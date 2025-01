Svjetska premijera: Citroën predstavlja najnoviji SUV coupé, DS N°8 nasljednik je popularne Žabe

Za svjetsku premijeru svog novog električnog SUV coupéa francuski je proizvođač odabrao sajam u Bruxellesu, koji ostaje otvoren do 19. siječnja. Citroën, odnosno njegov luksuzni brand DS Automobiles, tamo je otkrio model koji donosi prepoznatljiv dizajn ikone, modela DS iz 1955. godine, ali uz modernizirane obrise i obilje napredne tehnologije. Citroën DS, prisjetimo se, diljem svijeta proslavio je specifičan dizajn, ali i hidropneumatski samonivelirajući ovjes. Na našim je cestama bio poznat kao Žaba. U gotovo 20 godina proizvodnje, Žaba je proizvedena u tek nešto manje od 1,5 milijuna primjeraka. Novitet se, dakle, naslanja na slavnu Žabu, što znači da je i njemu aerodinamika u prvom planu. Naravno, brojke su sada generalno drukčije – dok je DS-u iz 1955. koeficijent otpora zraka bio 0,36, modelu DS N°8 on iznosi 0,24. Nastavno na proslavljeni hidropneumatski samonivelirajući ovjes, DS N°8 opremljen je sustavima DS Active Scan Suspension za upravljanje ovjesom. Taj sustav koristi kameru ugrađenu iza vjetrobranskog stakla koja analizira područje do pet metara ispred automobila. Kamera surađuje s četiri senzora položaja karoserije vozila te s tri akcelerometra, što pak omogućuje analizu stanja ceste i reakcije vozila. Prati se i brzina, kut upravljača, kočenje. Svi se ti podaci odmah šalju u elektronički modul koji neovisno upravlja amortizerima. Ovisno o prikupljenim informacijama, sustav prilagođava tvrdoću ovjesa.

Dimenzije noviteta, naravno, ne mogu se uspoređivati sa Žabinima. Novi DS N°8 dug je 482 centimetra, 190 cm je širok i 158 cm visok. Te mjere osiguravaju raskošan interijer, no raskoš se ne ogleda samo u prostranosti, već i u opremljenosti. Široka sjedala s bočnim potporama imaju funkcije grijanja, ventiliranja i masaže. U automobil je ugrađen operativni sustav DS Iris 2,0 s glasovnim upravljanjem i ChatGPT, potom head-up zaslon s proširenom stvarnošću i infracrvena kamera koja i noću ‘vidi’ pješake i životinje.

Još se nešto na DS-u u proteklih 70 godina moralo promijeniti, pa tako novi model ima električni pogon. Proizvođač navodi da mu on omogućuje doseg do 750 kilometara (prema WLTP standardu) između dva punjenja. To se odnosi na model s 97,2 kWh baterijom (Long Range), bez obzira je li riječ o izvedbi s prednjim pogonom ili pogonom na sva četiri kotača. Na raspolaganju je i slabija baterija, od 74 kWh, namijenjena osnovnom modelu s prednjim pogonom.

Tako opremljenom DS-u N°8 deklarirani je doseg oko 572 km. Osnovni model s prednjim pogonom raspolaže s 230 KS, uz dodatnih 30 KS za "boost" funkciju. Long Range model nudi 245 KS, također uz dodatnih 30 "boost" konja. Govorimo li o AWD inačici – s inteligentnom raspodjelom snage - tu su dva elektromotora koja udruženim snagama daju 350 KS, što se kratkotrajno može povećati na 375 KS. Maksimala snaga punjenja na brzim punjačima je 160 kW, a da se baterija napuni od 20 do 80 posto kapaciteta potrebno je 27 minuta. DS N°8 proizvodit će se u Stellantisovoj tvornici u Melfiju u Italiji, a prvi bi kupci svoje automobile trebali dobiti sredinom ove godine. Naravno, DS N°8 među novitetima je koje u 2025. očekujemo i u Hrvatskoj.