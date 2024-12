Sjećate li se Toyote Urban Cruiser? Japanci su predstavili novu generaciju kompaktnog SUV-a za Europu

Toyota je predstavila svoj novi potpuno električni kompaktni SUV Urban Cruiser. Povratak je to starog imena B-SUV modela koji se u Europi prodavao od 2009. do 2014. godine. No, novi Urban Cruiser u odnosu na nekadašnji koji je bio dugačak 394 cm, bit će mnogo prostraniji s dužinom od 428,5 cm. Osim toga bit će dostupan isključivo uz baterijsko-električni pogon.

Njegovo uvođenje označava još jedan važan korak u Toyotinoj široj strategiji da kupcima ponudi širok izbor tehnologija elektrificiranih pogonskih sklopova u Europi. Do 2026. godine Toyota će u svojoj ponudi imati 15 vozila s nultom emisijom, uključujući šest baterijskih električnih vozila koja koriste posebnu platformu.

"Proširenje Toyotine linije električnih baterija, u kombinaciji sa širokim rasponom plug-in hibrida, potpunih hibrida i električnih vozila na gorive ćelije, postupno će smanjiti Toyotine emisije u cijeloj regiji, prema cilju smanjenja CO2 od 100% do 2035. pridonoseći cilju Toyote Motor Europe o potpunoj ugljičnoj neutralnosti do 2040. godine", kažu u Toyoti.

Foto: Toyota

Toyota je Urban Cruiser razvila zajedno sa Suzukijem i taj je model brat blizanac nedavno predstavljene e-Vitare.

Urban Cruiser ima autentičan SUV karakter, koji se izražava moćnim donjim dijelom karoserije. Razvijen na temu "Urban Tech", njegov sofisticirani stil daje odvažan izgled iz svakog kuta. Prednji kraj s glavom čekića – suvremeni Toyotin dizajnerski znak – ključni je element. Prednji i stražnji odbojnici snažno su izvedeni, a upečatljiv raspored stražnjih svjetala proteže se duž širine stražnjih vrata, uvijajući se u mišićave bokove automobila.

Kompaktne dimenzije Urban Cruisera nešto su veće od Toyotinog potpuno hibridnog kompaktnog SUV-a Yaris Crossa. Kao što smo već rekli dugačak je 428,5 cm (+ 10,5 cm u odnosu na Yaris Cross), širok 180 cm, visok 164 cm, dok međuosovinski razmak od 270 cm donosi najveću razliku u odnosu na Yaris Cross, čak je 14 cm duži. Zbog toga Urban Cruiser u unutrašnjosti ima veću prostranost. Uz to, zahvaljujući kliznom sustavu stražnjih sjedala, udaljenost između prednjih i stražnjih putnika može se lako prilagoditi. Sjedala se mogu sklopiti u omjeru 40:20:40, a mogu se i nagnuti.

Ova dizajnirana fleksibilnost omogućuje jednostavno prilagođavanje unutrašnjosti za dodatnu udobnost putnika ili prošireni prtljažni prostor, prema potrebi. Svestranost interijera usklađena je s robusnim dizajnom vjernim karakteru automobila nadahnutom SUV-om. Izgled je čist i otvoren s niskom, vodoravnom pločom s instrumentima u kombinaciji s visokim položajem sjedala kako bi vozaču i putnicima pružio odličan pregled. Presvlake i ukrasi kombiniraju crnu i tamno sivu. Ambijentalna rasvjeta nudi 12 različitih boja za postavljanje odgovarajućeg ugođaja u kabini za putovanje ili doba dana. Dolazi uz digitalnu instrumentnu ploču od 10,25 inča i multimedijski zaslon od 10,1 inča.



Urban Cruiser nudit će se s dva kapaciteta baterija i opcijom pogona na prednje ili sve kotače. Oba koriste tehnologiju litij-željezo fosfat, s prednostima trajnosti, sigurnosti i smanjenih troškova. Ubrzanje je brzo i linearno, kako od starta tako i pri brzini pretjecanja.

Baterija kapaciteta 49 kWh bit će dostupna isključivo s prednjim poigonom uz elektromotor snage 144 KS i 189 Nm. No, uz prednji pogon će biti dostupna i veća baterija od 61 kWh uz elektromotor od 174 KS i 189 Nm. Kao autentični SUV, Urban Cruiser nudit će se i s pogonom na sve kotače. U ovoj verziji dolazi baterija od 61 kWh, a snaga je 184 KS i 300 Nm.

Sve verzije Urban Cruisera opremljene su toplinskom pumpom koja štedi energiju za klimatizacijski sustav i ručno upravljanim predgrijanjem baterije za optimizaciju performansi u hladnijim uvjetima.