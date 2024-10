Uvozna jaja prodavana kao domaća? Oglasio se i Državni inspektorat, a iz farme tvrde: Nije problem u jajima, nego u tisku

U prodaji su se pojavila jaja na čijem pakiranju stoji oznaka kako su proizvedena u Hrvatskoj, no neki su kupci detaljnijim pregledom ambalaže uočili oznaku "DE" koja sugerira kako su jaja zapravo njemačkog podrijetla. Naime, o cijeloj situaciji se oglasio i Europski centar izvrsnosti potrošača putem poznate Facebook stranice "Halo, inspektore". "Kreativnost u zavaravanju potrošača očito nema granica. Naime, u Zadarskoj županiji pojavila su se jaja čudnih oznaka. Na pakiranju od 10 svježih jaja, s fotografijom Paga iz zraka, pisalo je da ih proizvodi Farma nesilica proizvodno-trgovačkog obrta Šimun iz Paga" stoji u objavi.

"Na kutiji je pisalo kako su to 'jaja proizvedena u hrvatskoj farmi gdje je upravljanje sustavom u skladu s HACCP-om'. Logično, samim tim kao zemlja podrijetla navedena je - Hrvatska. No, neki su inozemni i domaći (bolje educirani) kupci na jajima prepoznali dio oznake sa slovima DE koja se odnosi na jaja iz Njemačke. I to u kaveznom (baterijskom) uzgoju" dodaje ECIP. Ovakvo pakiranje zavarava potrošače koji su kupovali jaja za koja su smatrali kako su hrvatskog podrijetla. "Sve dok slučajno jedan stručnjak za označavanje jaja nije utvrdio kako su to ipak jaja iz Njemačke!? S obzirom na to, pojavila se opravdana sumnja u zavaravajuće deklariranje i obmanjivanje kupaca", navodi se dalje u objavi.

Osim toga, o cijelom slučaju je obaviješten i Državni inspektorat, piše tportal. "Poljoprivredna inspekcija Državnog inspektorata je povodom prijave u kojoj prijavitelj ukazuje na nepravilno označavanje jaja, obavila inspekcijski nadzor propisanih tržišnih standarda za jaja na farmi nesilica, pri čemu je utvrđeno da isti obavlja prepakiranje uvoznih jaja i stavlja ih na tržište kao jaja iz vlastite proizvodnje" poručuju iz Inspektorata. "Zbog utvrđene nepravilnosti odmah je donesena upravna mjera zabrane stavljanja na tržište zatečenih jaja iz uvoza kao jaja iz vlastite proizvodnje, a jednako tako zbog utvrđene nepravilnosti vlasniku proizvodno trgovačkog obrta izdan je prekršajni nalog", dodaju.

Kontaktiran je i predstavnik farme nesilica "Šimun" te je komentirao kako jaja nisu proizvedena u Njemačkoj te da se radi o tiskarskoj grešci. "Napadi su krenuli u tom smjeru, ali to uopće nije istina da se deklariraju kao takva, a da se prodaju pod domaća. Ne da nije istina, nego je notorna laž" rekao je za Večernji list. Na upit da objasni oznaku na samim jajima je objasnio kako "nije problem u jajima, već je jedini problem nastao u tisku". "Sve je u skladu sa zakonom i HACCP-om" dodao je.

