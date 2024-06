Strani mediji raspisali se o robotaksiju, imaju različita mišljenja: 'Izgleda kao očigledna kopija'

Mate Rimac, osnivač Rimac Automobila, jučer je predstavio projekt robotaksija. Javnosti je njegova kompanija koja se bavi robotaksijima bila poznata kao Project 3 Mobility, no u ponedjeljak je objavljeno kako će se usluga zvati Verne – po slavnom piscu Julesu Verneu. U ožujku je kompanija najavila kako službeno kreće prva faza testiranja robotaksija, a Rimac je jučer kazao kako će se robotaksiji poboljšavati i učiti na greškama. Istaknuo je da će autonomni automobili spasiti mnogo života.

"Nikad neće napraviti ništa ludo. Kako nema vozača, nikad vam neće moći otkazati vožnju. Bit će jednostavno za korištenje. Nikad vam nećemo poslati prljav auto. Uvijek će biti čist", istaknuo je Rimac. Usluga će, kako su naveli iz kompanije, biti pokrenuta u Zagrebu 2026. godine. O predstavljanju robotaksija pisali su i strani mediji, a većina njih imala je pozitivne komentare.

"Rimac s električnih superautomobila prelazi na robotaksije", istaknuo je portal The Verge. U članku predstavlja Matu Rimca te ističe kako je on napravio rekordni hiperautomobil Nevera te preuzeo kontrolu nad Bugattijem. "Rimac radi na autonomnoj tehnologiji od 2017., a 2021. tvrtka je od EU-a dobila 200 milijuna eura za razvoj robotaksija", piše The Verge te dodaje kako je tvrtka dobila sredstva od Hyundaija i Kije. "Danas Rimac želi dokazati da novac ne ide uzalud", dodaje portal, govoreći o jučerašnjeg predstavljanju vozila.

"Verneovo prvo vozilo izgleda radikalno drugačije od većine samovozećih automobila na cesti danas. Verne robotaksi je uglađeniji i mnogo manji s cjelokupnim izgledom hatchbacka s dvoja vrata. Unutrašnjost je luksuznija od prosječnog robotaksija. I dvoja klizna vrata vozila svakako privlače pažnju, a Rimac kaže da su dizajnirana za lakši ulazak", stoji u nastavku.

TopGear je istaknuo kako će Verne "svoj koncept opremiti kliznim vratima u stilu Peugeota 1007 kako bi ulazak i izlazak bio malo lakši". "Za razliku od 1007, interijer vam neće nasmrt dosaditi. To je zato što mu je cilj biti manje automobil, a više životni prostor. Nestala je konvencionalna nadzorna ploča, a na njenom će mjestu biti ogroman zaslon od 43 inča i audio set sa 17 zvučnika", stoji u nastavku.

Portal je pohvalio još jednu predstavljenu značajku, a to je aplikacija: "Još nešto što je super je aplikacija jer će korisnici moći prilagoditi svoje iskustvo prije nego što vozilo stigne na određeno mjesto preuzimanja. Od postavki udobnosti sjedala i unutrašnjeg osvjetljenja, do temperature i čak opcija mirisa (ha?), Verne kaže da želi da se osjećate kao da posjedujete vozilo svaki put kad uđete u njega. Iako to nije slučaj. Dobra ideja".

Portal Autoevolution imao je manje riječi hvale, a u naslovu je naveo: "Rimac krade svaku robotaksi ideju Elona Muska i pretvara je u Vernea".

"Ne samo da je dizajn automobila sličan, već koncept rada i funkcije aplikacije za pozivanje vožnje pokazuju da je Mate Rimac pazio na sve što je Musk obećao", piše taj portal te u nastavku ponavlja: "Dok Rimac na tehnologiji autonomne vožnje radi od 2017., Verneov robotaksi izgleda kao očigledna kopija robotaksija Elona Muska".

"Jedno od najvećih pitanja koje će ljudi postaviti o Rimac Verne robotaksiju je tko proizvodi softver za autonomnu vožnju. Kao što su Tesla i druge robotaksi tvrtke pokazale, postizanje autonomne vožnje je daleko od trivijalnog, zahtijevajući ogromne računalne resurse. Rimac je najavio da će njegov robotaksi koristiti tehnologiju autonomne vožnje Mobileye Drive. To uključuje kamere, lidar i radarske senzore koji su elegantno integrirani u karoseriju automobila kako ne bi izgledao kao Frankensteinovo vozilo", navodi Autoevolution.

Portal Driven Car Guide poručio je svojim čitateljima kako se "Verneov robotaksi razlikuje od bilo kojeg drugog samovozećeg automobila koji ste prije vidjeli". "Rimac, proizvođač glasovitog električnog superautomobila Nevera, ponovno je uznemirio automobilsku industriju predstavljanjem svog elegantnog robotaksija Verne", piše portal i dodaje kako se Verne "ističe svojom karoserijom u stilu kupea koja ima više sportsku estetiku od tipičnih autonomnih automobila".

"Jedan od najintrigantnijih aspekata Vernea je nepostojanje tradicionalnih brisača. Kako će se vozilo nositi s nepovoljnim vremenskim uvjetima, ostaje za vidjeti, ali to je hrabar potez koji pokazuje Rimčevu predanost futurističkom dizajnu", piše Driven Car Guide.