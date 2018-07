Invazija tjelokradica i Ederlezi Rising oduševit će na početku tjedna 8. FZFF!

Usprkos ćudljivom vremenu 8. Fantastic Zagreba na fantastičnoj lokaciji Ljetne pozornice Tuškanac započeo je ovog vikenda u odličnoj atmosferi. A tjedan koji je pred nama donosi mnoštvo uzbudljivih fimova, izvrsnih premijera i vječnih kultnih klasika. Tjedan započinjemo u ponedjeljak u kinu Tuškanac od 19h uz napetu SF dramu CRNA KOCKA. Što kada biste se mogli vratiti u prošlost? Biste li promijenili ono što je bilo, a što nije moralo biti? Alice, trinaestogodišnja djevojka obuzeta ljutnjom zbog nesreće u kojoj je izgubila majku i ostala invalid, a za koju krivi oca, morat će donijeti tu odluku. Otkrijte vrijedi li prošlost budućnosti!

Foto: Promo

Od 21:45 na Ljetnoj pozornici Tuškanac ne propustite kultni klasik INVAZIJA TJELOKRADICA (INVASION OF THE BODY SNATCHERS) - briljantni SF triler u režiji Philipa Kaufmana o prikrivenoj invaziji vanzemaljaca. Objavljen 22. prosinca 1978., ovo djelo zapravo je remake filma istog naslova iz 1956 i glasi za film koji je opravdao pojam 'remake', a temelji se na romanu The Body Snatchers Jack Finneyja.

U utorak nas očekuje prava poslastica iz Južne Koreje od 19h u kinu Tuškanac, BESKRAJAN DAN (HA-ROO). Drama misterioznog predznaka, koja se vrti oko oca koji je počinio neetično djelo kako bi pokušao spasiti život svoje kćeri. Tri godine kasnije, duhovi iz prošlosti se vraćaju i ostaje zarobljen u beskrajnoj vremenskoj petlji.

Od premijernih naslova svakako treba izdvojiti Ederlezi Rising, na programu u 21:45 u utorak na Ljetnoj pozornici Tuškanac. Atraktivna srpska SF drama Lazara Bodrože s američkom ex-porno divom, a današnjom poznatom blogericom Stoyom, koji će zajedno pozdraviti publiku prije projekcije u utorak. Jessica Stoyadinovich, američka glumica, model i blogerica srpskog podrijetla, karijeru je započela 2006. godine u filmskoj industriji za odrasle da bi nakon toga pokrenula vlastitu produkcijsku kompaniju kao i multimedijalni magazin koji se bavi fenomenom ljudske seksualnosti. Svoje tekstove objavljuje u nekim od najvećih svjetskih tiskovnih medija (New York Times, VICE, Playboy, The Guardian itd). EDERLEZI RISING njezina je prva mainstream filmska uloga, a nakon toga debitirala je i na kazališnim daskama u predstavi “Harakiri Kane” koju je režirao Dean Haspiel. Stoya živi i radi u New Yorku.

Foto: Promo

Uz filmski program ove godine pripremili smo i atraktivnu multimedijalnu izložbu LUMINAR talentiranog umjetnika, filmskog redatelja i majstora specijalnih efekatat Paola Gentilinija. Izložba je besplatna i otvorena za javnost od 24. lipnja do 12. srpnja. ‘Uronite’ u fantastičnu SF avanturu u samom centru Zagreba, u Tunelu Grič!

Ulaznice su u prodaji na blagajni kina Europa (Varšavska 3) tijekom cijelog dana, na blagajni Ljetne pozornice Tuškanac i kina Tuškanac prije početka projekcije. Cijene ulaznica: Pojedinačna projekcija: 29 kuna / Festivalska akreditacija: 150 kuna / Studentska festivalska akreditacija: 120 kuna.

