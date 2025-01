Stigao jaki kineski igrač. BYD ima novi prodajni centar u Zagrebu, uskoro se otvara

Kineski div električnih automobila BYD kroz nekoliko tjedana otvara prodajno-servisni centar u Hrvatskoj, neslužbeno doznaje Poslovni dnevnik. Na jednoj od tražilica poslova vidljivo je da ovlašteni distributer BYD-a traži prodavače za svoj prodajno-servisni centar u Zagrebu. Zapravo, pripreme su već u punom jeku pa se vizuali kompanije te radnici koji užurbano slažu interijer već mogu vidjeti na lokaciji u Savskoj cesti u Zagrebu, gdje je donedavno bila locirana Tesla.

Na neki način ovo simbolizira i promjene na globalnom tržištu električnih automobila. Tesla je, naime, nakon godina na vrhu globalnog tržišta električnih vozila, izgubio titulu najvećeg svjetskog proizvođača električnih vozila koju je preuzeo upravo BYD. Godine 2024. Tesla je proizveo 1.774.442 električna vozila, 4.500 manje od BYD-ovih 1.777.965. BYD je u Hrvatsku stigao putem tvrtke Harmony New Energy Auto Service Zagreb koja je osnovana 10. srpnja prošle godine s temeljnim kapitalom od 30.000 eura, no iza nje stoje singapurski investitori. Prema podacima iz sudskog registra, osnivač je tvrtka Harmony New Energy Auto Service Europe Holding sa sjedištem u Nizozemskoj, kao direktor se navodi Yang Yang, a prokurist je Igor Smolec, direktor tvrtke Volvo Financial Services leasing. Harmony New Energy distributer je i serviser za BYD-ova vozila u Hrvatskoj, koja uskoro kreću u prodaju na tržištu na kojem je trenutno samo jedan BYD-ov automobil, onaj koji je iz Mađarske uvezao IT poduzetnik Kornel Boroš.

Upravo je Mađarska bitna u priči oko BYD-a i ovog dijela Europe. Očekuje se da će BYD-ova tvornica u Szegedu uskoro početi s radom, te će na neki način služiti kao odskočna daska za prodor kineskog diva na europsko tržište. To znači da će se kineski automobili ne samo prodavati nego i proizvoditi u EU, što uz sve veća ulaganja njihovih proizvođača u istraživanje i razvoj novih modela, povećava njihovu konkurentnost u odnosu na europske proizvođače. Naravno, važan je argument i to što kineski automobili proizvedeni u Mađarskoj neće biti podložni uvećanim carinama Europske unije. Ova kineska multinacionalna korporacija proizvodi električna vozila, baterije, solarne ploče i druge proizvode, a jedan je od pionira u proizvodnji električnih automobila u Kini.

Mađarska postaje ključna destinacija za elektromobilnost u Europi. Očekuje se da će tvornice automobila koje su izgradili BYD i BMW u Mađarskoj, uključujući giganta baterija CATL, započeti s proizvodnjom u drugoj polovici 2025. Nova tvornica BMW-a u Mađarskoj, u gradu Debrecenu, proizvodit će novu generaciju električnih automobila na platformi Neue Klasse, koje će baterije opskrbljivati kineski CATL, koji također gradi tvornicu u istom gradu, dok će BYD otvoriti svoju prvu europsku tvornicu u Szegedu. Prva dva modela koja će BYD proizvoditi u novoj tvornici u Szegedu bit će vozila kompaktne klase Dolphin i Atto 3. Oni su otprilike usporedivi s tržišnim rivalom, Volkswagenovim ID3 modelima. i ID4. Nakon BYD Atto 2 uslijedit će mali crossover iz europske tvornice, a nakon njega mali automobil Seagull.

Ambicije kineskog proizvođača odnose se na sve europske zemlje, a prvenstveno na one u kojima kupci nisu posebno fiksirani na određene marke. BYD je prošle godine u Europi prodao oko 16.000 automobila, a taj broj bi se, prema procjenama analitičara, mogao u idućim godinama značajno povećati. No, osim električnih automobila, BYD planira ponuditi trenutno najpopularniju vrstu automobila na tržištu – hibride, bilo full ili plug-in, koji u kineskoj tvrtki s ukupno 38,7 posto premašuju proizvodnju klasičnih vozila s motorima s unutarnjim izgaranjem. Prema portalu Carnewschina.com, BYD će također ponuditi svoj prvi hibridni model europskim kupcima već 2025. godine. BYD će proizvoditi potpuno električna i plug-in hibridna vozila za europske kupce. Kineski proizvođač počeo je s prodajom uvezenih električnih vozila u Europi 2022. godine i već je otvorio 250 prodajnih mjesta u 19 europskih zemalja.

Proizvodnja u Europi pomoći će BYD-u da izbjegne značajno povećanje uvoznih carina koje je Europska unija nametnula kineskim proizvođačima automobila. BYD trenutno mora platiti dodatnih 17 posto poreza na potpuno električne automobile koje izvozi u Europu iz Kine, uz postojeći porez od 10 posto. Mađari u posljednje vrijeme intenzivno lobiraju i vode inicijativu za privlačenje kineskih tvrtki za proizvodnju električnih vozila i baterija. Jedna od najvećih kineskih investicija u Mađarskoj dolazi iz CATL-a, proizvođača baterija za električna vozila. Ovaj baterijski div trenutno gradi ogromnu tvornicu u Debrecenu vrijednu 7,3 milijarde eura. Nova tvornica CATL-a imat će proizvodni kapacitet od 100 gigavat sati, što je dovoljno za opskrbu baterijama za više od milijun električnih vozila.

Hrvatska na dnu

Tko zna, možda dolazak BYD-a na hrvatsko tržište promijeni i neveselu statistiku kojom smo ilustrirali ovaj tekst. Naime, Hrvatska je na dnu Europske unije po broju električnih automobila, sa samo 2,6 posto novoregistriranih električnih automobila u 2023. godini. U 2023. električni modeli na baterije (BEV) postali su treća najpopularnija vrsta automobila za kupce, prestigavši ​​po prvi put dizelske automobile. Švedska, Danska i Finska imali su najviše novoregistriranih električnih automobila u EU.

