Zabrana na snazi: TikToka nema u SAD-u, ne možete ga više ni skinuti, milijune korisnika dočekala ova poruka

Kineski TikTok prestao je biti dostupan korisnicima u Sjedinjenim Državama u nedjelju, malo prije nego što je zabrana rada aplikacije stupila na snagu, prenijele su svjetske agencije. Aplikacije više nema ni u ponudi trgovine aplikacija Apple-a i Google-a. Korisnicima se prikazuje poruka upozorenja u kojoj piše da su TikTokove usluge "privremeno nedostupne". "Radimo na ponovnom uspostavljanju naše usluge u SAD-u što je prije moguće", nastavlja poruka.

Američki Vrhovni sud u petak je potvrdio zakon prema kojemu ByteDance, vlasnik TikToka, mora prodati popularnu aplikaciju koju koristi gotovo pola Amerikanaca ili će u nedjelju biti zabranjena u zemlji zbog zabrinutosti za nacionalnu sigurnost. TikTok je jedna od najpopularnijih društvenih mreža u SAD-u, a koristi ju oko 170 milijuna Amerikanaca, odnosno otprilike polovica ukupnog stanovništva, uključujući mnogo mladih.

Novoizabrani američki predsjednik Donald Trump rekao je da razmatra tromjesečnu odgodu zabrane rada za TikTok koja je stupila na snagu u nedjelju. "Mislim da bi to svakako bila opcija koju razmatramo", rekao je Trump u intervjuu američkoj televiziji NBC objavljenom u subotu. "Produljenje od 90 dana nešto je što će najvjerojatnije biti učinjeno, jer je prikladno. Znate, prikladno je. Moramo to pažljivo razmotriti. To je vrlo važna situacija."

Kina i SAD su gospodarski i geopolitički suparnici, a činjenica da je TikTok u kineskom vlasništvu godinama brine američke dužnosnike. Zakon o zabrani TikToka ne bude li prodan američkom korisniku prošle je godine izglasan u Kongresu glasovima obiju stranaka. ByteDance zasad odbija prodati svoj poslovni dragulj, iako se javilo nekoliko investitora.

Administracija predsjednika na odlasku Joea Bidena objavila je da se zakon bavi činjenicom da aplikacijom upravlja strani suparnik, a ne slobodom govora, te da bi TikTok mogao nastaviti funkcionirati kao i dosad bude li oslobođen kineske kontrole. SAD smatra da kineska kontrola nad TikTokom predstavlja "ozbiljnu prijetnju" američkoj nacionalnoj sigurnosti, a da Kina nastoji prikupiti ogromne količine osjetljivih podataka o Amerikancima kako bi potajno manipulirala javnim mnijenjem i tvrdi da Kina prisiljava tvrtke poput ByteDancea da u tajnosti predaju podatke o korisnicima društvenih mreža te izvršavaju direktive kineske vlade. Ogromna baza podataka TikToka, smatra SAD, predstavlja snažan alat koji bi kineska vlada mogla upotrijebiti za uznemiravanje, regrutiranje i špijunažu, te da bi Kina "mogla TikTok iskoristiti kao oružje kako bi naškodila SAD-u".

