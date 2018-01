Na poslu igraju tenis i playstation, roštiljaju – i rade vrhunski biznis

Odmah na ulazu u tvrtku nalazi se velika kuhinja. Jutro je, pa su na policama poslagane žitarice, müsli i voće. Zaposlenici se drže onoga da je doručak najvažniji obrok u danu te da treba prikupiti energiju za posao, stoga tamo uglavnom počinju radni dan. Odmah pokraj kuhinje je i prostor za druženje za koji bi se prije reklo da se nalazi u supermodernom mladenačkom stanu nego usred tvrtke.

Sve je tu, ležerne fotelje, lagane božićne pjesme koje dopiru iz zvučnika, okićen bor te “blagdanske čarapice“ koje vise na prozoru. I klišej nad klišejima za kraj – PlayStation! Najnoviji model pred velikim ekranom s dva joysticka. Samo jedan od načina za odmor od posla, uza stol za stolni tenis u drugoj prostoriji, teretanu u trećoj ili jednostavno roštilj na terasi kada su dani topliji. Još nekoliko izvrsnih klišeja. Kada bi uz pomoć mašte, ali i vizija iz američkih filmova te slika koje stižu iz Googlea i sličnih svjetskih tvrtki trebalo opisati kako izgleda tvrtka koja se već četiri puta uspjela naći na popisu najboljih poslodavaca u Hrvatskoj, bilo bi to upravo ono što se može vidjeti kada se uđe u Degordian. Jednoj od vodećih domaćih agencija za digitalni marketing uspjelo je ono što ni jednoj hrvatskoj tvrtki do sada nije, a na popisu na kojem se uglavnom nalaze inozemni poslodavci u stopu je prate tek Rimac Automobili, koji su tri puta do sada bili na listi najboljih.

Maškare i roštiljade

No na pitanje kako su ostvarili takav uspjeh, osnivači i vlasnici Degordiana, Daniel Ackermann i Tomislav Grubišić, ističu kako nije caka ni u PlayStationu ni u stolnom tenisu ni u teretani. Iako su velik plus, tajna je ipak u dobroj radnoj atmosferi, povjerenju između poslodavca i zaposlenika te zajedničkom stvaranju radnog mjesta na kojem će ljudi doći jer to žele, a ne jer moraju i s grčem u želucu.

– Ovo je za nas definitivno jedan od najvećih poslovnih uspjeha jer nagrada nije došla izvana. Dobili smo je jer su se naši zaposlenici izjasnili da su sretni i zadovoljni – kažu Ackermann i Grubišić, kojima je oduvijek bio san stvoriti tvrtku u kojoj će svi imati sve što im je potrebno, u kojoj će ih cijeniti te poticati, inspirirati, u kojoj će raditi sjajne stvari i pomicati granice. S obzirom na to da su s godinama rasli, nagradu su do sada dva puta dobili u kategoriji malih i dva puta u kategoriji srednjih tvrtki, a mogu se pohvaliti i s petom nagradom jer je ove godine nagradu u kategoriji malih poslodavaca dobio i Mediatoolkit, startup proizašao iz Degordiana, koji je nedavno postao odvojena tvrtka. Anonimnu anketu s više od 4000 zaposlenih u 50-ak tvrtki već godinama provodi portal “MojPosao“, a neki su od kriterija zadovoljstvo korporativnim komuniciranjem, kolegijalnošću, organizacijom rada, odnosima u tvrtki te izazovnošću i jasnoćom zadataka. Također, zaposlenici se trebaju izjasniti dobivaju li realne rokove, mogu li posao odraditi unutar radnog vremena i koliko je korisno ono što rade, a ocjenjuju i mogu li na poslu iskoristiti sve svoje sposobnosti, imaju li dovoljno slobode, smatraju li posao zanimljivim te mogu li uskladiti privatni i poslovni život.

– Imamo brutalne ocjene, a najvećim uspjehom smatramo to što kod nas više od 80 posto zaposlenika kaže da im je motiv za rad dobrobit tvrtke. Oni je na neki način smatraju i svojom i ne dolaze tu samo zbog plaće, nego zato da bi tvrtka napredovala jer im je stalo do nje – kaže Daniel Ackermann te dodaje kako su provedene ankete jako dobre za poslodavce jer, prema rezultatima, mogu vidjeti u čemu mogu biti bolji. No u Degordianu zapravo smatraju da je tajna dobrog poslodavca u dobrim radnicima. Prije svega, važna im je pozitivna radna filozofija i zato je proces selekcije i više nego rigorozan. U prosjeku traje dva do tri mjeseca, a uključuje niz testova znanja, osobnosti i inteligencije prije nego što se dođe do razgovora.

– Naravno da nam je bitno znanje, kod nas rade najbolji stručnjaci, ali ono što nam je još važnije jest da se osoba kulturološki uklapa u tvrtku – ističe Tomislav Grubišić, a na pitanje koje osobine njihov zaposlenik mora imati, pokazuje rukom na zid sa slikama. Pozitivne karakteristike koje zaposlenici moraju imati toliko su im važne da stoje na zidu. U prvom okviru tako stoji “osobni i profesionalni rast i razvoj“. Zaposlenici redovito idu na edukacije i usavršavanja te svaki dan uče nešto novo. Ako netko to ne želi, brzo će se vidjeti.

– Nedavno smo umjesto običnog radnog dana imali jedan projekt. Napravili smo interno “startup“ natjecanje koje je trajalo 24 sata, bez spavanja i bez odlaska kući. Bilo je naporno, ali jako zabavno i svi naši zaposlenici rekli su da im je to bio jedan od najboljih dana u tvrtki – prepričava Ackermann te ističe kako u Degordianu rade osobe koje uče i napreduju jer žele, a ne zato što moraju. Također, zaposlenici moraju biti “stručni”, ali i “strastveni“. Riječi su to u iduća dva okvira, a najbolje ih objašnjava činjenica da u Degordianu nema radnog vremena, ali ni bolovanja.

– U principu radimo od 9 do 17, ali ima onih koji su jutarnji tipovi i dolaze u 7, pa odu ranije. Ne provjeravamo svoje zaposlenike jer je njima samima stalo da naprave dobar posao i znaju koliko moraju biti u tvrtki da bi to ostvarili. Tu nema bježanja s posla ranije jer nitko to i ne želi. Ali ako netko treba otići ranije, nema problema. Isto je s bolovanjem. Što će nam doznake ili potvrde liječnika? Ako zaposlenik kaže da je bolestan, mi mu vjerujemo i nitko to ne zloupotrebljava – kaže Ackermann dok, obilazeći tvrtku, pokazuje na prazne stolove.

– Nitko ne mora muljati da je bolestan. U ovo blagdansko vrijeme normalno je da ljudi manje dolaze i da rade od kuće ako im je lakše. Pogotovo onima koji imaju obitelj izvan Zagreba pa su otputovali. Mi znamo da će oni jednako motivirano raditi – nadovezuje se Grubišić, kojemu su posebno važne iduće dvije osobine istaknute na zidu, “pozitivnost i zaigranost”. Ukratko, u Degordian se ne primaju “hejteri”, kažu šefovi, a za kraj su tu “zajedništvo i timski rad” koje najbolje dočarava zid pun fotografija s različitih događanja u Degordianu. Prosjek godina u tvrtki je 27 pa se ekipa često druži i izvan radnog vremena, a uvijek su za zabavu u uredu. Tako na jednoj slici pozira pobjednički tim s maškara, koje se već tradicionalno obilježavaju, a omiljen je i Sveti Nikola, kada svi donesu čizmice na posao i čekaju darove. Najdraže im je ipak bilo kada su se Daniel i Tomislav prerušili u krampusa i svetog Nikolu. I to je na jednoj od slika, kao i zajedničke roštiljade, tulumi, rođendani... A na svakoj je slici sve više i više zaposlenika. Degordian je proglašen jednom od 50 najbrže rastućih tvrtki u srednjoj i istočnoj Europi. Ako se gleda profit, godišnje rastu oko 30 posto, a imaju sve više i više zaposlenih. Tako ih je 2010. bilo deset, godinu poslije dvostruko više. Broj se 2013. popeo na 50, a 2015. su došli na okruglih 100 zaposlenih. Sada su na 170, a početkom 2018. doći će do 200 s obzirom na to da već traže 20 novih ljudi. Štoviše, s obzirom na strog proces selekcije, ne mogu ih ni dovesti brzinom kojom su im potrebni. Kako bi, unatoč tome što su sve veći, održali dobru komunikaciju, dvojica šefova svakog petka primaju one koji žele razgovarati. Također, redovito se održava i veliki kolegij “Pero Ždero”, na kojem sudjeluje cijela tvrtka. Cilj je zajednički riješiti probleme, a svatko može anonimno postaviti pitanje. Tema su uglavnom organizacija, podjela timova... – To je toliko dobar mehanizam za rješavanje problema da smo zadnjih nekoliko puta razgovarali o tome koje ćemo žitarice ujutro jesti. To su nam najveći problem u tvrtki – kroz šalu, ali ponosno poručuju iz Degordiana.

Gordijski čvor marketinga

Od ukupnog broja zaposlenih 100-tinjak ih radi u centralnom uredu u Zagrebu, dok se ostatak nalazi u regionalnim uredima u Beogradu i Mostaru. Trećina zaposlenih bavi se digitalnim marketingom i community menadžmentom, druga trećina su programeri i dizajneri, a ostali se bave funkcioniranjem tvrtke, primjerice financijama.

– To su branše u kojima je teško naći stručnjake, a još ih je teže zadržati. Programeri su toliko traženi u Hrvatskoj i svijetu da naše ljude svaki dan vrbuju velike firme, bilo je i ponuda iz Facebooka, Googlea... Zato smo još ponosniji na činjenicu da nam je ove godine otišla samo jedna osoba, dok u drugim tvrtkama izgube desetke radnika godišnje – kaže Daniel Ackermann te ističe kako je to još jedan dokaz koliko je ugodno raditi u Degordianu. Činjenica je, naime, da strane tvrtke mogu ponuditi višestruko veće plaće.

– Mi ljude dobro plaćamo, ali ne možemo se nositi s velikim firmama u svijetu. Zato nam je cilj, uz dobra primanja, ponuditi i vrhunske uvjete zbog kojih će ostati u Degordianu, ali i u Hrvatskoj. Pa ovdje je divno! Odlični ljudi, običaji, Sljeme, more... Ako netko ima dobre uvjete na poslu zašto bi otišao? Mi smo prvi mogli, pa nismo. Može se i u Hrvatskoj uspjeti ako si uporan i vrijedan. Mi smo dokaz – ističu Daniel i Tomislav koji kažu da su ostvarili svoj san. Imaju tvrtku u Hrvatskoj, a rade na inozemnom tržištu. Degordian je tvrtka koja klijentima iz cijelog svijeta smišlja digitalna rješenja koja im mogu pomoći da riješe problem ili ostvare cilj. Izrađuju web-stranice, aplikacije, vode kampanje na društvenim mrežama i Google kampanje. Ukratko, kompletan digitalni marketing, odnosno oglašavanje na internetu. Neki od najvećih klijenata u Hrvatskoj su im Zagrebačka pivovara, VIP, RBA i LEGO, a radili su s tvrtkama iz doslovno cijelog svijeta pa su tako na popisu SAD, Australija, Velika Britanija, ali i Irak, Kuvajt... Radili su na svim kontinentima osim Antarktike, a neka od zvučnijih svjetskih imena za koja su radili su Lufthansa, Vera Wang, Manhattan School of Music...

– Sada smo već u fazi kada klijenti zovu nas. Zna se da radimo dobar posao i klijente dobivamo po preporuci. Posao kojim se bavimo u inozemstvu se izvrsno plaća tako da vani jako puno zarađujemo i zato se možemo širiti u Hrvatskoj gdje je puno jeftinije voditi posao – ističu šefovi Degordiana te kažu kako im je cilj kontrolirano rasti pa zbog toga moraju i odbijati klijente. Već su praktički “puni“ za 2018. godinu.

– A sve je počelo u maloj sobici u stanu – napominju kroz smijeh Daniel i Tomislav, danas 31-godišnjaci čije je prijateljstvo počelo još u srednjoj školi. Točnije, bilo je to rivalstvo. Obojica su pohađala zagrebačku XV. gimnaziju, popularni MIOC, no išli su u različite razrede. Na natjecanju u izradi web-stranica postali su “neprijatelji“, no s vremenom su shvatili da je suradnja puno bolja opcija pa su zajedno krenuli u poduzetničke vode. Već tada su napravili stranicu za druženje učenika. Zvala se Daj5 i gledajući iz današnje perspektive uvelike je sličila na Facebook koji je baš u to vrijeme na drugom kraju svijeta počeo razvijati Mark Zuckerberg.

Ackermann i Grubišić potom su zajedno upisali Fakultet elektrotehnike i računarstva na Sveučilištu u Zagrebu, gdje su nastavili raditi na svojoj mreži. Iako ona nije dugoročno zaživjela, naučila ih je koliki bi mogao biti marketinški potencijal društvenih mreža. Kada se pojavio Facebook, oni su se odmah bacili na posao te su počeli zvati velike tvrtke i objašnjavati im zašto im treba digitalno oglašavanje.

– Bili smo zapravo pioniri digitalnog marketinga u Hrvatskoj. Nismo ni sami baš bili sigurni što radimo, ali upravo nam je to trebalo. Dva studenta, bez početnog kapitala te bez veza i poznanstava mogla su uspjeti samo ako su ponudila nešto novo – objašnjavaju kolege i prijatelji koji su s 22 godine pokrenuli tvrtku iSTUDIO. S obzirom na to da si nisu isplaćivali dobit, nego su sve ulagali u posao, prve dvije godine tvrtka se udvostručavala svakih šest mjeseci. Iz stana su preselili u ured u Radničkoj, pa u veliku kuću od 700 kvadrata na Srebrnjaku, a tek su zadnja tri mjeseca u velikom prostoru od 1300 kvadrata u Vukasovićevoj. Nisu mogli ni sanjati, kažu, da će stvoriti ono što imaju danas, a poslije im je problem stvorilo to što u početku nisu baš previše razmišljali o imenu. Došli su k javnom bilježniku i izabrali prvo što je bilo slobodno. Poslije su zaključili da iSTUDIO nije previše kreativno ni smisleno ime te da podsjeća na Apple pa su 2009. napravili rebrendiranje.

– Iskreno, bojali smo se. Nakon toliko godina, kada smo već nešto stvorili, trebali smo krenuti s novim imenom. Ali ispalo je da to bila jedna od najboljih odluka. Promjena ime označila je naše odrastanje, ulazak u zrelije razdoblje i izlazak na internacionalno tržište. Do tada je to bila mala tvrtka u kojoj su radili naši prijatelji. Od 2009. kada smo postali Degordian, počeo je naš rast – kažu te dodaju da je novo ime inspirirano gordijskim čvorom. Prema legendi, onaj tko ga otpetlja osvaja svijet, pa tako i oni vladaju svijetom digitalnog marketinga.