Developeri zarađuju oko 9000 kn

Developeri u Hrvatskoj zarađuju oko 9000 kuna, točnije u prosjeku 8560 kuna neto, što uvećano za prijevoz dostiže okruglu cifru. Izračunao je to Tomislav Grubišić, jedan od dva osnivača i šef Degordiana, tvrtke koja se bavi digitalnim marketingom i na popisu je najboljih poslodavaca u Hrvatskoj. Grubišić je na 1300 developera, razvojnih programera, napravio istraživanje o tome koliko zarađuju s obzirom na tehnologiju u kojoj programiraju: pokazalo se da je raspon od 7615 kuna za programiranje u PHP-ju do 9907 kuna za Ruby.

– Zanimljivo je da se izgubila razlika u plaćama s obzirom na rad u privatnim firmama s domaćim vlasnicima u odnosu na lokalne firme sa stranim vlasnicima pa su razlike u plaćama sada između tri i pet posto, što je na razini statističke pogreške – pojašnjava šef Degordiana te dodaje da gotovo polovica ispitanih programera radi u NET i Java tehnologiji, za što su prosječno plaćeni oko 9000 kuna.

Globalna potražnja je velika

Nisu to one vrtoglave programerske plaće o kojima se priča, no postoje razlike između programera i “programera” s obzirom na složenost posla, obrazovanje i vještine te potrebe za programskim jezicima u kojima rade... No, nije ni “kikiriki”.

U sveopćem stampedu ekonomske emigracije, IT-jevci su radna snaga koja se najlakše može “uhljebiti”, gotovo u svakoj zemlji u koju odluče otići. No, za njih i u Hrvatskoj ima posla, i to dobro plaćenog.

– Dio ljudi koji odlazi ne odlazi jer nije zadovoljan financijskim uvjetima nego generalno klimom. Sve su češći slučajevi gdje zaposlenici odlaze sa sigurnih i dobro plaćenih poslova u odnosu na prosjek Hrvatske – kaže Grubišić. Ističe da IT sektor, s jedne strane ima najveći potencijal zadržavanja jer se razvija i može pružiti bolje uvjete, no s druge je strane potražnja za IT-jevcima na globalnoj razini golema.

Zanimljivi projekti mamac

– Zadržavamo ljude tako da se trudimo osigurati zanimljive projekte, da imamo ambiciozan plan razvoja svakoga u firmi kako bi svatko mogao vidjeti svoju budućnost s timom koji je tu. Fluktuacija ljudi iz Degordiana bila je lani tek jedan posto – samo je jedna osoba na 100 ljudi otišla – zadovoljan je Grubišić. Njegova je osobna motivacija stvoriti najbolja radna mjesta i uvjete za developere u Europi jer mu je, kaže, zajednica pružila najbolje developere na tržištu i stoga joj se trudi vraćati.

