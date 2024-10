Maloljetnik je bio religijski ekstremist? Poznati detalji napada na policajce u BiH, napadač slao čudne poruke

Jedan policajac je ubijen, a drugi teško ozlijeđen nakon stravičnog napada 14-godišnjaka u Bosanskoj Krupi, nedaleko od Bihaća. Tamo je, naime, maloljetnik ušetao s nožem u policijsku postaju i napao policajce, a ubrzo je bio i uhićen. Jake policijske snage su okružile postaju u kojoj je došlo do incidenta, a nakon cijele situacije najavljeno je povećanje stupnja sigurnosti oko objekata u BiH koji su od posebnog značaja.

- Što reći osim da je ovo jedna velika tuga i ono što nas je posebno sve iznenadilo je da se radi o počinitelju koji je maloljetno lice, koji ima 14 godina i koji se usudio ući u policijsku stanicu i napasti policijske službenike. Mislim da je ovo stvarno jedan alarm gdje moramo kao društvo se zapitati što se sve događa ovdje - objasnio je ministar policije Unsko-sanskog kantona Adnan Habibija koji je stigao na mjesto događaja.

- Ljudski kada gledate, biste li vi očekivali da će vas 14-godišnjak napasti nožem? No tragično, policajac je preminuo - dodao je. Kako piše Klix.ba, napadač je napad izvršio hladnim oružjem, prvo je napao policajca kojeg je ubio, a potom se umiješao i ozlijeđeni policajac. On je stabilno i nalazi se i Kantonalnoj bolnici ''Dr. Irfan Ljubljankić''. Neslužbeno, napadač je prije čine slao čudne poruke poznanicima te se opraštao od njih. Uz to, navodno je maloljetnik bio sklon religijskom ekstremizmu.

- Što god da kažemo za ovo što se dogodilo u Bosanskoj Krupi je i malo i puno. Mi smo jedan tolerantan i miran grad i ovo što se dogodilo nas je sve zaista šokiralo. Jednostavno ne možemo vjerovati da se to dogodilo u Bosanskoj Krupi jer ovo je grad u kojem nema većih problema - objasnio je gradonačelnik tog grada Armin Halitović.

