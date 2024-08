VIDEO VW ID.7 GTX: Provjerili smo kako juri najsnažniji karavan u Volkswagenovoj povijesti

Sportske GTX verzije Volkswagenova najvećeg električnog modela ID.7 u limuzinskoj i Tourer karavanskoj verziji isprobali smo na cestama u okolici švedskog Stockholma. Oznaka GTX već je dobro poznata u Volkswagenovoj električnoj gami, rezervirana je za najdinamičnije modele na struju, svojevrsni pandan oznaci GTI kod benzinaca. Posebnost GTX modela su dva elektromotora i pogon na sva četiri kotača. Dakako, GTX donosi i dodatke koji naglašavaju sportski izgled izvana i iznutra, pa je sam pogled na ID.7 GTX modele dovoljan da vam bude jasno kako se radi o posebnoj seriji koja dolazi uz top opremu. Uz to, VW ID.7 GTX je najsnažnija limuzina i karavan u trenutnoj ponudi Volkswagena s 340 KS, a GTX Tourer je najsnažniji karavan u povijesti VW-a.

I limuzina i karavan izgledaju vrlo atraktivno. Sprijeda je saćasta rešetka, bočni pragovi i stražnji odbojnik su u visokosjajnoj crnoj boji, u crnoj kontrastnoj boji je i krov, a zatamnjena su i stražnja stakla. Serijski dolazi uz 20-inčne alu naplatke, IQ.LIGHT LED matrična prednja svjetla, LED stražnja svjetla uključujući dinamičke pokazivače smjera te osvijetljeni VW logotip sprijeda i straga. U unutrašnjost oba ID.7 GTX modela nude grijana sjedala s crvenim rubovima i kontrastnim šavovima, kao i perforirani crveni natpis GTX na naslonima prednjih sjedala koja su u kombinaciji tkanine i materijala od mikrovlakana, dopunjena i ambijentalnom rasvjetom u 30 boja. Natpisi GTX nalaze se i na posebno perforiranom upravljaču.



Standardna oprema uključuje i poboljšani head-up zaslon proširene stvarnosti, IDA glasovni asistent s integracijom ChatGPT-a, dvozonsku automatsku klimu, sustav zaključavanja i pokretanja bez ključa te niz sustava pomoći vozaču poput aktivnog tempomata, sustava održavanja u voznom traku, dinamičkog prikaza prometnih znakova... Tu je, dakako, i serijski veliki središnji zaslon osjetljiv na dodir od 38 cm, dok je ispred vozača uska i malena digitalna instrumentna ploča i to stoga što serijski dolazi uz head-up displej. Fini materijali, vrhunska izrada i high-tech oprema gotovo petmetarski automobil čine zaista, rekli bismo, premium proizvodom. Takav je osjećaj za volanom. Najprije smo sjeli u limuzinu, 496 cm dugačka i uz međuosovinski razmak od 297 cm, prava je krstarica prostrana na prednjim i stražnjim sjedalima, a s ovakvim pogonom daje i prave sportske performanse.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Elektromotor od 286 KS pokreće stražnje kotače, dok prednje kotače, kada je to potrebno odnosno kada to procijeni regulator 4Motion pogona, pokreće elektromotor snage 109 KS koji se ukljućuje u djeliću sekunde. Sve se to događa za vozača neprijemjetno, a osjećaj za upravljačem je sjajan. ID.7 GTX je i pri bržim prolascima u zavojima vrlo stabilan, a mogu se podesiti načini vožnje od sportske dinamike do maksimalne udobnosti. Ubrzanja su munjevita, uz ukupno 340 KS i 560 Nm okretnog momenta, do stotke stiže za 5,4 s (5,5 s Tourer), dok je maksimalna brzina ograničena na 180 km/h. Opremljen je velikom baterijom kapaciteta 86 kWh, a aerodinamici pridonosi odličan otpor zraka od samo 0,23. Prtljažnik u limuzini prima 532 litre, a u Toureru 605 litara. Potrošnja nam je na švedskim lokalnim cestama u Toureru, gdje su ograničenja brzine rigorozna, bila samo 15,4 kWh/100 km, što znači da je prosječna WLTP potrošnja od 16,2 do 18,6 kWh/100 km (16,6 do 18,8 za Tourer) itekako moguća. Time i domet debelo veći od 500 km (službeno za limuzinu 595 km, a Tourer 584 km). Punjenje je moguće snagom do 200 kW na brzom DC punjaču i od 10 do 80 % može se napuniti za 26 minuta. U Hrvatsku dolazi u studenom, a cijene još nisu poznate.