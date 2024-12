U samom srcu VW grupe tvornica veličine Monaka čista je poput apoteke

Četiri visoka dimnjaka mitske Volkswagenove tvornice u Wolfsburgu ponosno stoje iznad donedavno najveće tvornice automobila na svijetu. Godine 2022. američka Tesla sa svojom Giga Factory 5 u Teksasu preuzela je primat koji je legendarna VW tvornica otvorena daleke 1938. godine držala desetljećima. Prve pogone u kojima se proizvodio "narodni auto" otvorio je Adolf Hitler u predvečerje II. svjetskog rata, no ubrzo je proizvodnju VW Bube u tvornici zamijenila proizvodnja ratne mašinerije. Nakon rata na proizvodne trake ponovno se vratila Buba i tamo se proizvodila do 1974. godine, kada ju je zamijenila prva generacija VW Golfa. Golf se i danas u redizajniranoj verziji 8. generacije i dalje u njoj proizvodi, uz modele Tiguan i Touran. Ogromna tvornica prostire se na 6,500,000 m², prostoru većem od Gibraltara, dok samo proizvodne hale imaju površinu veću od Kneževine Monako.

Foto: Mladen Milčić



U tvornici je zaposleno oko 60.000 radnika, što je više od pola stanovnika grada Wolfsburga koji je i nastao zahvaljujući Volkswagenovoj tvornici. Oko 20 posto zaposlenih su žene, a samo u tvornici radi 12 restorana za radnike. Godišnje se u tvornici proizvede 490.000 automobila.

U krugu tvornice je cestovna mreža duljine 75 km uz dodatnih 60 km željezničkih pruga koje povezuju proizvodne pogone, skladišta, upravne zgrade i vanjske objekte. No, glavno prijevozno sredstvo za radnike, uvjerili smo se to u posjetu tvornici, jest bicikl. U velikim proizvodnim halama radnici koji trebaju biti mobilni koriste ga kako bi brže stigli od jednog do drugog mjesta i kako bi proizvodni proces bio brži.

Kroz proizvodne hale u organiziranom posjetu vozili smo se prerađenim i produženim Golf kabrioletom. Unutrašnjost pogona, pa i u starim zgradama, čista je kao u apoteci, bez obzira na to što na nekim dijelovima prijeratnih ciglenih zgrada ima vidljivih posljedica savezničkog bombardiranja. Ostavljeno je to, kazali su nam, dakako, namjerno kao relikt prošlosti.



Prvo smo posjetili pogon za izradu karoserija u kojem se bale željeza prešaju i pretvaraju u dijelove karoserije automobila. U tim pogonima vladaju strojevi, a malobrojni ljudi samo nadziru njihov rad. Čak 97% posla tu obavljaju roboti, dok je udio robota u poslovima završne obrade automobila u VW tvornici ipak puno manji – samo 15%. Ima nade da roboti neće preuzeti baš sve poslove. Šalu na stranu, i tamo gdje glavninu poslova obavljaju roboti, ljudi rade kontrolu kvalitete i to rigorozno. Baš smo vidjeli kako jedna karoserija Golfa nije prošla kontrolu i skinuta je s proizvodne trake uz natpis "schrott" (otpad).

Foto: Volkswagen



U montaži je ipak više ljudi, iako je i tu automatizacija procesa velika, radnici su ti koji obavljaju sklapanje komponenti automobila. Na proizvodnoj traci naizmjenično prolaze Golfovi, Golfovi GTI, Golfovi Variant, Tiguani, a radnici montiraju motore, mjenjače, unutrašnjost kabine...

Tvornica u Wolfsburgu možda više nije najveća na svijetu, ali još uvijek ima najveću lakirnicu na svijetu. Prostire se na osam katova i 32.000 četvornih metara.

U jednoj od hala vidjeli smo i veliku pozornicu u kojoj je nedavno prije našeg posjeta bio veliki sindikalni skup. Nije tajna da je europska autoindustrija u krizi, a VW kao jedan od najboljih poslodavaca u autoindustriji gdje su plaće radnika iznadprosječne (u gradu Wolfsburgu prosječna plaća viša je od 5000 eura) suočen je s mogućnošću otpuštanja, pa čak i zatvaranja nekih pogona u Njemačkoj. Dakako, sindikati nisu oduševljeni jer dok je dobit u 2023. u VW koncernu bila 18 milijardi eura, menadžment najavljuje štednju, smanjenje plaća i moguća otpuštanja.







Foto: Mladen Milčić

Grad automobila uz odličan povijesni muzej

Godine 2000. VW je pored tvornice izgradio Autostadt (grad automobila) na 48 hektara u sklopu kojega je i muzej sa zaista raritetnim automobilima iz Volkswagenove povijesti, ali i općenito iz povijesti automobila. U njemu se može vidjeti 260 izloženih automobila više od 60 različitih proizvođača, a trenutačna tematska izložba jest prigodna, 50 godina Golfa. Tu su i dva staklena tornja visoka 48 metara koja su zapravo skladišta proizvedenih automobila i gdje možete preuzeti svoj kupljeni Volkswagen ako to želite.