstvu. Ovaj film u cijelosti otkriva o kakvoj se postrojbi radilo. Nije riječ samo o Jedinici za specijalne operacije prikazanoj u seriji, već i o Knindžama kapetana Dragana, Srpskoj dobrovoljačkoj gardi Željka Ražnatovića Arkana te manje poznatim Škorpionima Slobodana Medića. Sve ove postrojbe dijelile su jednu značajku – crvenu beretku, pa se kolokvijalno te paravojne organizacije nazivaju 'crvene beretke'. Priča o JSO-u počinje u Hrvatskoj, u noći s 3. na 4. travnja 1991., kada je, kako se vidi na početku filma, "iz Beograda za Knin krenula grupa naoružanih, mračnih i nervoznih muškaraca". Među njima su posebno važni Franko Simatović Frenki i Dragan Vasiljković, kasnije poznatiji kao kapetan Dragan.

Sam kapetan Dragan pristao je osobno sudjelovati u dokumentarcu potvrdivši podatke o formiranju prvih 'crvenih beretki' u Kninu, gdje je tada radio kao instruktor golfa. Poslije je izručen Hrvatskoj te je odslužio kaznu za djelovanje u 'jedinici' u našim zatvorima. Za Simatovića se zna da je bio hrvatskog podrijetla, iz partizanske obitelji, te da je bio zvijezda u usponu tadašnje Službe državne sigurnosti. Od 1990. bio je prisutan u Hrvatskoj, nastojeći potaknuti pobunu srpskog stanovništva. Jedinica je, navodno, bila vrhunac njegove karijere, jer je on smatran terenskim zapovjednikom tih postrojbi. Međutim, Simatović je imao nadređenog, a to je bio Jovica Stanišić, šef Resora državne sigurnosti, sljednika SDS-a, kolokvijalno poznatog kao UDBA. Prema filmu, upravo je Stanišić 'jedinicu' osmislio prema zamisli Slobodana Miloševića, koji ju je formirao uoči raspada Jugoslavije na sastanku s čelnicima općina Srbije.

Postrojbe su bile uključene u niz zločina. U Švarmovu filmu prikazana je, primjerice, snimka pogubljenja muslimanskih civila kod Srebrenice, a počinitelji su bili Škorpioni. Arkanovi Tigrovi, odnosno Srpska dobrovoljačka garda, imali su štab u Erdutu u Hrvatskoj, a djelovali su i u drugim dijelovima Hrvatske i BiH. Već početkom 90-ih toj se postrojbi pridružio Milorad Ulemek Legija, dezertiravši iz francuske Legije stranaca. U filmu je prikazan kao ključna osoba u atentatu na Zorana Đinđića.

U jednoj sceni u filmu, Legija prima vijest o zarobljavanju boraca Armije BiH i upitan je kako postupiti.

"A što da ja radim s njima" – glasio je njegov odgovor. Slično se govori i o Arkanu, čija postrojba, poznato je, nije držala zarobljenike. Počeci stvaranja 'jedinice' neraskidivo su povezani s početkom sukoba u Hrvatskoj. 'Crvene beretke' postale su simbol upravo zbog kapetana Dragana, koji je svojim vojnicima dao takve kape nakon bitke kod Gline, jer nije imao što drugo podijeliti. Arkanovi Tigrovi nisu imali taj problem – bili su vrhunski opremljeni, ali su također bili poznati po raznim zločinima, pljačkama i drugim zločinima. Dio Arkanove postrojbe činili su bivši zatvorenici.

"U ovoj sobi ima oko 250 godina zatvora," rekao je Arkan kapetanu Draganu prema Vasiljkovićevu svjedočenju o posjetu njihovoj vojarni. Čini se da 'jedinica' ima sličnosti sa suvremenim paravojnim organizacijama poput ruskog Wagnera.

Ključan datum za JSO, navodi se, jest 4. svibnja 1991., kada se, kako se tvrdi u filmu, dvanaest poginulih i više ranjenih hrvatskih policajaca nije sukobilo s lokalnim stanovništvom ni sa Šešeljevim četnicima, već upravo s – 'jedinicom'.

