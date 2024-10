Ovu kuvertu u Njemačkoj nitko ne želi dobiti: Što trebate učiniti ako vam stigne

Žute kuverte u Njemačkoj nitko ne želi primiti, no one zahtijevaju hitnu pozornost. One, primjerice, mogu sići od suda, a odvjetnik Max Postulka sažeo je što žuto pismo treba reći: pismo je službena dostava, sudionik ste sudskog postupka, s dostavom pisma pokreće se razdoblje u kojem se možete braniti, ako već postoji rješenje o ovrsi, time se najavljuje prisilna ovrha.

“Pismo se može prepoznati po upečatljivom izgledu. Kuverta je žuta, a dan kada je pismo ubačeno u poštanski sandučić jasno je vidljiv u gornjem desnom kutu prednje strane”, kaže odvjetnica Stefanie Kahnert. Od trenutka isporuke, postoji rok od dva tjedna za plaćanje traženih iznosa ili podnošenje prigovora, navodi Fenix magazin.

Foto: Fenix Magazin

Žuta kuverta može stići i od upravnog tijela ili suda u sljedećim slučajevima: sudski poziv za davanje iskaza ili drugo sudsko ročište, opomene i obavijesti o izvršenju, pravni zahtjevi, kao što je zahtjev za razvod. Važno je čuvati omotnicu zbog vremena isporuke i izračuna roka. Naime, dostavljač rukom zabilježi datum isporuke te ga pošalje pošiljatelju.

Pismo treba pažljivo pročitati te zabilježiti rok. Ako se radi o ovrsi, preporučuje se račun pretvoriti u račun za zaštitu od zapljene. Također, moglo bi biti korisno potražiti savjet u slučaju nesolventnosti ako ne možete otplatiti dugove. Ako postoje nedoumice, korisno je potražiti savjet kako postupiti sa žutom kuvertom u pojedinačnim slučajevima.

