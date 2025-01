Renault 5 proglašen automobilom godine 2025. ispred Kije EV3 i Citroëna C3

Novi Renault 5, zajedno sa svojim sportskim bratom blizancem Alpine A290, proglašen je automobilom godine 2025. Na svečanosti održanoj na početku Bruxelles International Motor Showa, 60 članova žirija za dodjelu prestižne nagrade "The Car Of The Year" donijelo je svoju presudu odabirom najboljeg automobila na automobilskom tržištu u Europi, a glavna nagrada pripala je novom gradskom električnom Renaultu.

Renault 5 proglašen je najboljim automobilom 2025. godine, pobijedivši u finalu šest drugih kandidata među kojima su bili Alfa Romeo Junior, Citroën C3-ëC3, Cupra Terramar, Dacia Duster, Hyundai Inster i Kia EV3. Ovogodišnje izdanje bilo je konkurentnije nego ikad, budući da su svi modeli finalisti imali elektrificirane značajke, od kojih je većina bila 100% električna.

Ovom pobjedom Renault 5 nastavlja Renaultov primat i preuzima mjesto od Renault Scenica, koji je prošle godine osvojio najveću kontinentalnu nagradu. Zanimljivo, tek drugi put u 62 godine povijesti izbora "The Car Of The Year" dogodilo se da je neki proizvođač automobila obranio titulu pobjednika. Dosad se to jedini put dogodilo 1995. i 1996. godine s Fiat Puntom i Fiat Bravom.





Automobile je u finalu ocjenjivalo 60 autonovinara iz 23 države, a Renault 5 je dobio najviše glasova s ​​353 boda, pobijedivši Kiju EV3 koja je dobila 291 bod i Citroën C3-ëC3 s 215 bodova. Četvrto mjesto zauzeo je iznenađujući Hyundai Inster (172 boda), peto, sa samo četiri boda zaostatka, Dacia Duster (168 bodova), šesto Cupra Terramar (165 bodova) i sedmo Alfa Romeo Junior sa 136 bodova. Nagradu, koja je ove godine imala novi format, preuzeli su Fabrice Cambolive, izvršni direktor Renaulta i Philippe Krief, izvršni direktor Alpine.