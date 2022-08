Infobip je, pravno gledano, britanski jednorog, a Rimac za dlaku nije stigao u statistiku

Tvrtke jednorozi u Europskoj uniji nisu učestala pojava, statistika je ubilježila ukupno tek njih 222 do kraja ožujka, no ni naši Infobip i Rimac nisu među njima. Jednorozi ili unicorni privatne su startup tvrtke čija se vrijednost procjenjuje na više od milijardu dolara. U analizu EU uključene su tehnološke tvrtke osnovane od 1990. koje se trenutačno procjenjuju na vrijednost višu od 1 milijarde dolara, dok su tvrtke koje su premašile 1 milijardu dolara kao podružnice isključene. U planu EU za tzv. digitalno desetljeće udvostručenje je trenutačnog broja jednoroga do 2030.