Digitalna umjetnost doživljava revoluciju, a slike se prodaju za milijune

Digitalna i virtualna umjetnost stvara se, znamo, već godinama. Dosad najveći problem bio je – zašto bismo platili za “komad” jedinica i nula koji ionako možemo besplatno gledati i kopirati? No usporedo s rastom kriptovaluta, počelo se mijenjati i tržište umjetnina, na kojem digitalni radovi odnedavno dosežu vrtoglave iznose. Jedan od prvih umjetnika koji su svoju digitalnu umjetnost uspjeli “masno unovčiti” je Beeple. Pravog imena Mike Winkelmann, taj četrdesetogodišnji grafički dizajner u jednom je vikendu zaradio 3,5 milijuna dolara prodajući svoje digitalne slike, a zatim postao i prvi umjetnik čija će slika “Everydays: The First 5000 Days” biti prodana na aukciji u kući Christie’s. S druge strane oceana, Kanađanin Trevor Jones u samo sedam minuta prodao je primjerke svoje digitalne slike “Bitcoin Angel” za više od tri milijuna dolara!

Kako virtualna slika može biti prodana na isti način kao i neko stvarno platno? Odgovor leži u novoj tehnologiji NFT ili non-fungible tokens. Budući da s hrvatskim jezikom još uvijek kaskamo, najbliži prijevod tog termina bio bi “nezamjenjivi tokeni”. Tokeni su, laičkim rječnikom rečeno, nešto poput kriptovalute – jedinica vrijednosti koja predstavlja određeni resurs, odnosno imovinu. Svaki nezamjenjivi token povezan je s jednim jedinstvenim resursom – u ovom slučaju slikom. Koliko god kopija postoji, pravi vlasnik je i dalje samo jedan. NFT može biti napravljen u bilo kojem obliku. Beepleovi radovi, primjerice, imaju oblik videa ili slike, a verificirani su digitalnim potpisom u blockchain sustavu. Na taj način, jedna Beepleova virtualna slika u obliku NFT-ja postaje jedinstvena. Jednostavnim riječima – može se prodati. A kada je kupite, ona je poput bilo kojeg platna, osim što ne visi na zidu, nego u vašem računalu.

U posljednjih godinu dana NFT-jevi doživjeli su pravu eksploziju, pojavljuju se i kolekcionari, a njihovo tržište trenutačno vrijedi oko 250 milijuna dolara i svaki dan raste. Možemo za to zahvaliti dijelom i pandemiji, jer prikovani za ekrane, u virtualnom svijetu ionako provodimo više vremena nego u onom stvarnom, a na ovaj se način, smatraju mnogi, demokratizira elitističko tržište umjetnina. Prošli tjedan, pripadnik skupine koja se predstavlja kao “umjetnički i tehnološki entuzijasti” izveo je performans i u prijenosu uživo spalio originalni primjerak Banksyjeva djela “Morons”.

“Morons” prikazuju aukciju u Christie’su i to je jedno od Banksyjevih djela nastalo upravo kao kritika tržišta umjetnina. Stoga je zgodno što su “entuzijasti” prije nego što su sliku spalili, pretvorili u NFT. I zatim prodali za 380.000 dolara.