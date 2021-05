Počinje 6. EUSAIR Forum: Okupit će više od 600 sudionika, dobitnicu Nobelove nagrade i Luku Šulića

Pod sloganom 'Uz obale zajedničkog mora' i s fokusom na održive strategije za plavi rast i inovacije te održivu upotrebu obalnih i morskih resursa za zdravu budućnost putem zelenog i pametnog oporavka, u utorak i srijedu održava se 6. EUSAIR Forum. Forum organiziraju Europska komisija i Republika Slovenija, uz podršku EUSAIR Facility Pointprojekta i Općine Izola.

Forum će online okupiti više od 600 sudionika iz svih devet zemalja Jadransko-jonske makroregije, a svečano će ga otvoriti Elisa Ferreira, povjerenica EU za koheziju i reforme. O planu B za Zemlju i oporavku turizma Inspirativni dijalog i ministarski okrugli stol „Budućnost jadransko-jonske regije“ jedno je od događanja foruma koje izaziva veliki interes sudionika i medija. Atraktivan je zbog teme, ali i zbog sudjelovanja dobitnice Nobelove nagrade,sveučilišne profesorice Lučke Kajfež Bogataj i Boštjana Videmšeka, nagrađivanog novinara, ambasadora Europskog klimatskog paktai autora knjige „Plan B: kako ne izgubiti nadu u vremenu klimatske krize“.

Naše Ministarstvo turizma i sporta oplemenit će drugi dan Foruma panel raspravom „Od krize do oporavka kroz transnacionalne turističke projekte usmjerene ka održivoj zelenoj makroregiji“. Ministarstvoje partner na EUSAIR Facility point projektu i koordinator tematskog stupa 4 Održivi turizam. Cilj panela jest ukazati na doprinos makroregionalnih strategija ključnim politikama EU te doprinos turizma i kulture EUSAIR-u kroz transnacionalne odabrane vodeće projektne ideje koje ozelenjavaju jadransko-jonsku regiju i Europu.

Posebno će se naglasiti doprinos kulturnog turizma i diverzifikacije kroz kulturne i biciklističke rute.Zabavni adut Foruma je Luka SulićNovost 6. foruma jest da će se po prvi put dodijeliti i nagrada „“Ambassador of the EU Macro-Regional Strategy –Windmill of Excellence” predstavnicima civilnog društva koji su uspjeli nadograditi svoje bogateiskustvo u razvoju makroregionalnih strategija u potrazi za općim dobrom.

Osim ove nove nagrade, proglasit će se i dobitnici već ustoličene nagrade za 2021. godinu Young POPRI Award. Ova nagrada dodjeljuje se za najbolju poduzetničku ideju i poslovni model mladihiz 9 zemalja jadransko-jonske makro regije.I Europska poduzetnička mreža EEN uključuje se u događanje: za vrijeme prvog dana Foruma organizira Međunarodni virtualni B2Bsusret -poslovno događanje za dionike iz jadransko-jonske regije koji traže ili nude mogućnosti za poslovnu, tehnološku i projektnu suradnju u plavom rastu, povezivanju regija, kvaliteti i zaštiti okoliša i održivom turizmu, tematskim stupovima EUSAIR-a.

Sudjelovanje na ovom poslovnom događanjuje besplatno, a svi zainteresirani mogu se prijaviti, zaključno s 10. svibnja, na sljedećoj poveznici https://b2beusair-forum-2021.b2match.io/signup. U srijedu,12. svibnja, na ceremoniji zatvaranja, članplanetarno proslavljenog hrvatskog dvojca 2Cellos, Luka Šulićsvirat ćenajpoznatijefilmske teme. Ceremonija zatvaranja započinje u 15.15 sati.