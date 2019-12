Fortenova tužila slovenskog ministra Europskoj komisiji

Fortenova je Europskoj komisiji prijavila ministra gospodarstva Slovenije Zdravka Počivalšeka zbog miješanja slovenskih državnih institucija u odnose Mercatora i Fortenove. U Fortenovi nisu željeli komentirati detalje. Zapelo je ponovno oko Mercatora, odnosno procesa prijenosa kompanije na sustav Fortenove koji Slovenija, službeno i neslužbeno, usporava i zaustavlja pa je propao plan o tome da se problem Mercatora i njegove integracije u Fortenovu riješi do kraja ove godine.

Nema vremena za natezanje

Problem se mora riješiti. Svi ključni ljudi Fortenove jučer su se okupili u Ljubljani kako bi se postigao dogovor jer više nema ni vremena ni strpljenja za natezanje koje traje više od dvije godine. Prvi čovjek Fortenove Maksim Poletajev ponudit će ruku suradnje, kao i od početka samog procesa, a nada se da će i slovenska strana biti spremna na suradnju. Slovenska politika ne želi potpuno ispustiti iz ruku Mercator, a konkretno je u ovom trenutku riječ o dogovoru s dobavljačima. Naime, kada je Ivica Todorić kupio Mercator, dobavljačima u Sloveniji sporazumom je garantirao prisutnost na policama, a sada politika inzistira na nastavku tog sporazuma jer su ga praktički obećali javnosti. Motivira ih i strah Slovenaca da će vlasnici Fortenove preseliti sjedište Mercatora u Zagreb, što zapravo nije ni u planu, kao ni eliminacija slovenskih proizvoda s polica, što bi bilo potpuno nelogično s pozicije odnosa s potrošačima.

U planu je pak objedinjavanje nabave robe kako bi se povećala efikasnost i profitabilnost, ali i maksimizirali sinergijski efekti maloprodajne mreže. Podsjetimo, krajem rujna slovenska agencija za zaštitu tržišnog natjecanja odlučila se na drakonsku kaznu Agrokoru d.d. tešku čak 53 milijuna eura zbog preuzimanja Costelle, koja ima svega milijun eura prihoda. S obzirom na to da je riječ o najvećoj kazni u slovenskoj povijesti i kazni koja je nesrazmjerna prihodima i važnosti tvrtke zbog koje je kazna određena, i ovaj je potez slovenske politike protumačen kao sredstvo pritiska među vlasnicima Fortenove, i to je puno veći problem od samog inzistiranja na dogovoru s dobavljačima, koji bi se u nekom obliku i mogao sklopiti. Pojavila se informacija o tome da je ministar Počivalšek pisao predsjedniku Uprave Sberbanka Hermannu Grefu u nadi da će on utjecati na sklapanje sporazuma, što je zapravo direktno miješanje države u interne poslovne odluke kompanije u kojoj nije suvlasnik, što je i dio prijave.

Koristio državnu SID banku

U prijavi, naime, stoji da je slovensko Ministarstvo gospodarstva, odnosno ministar Počivalšek, koristio SID banku, koja je u državnom vlasništvu i koja je vjerovnik Mercatora, da bi postavio zahtjeve kojima bi se zaštitili slovenski dobavljači (bez obzira na cijenu i kvalitetu robe koju isporučuju) i dobili prednost pred dobavljačima iz svih drugih zemalja članica EU, čime direktno krši EU Treaties. Takvo ponašanje Europa ne dopušta na nacionalnoj razini pa se u Fortenovi nadaju pomoći europskih institucija. Ipak, teško je očekivati da će se Slovenci povući pred ovom prijetnjom jer čvrsto brane svoje stavove. Pozivaju se i na poseban sporazum s dobavljačima u nagodbi vjerovnika Agrokora, ali iz Fortenove tvrde da to uopće nije slično jer je riječ o sporazumu koji nije zaštitio samo hrvatske dobavljače, već je osigurao pet godina prava na police svim dobavljačima koji su bili vjerovnici bez obzira na to iz koje zemlje dolaze. Mercator je ključan za uspjeh Fortenove u restrukturiranju jer je to poslije Konzuma druga najveća kompanija u sustavu, koja donosi rast likvidnosti nužan sustavu Fortenove koji je u prvih devet mjeseci godine poslovao s 96 milijuna eura gubitka.