Samo 2500 djece u Hrvatskoj ima potvrdu koja im može spasiti život. Je li vaše među njima?

Trendovi se mijenjaju; sve se više okrećemo prema održivoj mobilnosti koja uključuje pješačenje, vožnju romobila i bicikla, pa na tom polju moramo pojačati prometnu edukaciju – kazao je prof. dr. sc. Marko Šoštarić, dekan Fakulteta prometnih znanosti, na predstavljanju priručnika za edukaciju djece "Postani siguran vozač bicikla i električnog romobila". Naglasio je kako je posebna vrijednost novog priručnika upravo u tome što je usmjeren na najmlađe, jer prometna edukacija mora početi već u starijoj vrtićkoj dobi, najkasnije na početku osnovne škole. Tada djeci treba usaditi obrasce ponašanja da bi kasnije bili savjesni i odgovorni sudionici u prometu. Priručnik, predstavljen u prostorijama Hrvatskog autokluba – u prometnu edukaciju uvodi i neke inovativne koncepte – educira kroz simulacije stvarnih prometnih situacija. To je, naime, moguće jer je u Hrvatskoj otvoreno prvih pet poligona, odnosno prometnih vježbališta. Prva djeca, konkretno u Osijeku, već na njima od instruktora i policajaca uče o specifičnostima pojedinih raskrižja, a najviše ih je zabavilo, doznajemo, kad su sami imali priliku upravljati prometom na raskrižju. Interesa, srećom, za ovaj vid edukacije ima – škole su zainteresirane da učenici izađu iz učionica i promet upoznaju na poligonu. Otkad je sredinom rujna Osijek krenuo s izvođenjem djece iz učionica, edukaciju na poligonu već je prošlo 830 djece iz osječkih osnovnih škola, u grupama od po 40 mališana. Sad se predstavnicima AMK Slavonac i Prometne policije javljaju i iz ostalih osnovnih škola, sa šireg područja te županije. To ne čudi, jer djeca svakodnevno stradavaju u prometu, a na poligonu se edukacija provodi u sigurnim i kontroliranim uvjetima, a opet sve izgleda kao na pravim prometnicama. Stručnim edukatorima dosad je ipak nedostajao praktičan priručnik koji bi im poslužio kao okvir za osposobljavanje djece i mladih.

- Mijenjaju se potrebe i interesi sudionika u prometu. Električni bicikli i romobili sve su popularniji, ali prilikom uvođenja novih oblika prijevoza postoje brojni izazovi. Vrlo je važno ne zaustaviti razvoj nove mobilnosti iz ranjivosti i straha za sigurnost njihovih korisnika – rekao je Ivo Bikić, predsjednik HAK-a, te otkrio poražavajući podatak o samo 2500 djece koja u Hrvatskoj posjeduju potvrdu da su osposobljena za upravljanje biciklom. Naime, djeca s navršenih devet godina koja su u školama osposobljena za upravljanje biciklom i za to im je izdana potvrda smiju samostalno upravljati biciklom na cesti, a druga djeca s navršenih devet godina to smiju samo u pratnji osobe koja je navršila 16 godina. No, problem je što to osposobljavanje nije obvezno, pa se dosad za njega svih ovih godina prijavilo samo 5000 djece, a ispit je uspješno položilo njih 50%. To je jako loša statistika, a iza nje krije se ogroman broj i djece, ali i odraslih sudionika u prometu koji na cesatma izvode jako opasne manevre, jure i po nogostupu i preko zebre bez obzira na crveno svjetlo na semaforu, ignoriraju nemogućnost vozila da se trenutačno zaustavi, ugrožavaju i sebe i druge...

Pomoćnik glavnog tajnika HAK-a dr. sc. Sinan Alispahić predstavio je novi priručnik te dva simulatora - za vožnju električnog romobila i za distrakciju u vožnji Foto: Sandra Mikulčić

Naravno, problem je i što za to nema kurikuluma, nema priručnika niti vježbališta. Odnosno, dosad nije bilo. Kazali smo već, sad ih je pet, a po Hrvatskoj će niknuti još prometnih poligona. Pomoćnik glavnog tajnika HAK-a dr. sc. Sinan Alispahić otkriva da im je namjera da svaka županija dobije barem jedan. Novi priručnik paralelno će se upotrebljavati kao izvor novih spoznaja, iskustava i dobre prakse. za prometnu Nastao je u suradnji HAK-a s Ministarstvom unutarnjih poslova i Fakultetom prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, a temeljem spoznaja iz projekta i programa prometne preventive koje je proveo Autoklub Vinkovci, u suradnji s Hrvatskim autoklubom. Namijenjen je osobama koje provode preventivno-edukativne programe djece i mladih. HAK će ga podijeliti svim osnovnim školama i policijskim postajama. Uz priručnik, HAK je predstavio i dva nova simulatora - onaj vožnje električnog romobila te simulator distrakcije u vožnji. Oni zorno pokazuju kako je malo potrebno za najgori prometni scenarij - kako se vozač automobila ponaša kad dobije poruku, za koliko mu je tada sporija reakcija, odnosno koliko električnom romobilu treba da se zaustavi s brzine od 25 km/h - kao i da se edukacijom taj crni scenarij u većini slučajeva može izbjeći.