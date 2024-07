VIDEO Vozili smo novi modularni SUV koji u Hrvatsku stiže u rujnu. Evo dojmova

Peugeot 5008 je jedan od automobila koji su doživjeli preobražaj iz jednovolumena u SUV. Prva generacija iz 2009. bila je klasični veliki obiteljski monovolumen, dok je već 2016. u drugoj generaciji stigao u SUV izdanju. I treća generacija koju smo imali priliku isprobati na danskim i švedskim prometnicama dolazi u SUV izdanju. Svim generacijama je jedno zajedničko, pravi su obiteljski prostrani automobili sa sedam sjedala, s odličnim komforom i u trećem redu sjedala i vrhunskom modularnošću. Automobil je dugačak 4,79 metara uz međuosovinski razmak od 2,90 metara i uživo zaista izgleda robusno i moćno (širina 1,89 m, visina 1,69 m). Dizajnerski je pročišćen, smanjen je broj ukrasnih umetaka na karoseriji te su uklonjeni svi kromirani detalji. No, isklesan je poput skulpture, a posebnost je profinjen dizajn prednje maske koju naglašava tanka i elegantna crna letvica koja se proteže cijelim prednjim krajem i uključuje ultra-kompaktna LED prednja svjetla na svim razinama opreme. I unutrašnjost je vrlo profinjena uz naglasak na tehnologiju.

U središtu je novi Panoramic i-Cockpit s zakrivljenim 21-inčnim panoramskim zaslonom visoke razlučivosti koji lebdi iznad armaturne ploče. U opremi Allure dolazi uz novi i-Cockpit opremljen dvama 10-inčnim digitalnim zaslonima, postavljenima na istom nosaču i s jednakim učinkom lebdenja kao i kod 21-inčnog zaslona.

No, u 5008 se jednaka pažnja pridaje i ostalim putnicima čemu pridonosi modularnost. Sjedala u drugom redu su podijeljena u omjeru 40:60, a nasloni 40:20:40. Uz to su i uzdužno klizna, a nasloni se mogu pojedinačno podešavati u pet položaja. No, ono što nas je posebno oduševilo je sustav Easy Access koji omogućuje da se sjedala u drugom redu u potpunosti preklope i pomaknu prema naprijed te se tako znatno olakšava pristup trećem redu sjedala. Rukovanje je vrlo jednostavno i tako je olakšan pristup trećem redu sjedala i za višlje putnike, a dva sjedala u trećem redu su udobna i komforna uz pravu klupu i dva odvojena naslona.

Prtljažnik u konfiguraciji s pet sjedala prima od 748 litara, a uz 7 sjedala 259 l, dok je maksimum uz dva sjedala 1815 l. No, modularnost sjedala čine ga prilagodljivim za mnoge konfiguracije. Rekli bismo da je 5008 pravi obiteljski multipraktik, koji, dakako, dolazi u trendovskom SUV izdanju.

U skladu s trendovima su i pogonski sustavi koji su svi elektrificirani. Isprobali smo e-5008, električno izdanje koje dolazi u tri verzije, dvije s prednjim pogonom od 210 KS (345 Nm) uz bateriju kapaciteta 73 kWh i 230 KS (345 Nm) uz long range bateriju od 96 kWh, koja ima i najveći domet od čak 660 km. Inačica s pogonom na sve kotače nudi ukupnu snagu od 320 KS uz okretni moment od 345 Nm na prednjoj osovini i 170 Nm na stražnjoj. Bit će dostupan i uz blagi hibridni sustav sa 136 KS baziran na 1,2-litreni trocilindrašu, kao i plug-in hibrid 195 e-DCS7 s dosegom od 80 km na struju. Isprobali smo početnu električnu verziju e-3008 sa 210 KS koji je odlično izbalansiran za lagopdnu vožnju, pogotovo na skandinavskim prometnicama gdje su ograničenja brzine od 30 do 70 km/h na otvorenoj cesti, odnosno 90 do 110 km/h na autocesti. Dakako, to je blagotvorno djelovalo na potrošnju pa smo imali bolje rezultate nego prema WLTP protokolu. Na otvorenoj cesti nam je potrošnja bila oko 16 kWh, a na autocesti oko 22 kWh. Upravljanje i sama vožnja bez obzira na veličinu vozila je vrlo uglađena i precizna, ni u jednom režimu vožnje ne fali mu snage uz napomenu da na autocesti nije trkač, što se od EV auta ni ne očekuje. Novi 5008 u Hrvatsku stiže u rujnu, kada će biti poznate i cijene