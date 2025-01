FOTO Kineski hibrid ozbiljan je konkurent gradskim starosjediocima

Pri svakom sjedanju u neki od MG-ovih modela iznova se moramo podsjećati da je – 'kinez'. Ne percipiramo tako ovu marku, što zbog britanskog naslijeđa, što zbog potpuno europeiziranog dizajna i tehnologije. Moderan gradski automobil isprobali smo u hibridnoj inačici sa 195 konjskih snaga. Da, snažan je, i to se itekako osjeti – pogotovo u Sport modu, kada je i odziv na gas najbolji, a sportski se podese i upravljač i ovjes. Način rada Standard, pak, najprimjereniji je svakodnevnom ritmu gradske i prigradske vožnje, zlatna sredina između dinamike, udobnosti i štedljivosti. Najštedljiviji je, naravno, u Eco modu no na njega se valja naviknuti, prvenstveno zbog snažnog regenerativnog kočenja. Prednost mu je što je u tom modu MG3 Hybrid+ moguće skoro u potpunosti voziti samo s jednom papučicom – s gasom – budući da automobil snažno usporava čim podignete nogu s gasa. Ali opet, na to naglo usporavanje, umjesto uobičajenog blagog, treba se naviknuti. U tom modu rada odziv gasa nešto je slabiji, pa je i to razlog zbog kojeg nam se više svidio mod Standard.

Hibridni sustav, odnosno elektromotor kao njegov dio, ovdje nije samo forme radi, već se automobil u mnogim situacijama vozi isključivo na struju. Primjerice, u svim gradskim stani-kreni situacijama, a takvih je u metropoli puno. Van grada, pak, veliku ulogu u dinamičnosti modela igra stanje napunjenosti baterije. S punom baterijom MG3 Hybrid+ pršti od snage, jer rade oba motora, dok prazna baterija (ugrađena ispod stražnjeg sjedala) predstavlja teret. Deklarirana potrošnja je 4,4 l/100 km, tijekom testa trošili smo 5,5 l/100 km. Sustav se automatski prebacuje između električnog i benzinskog motora i to čini neprimjetno. MG3 Hybrid ima za gradski automobil prilično veliku bateriju, od 1,83 kWh. Takve baterije obično nalazimo u modelima C segmenta, a ova mu baterija omogućava snažna ubrzanja, ali i dulje dionice koje je moguće prevaliti samo na struju. Posebnost baterije je i što ima hlađenje i između ćelija, a ne samo oko baterije, što doprinosi većoj iskoristivosti. Kad MG3 Hybrid+ ostane samo na 1,5-litrenom četverocilindričnom benzincu od 102 KS, performanse su dobre, ali svakako primjerenije gradskim prometnicama, nego otvorenoj cesti ili autocesti. Ovaj će model puni potrencijal tako moći pokazati u urbanom okruženju, gdje u prvi plan, uz snažnu bateriju i CVT automatski trostupanjski mjenjač, iskače visokoučinkoviti elektromotor od 136 konja. Snažan elektromotor omogućuje vožnju do 60 km/h u električnom načinu rada. Umjesto klasične ručice mjenjača tu je okrugli kontroler – intuitivan je, jednostavan za korištenje. MG3 Hybrid+ je samopunjivi hibrid, dakle nema potrebe za traženjem punionica.

Novi MG3 dugačak je 411,3 cm, 179,7 cm je širok, 150,2 cm visok, uz 257 cm međuosovinskog razmaka. Od konkurencije je nešto duži i viši, uz malo kraći razmak među osovinama. Prostora za tu klasu u interijeru ima sasvim dovoljno, na stražnjim je sjedalima ugodno i visokim putnicima. U prtljažnik stane 293 do 1037 litara, sasvim solidno za gradski automobil. Birati se može između tri razine opreme: Standard, Comfort i Luxury. Već je početna izdašna, a ima, među ostalim, 7-inčnu digitalnu instrumentnu ploču, 10,25-inčni centralni zaslon, automatski klima-uređaj, navigaciju, Apple CarPlay i Android Auto kompatibilnost, stražnju kameru, stražnje parking senzore, MG Pilot sustave pomoći u vožnji.

Kad aktivirate pokazivač smjera, na instrumentnoj ploči prikaže se snimka s kamere – prikaz situacije iz mrtvog kuta s one strane na koju skrećete. Već je to poznato iz drugih MG modela, sustav nam se sviđa. Inače, na instrumentnoj ploči i na centralnom zaslonu u startu je više informacija no što trebamo, pomalo je gužva, ali pomaže mogućnost prilagodbe. Početni model dolazi na 15-colnim čeličnim felgama, dok ostale dvije imaju 16-colne alu naplatke. Luxury verzija dolazi i uz LED prednja svjetla, još više elektronike, kameru od 360 stupnjeva, ulazak u vozilo bez upotrebe ključa, grijani kožni upravljač, grijana prednja sjedala, senzor za kišu... MG3 Hybrid+ Standard kreće od 20.990 €. Naš testni primjerak stigao je u najbogatijoj Luxury izvedbi, pa košta 23.990 eura. Jamstvo traje sedam godina ili do prijeđenih 150.000 km.