Festivalski sadržaji koji se ne propuštaju

Događaj koji je potresao cijeli svijet, iscrpan prikaz atentata na izraelskog premijera Yitzhaka Rabina 1995. u režiji odličnog Yarona Zilbermana, nagrađivani film Poticanje, naslov je koji se ne propušta.

Pogledajte ga u četvrtak, 2. srpnja, u 21 sat i 15 minuta na zagrebačkom Bundeku u sklopu 14. Festivala tolerancije. Film donosi jedinstven pristup, pogled iz perspektive atentatora i odličan je ambasador suvremene izraelske kinematografije koja posljednjih godina sjajno izgleda i redovito nudi po nekoliko iznimnih filmova godišnje što je za svaku malu kinematografiju velika stvar.

”Redatelj Zilberman vrlo umješno spaja igrane dijelove s arhivskim materijalima, ne libi se u svoj nominalno igrani film staviti snimke informativnih emisija i dokumentarističke kadrove što cjelini daje visok stupanj autentičnost. Istodobno sve ti redateljski postupci svjedoče i o njegovoj visokoj umješnosti i uopće filmskom znanju. Prikaz atentata iz očišta atentatora u ovom je filmu posebno vrijedan jer dajući sve aspekte njegove radikalizacije slika vrlo slojevitu karakternu sliku koja i u najmanjim detaljima prikazuje djeliće mozaika zvan zločinački um”, kaže Hrvoje Pukšec, voditelj filmskih programa Festivala tolerancije.

Film Poticanje prikazuje jedan od najšokantnijih događaja u izraelskoj povijesti, koje je u potpunosti promijenilo izraelsko društvo, smatra veleposlanik Izraela Ilan Mor, koji će dati uvodnu riječ prije početka filma.

”Pouka tog nemilog događaja, te traume, je nešto što izraelsko društvo još nije u potpunosti naučilo. Kao društvo i kao pojedince čeka nas dug put dok ne shvatimo i ne usvojimo pouke. Izrael je mlada država koja još pronalazi svoj identitet – mi smo država koja se sastoji od židovskih imigranata iz cijelog svijeta koji su sa sobom donijeli različitu povijest, kulturu i običaje. Postoje mnogi problemi koji su i dalje tema debata u Izraelu, a odnos između sekularnih i ortodoksnih Židova jedna je od njih. Izrael je jedina židovska država na svijetu i kao takva je usredotočena na očuvanje naše židovske kulture i naslijeđa, no istovremeno je to i moderna država koja je usvojila međunarodne vrijednosti demokracije, jednakosti, slobode govora. Te dvije istine moraju naći načina da koegzistiraju i upravo to je srž procesa izgradnje i oblikovanja našeg društva. To je posao koji nikad ne prestaje”, rekao je Ilan Mor.

Gost festivalskog petka je mađarski režiser László Illés, a njegov Pastir tematizira holokaust kroz priču spašavanja Židova. U petak ne propustite ni Auroru, finsku romantičnu komediji u režiji Miie Tervo o ljubavi partijanerice Aurore i Iranca Dariana.

Važna je informacija i kako je zbog loših vremenskih prilika filmski program drugog dana odgođen. Tako je prvi film iz Trilogije ljubavi: Skidanje odgođen za utorak, u srijedu će biti prikazan drugi dio, Vezanje, a treći dio Trilogije, Rođenje, kao i film Dijete ljubavi, prikazat će se u nedjelju.

Organizator poziva sve da budu odgovorni prema sebi i drugima te nose maske i pridržavaju se preporuka izdanih od strane HZJZ-a.

Više informacija: https://festivaloftolerance.com/zagreb