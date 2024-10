Novi Porsche Macan samo na struju, s 340 KS i do 641 km dometa za 88.650 eura

Porsche je u Zagrebu spektakularnim show programom u Boćarskom domu predstavio drugu generaciju Macana. Manji od dva SUV modela u ponudi Porschea od sada dolazi samo uz električni pogon, pa je tako Macan uz Taycana postao drugi električni model Porschea i prvi SUV na struju.

Dizajniran za vozače koji traže više od obične vožnje, Macan donosi spoj udobnosti, luksuza, performansi i održivosti. Uz impresivan domet, sustav stabilnog punjenja, ukupno 624 litara prtljažnog prostora i karakteristike prave sportske vožnje, novi Macan otkriva snagu SUV električne budućnosti. Iako je elektrifikacija u središtu nove generacije, Porsche je ostao vjeran svojoj tradiciji stvaranja vozila koja nisu samo funkcionalna, već pružaju jedinstveno i uzbudljivo vozačko iskustvo. Macan, s četiri različite verzije – Macan, Macan 4, Macan 4S i Macan Turbo – nudi svakom vozaču mogućnost pronalaska idealne ravnoteže između brzine, prostora i udobnosti. Bilo da se radi o gradskoj vožnji, krivudavim cestama ili dugim putovanjima, zadržava vrhunsku stabilnost i preciznost, uz osjećaj potpune kontrole u vozačkom sjedalu.



Foto: porsche



Novi Macan dugačak je 4784 mm, širok 1938 mm i visok 1622 mm, uz međuosovinski razmak od 2893 mm koji je za 86 milimetara duži u odnosu na prethodnika. Glavna su svjetla podijeljena u dva dijela: ravna gornja jedinica sa svjetlima za dnevnu vožnju u četiri točke ugrađena je u blatobrane i naglašava širinu vozila. Modul glavnog svjetla s opcijskom matrix LED tehnologijom smješten je nešto niže na prednjem dijelu. Karakteristična Porscheova flyline linija krova čini cjelinu s ravnim stražnjim staklom. U kombinaciji s vratima bez okvira s karakterističnim bočnim letvicama, rezultat je elegantan, sportski dizajn. Snažno izražena ramena stražnjem dijelu daju mišićav izgled. Porsche logotip sada se nalazi na sredini skulpturalne 3D svjetlosne trake.

Zahvaljujući sustavu Porsche Active Aerodynamics (PAA) s aktivnim i pasivnim elementima i koeficijentu otpora od 0,25, novi je Macan jedno od najaerodinamičnijih SUV vozila na tržištu – s pozitivnim učincima na doseg i potrošnju energije. Sustav PAA uključuje prilagodljivi stražnji spojler, aktivne zaklopke za hlađenje na prednjim usisima zraka i fleksibilne poklopce na potpuno zatvorenom podvozju.





Dolazi u četiri verzije, a sve inačice imaju bateriju kapaciteta 100 kWh (95 kWh iskoristivo). Početni Macan s 340 KS i 563 Nn okretnog momenta i jedini sa stražnjim pogonom (ostale verzije u pogon na sva četiri kotača) do stotke sprinta za 5,7 s i juri do 220 km/h. Kombinirani doseg je do 641 km. Cijena je 88.650 eura.

Macan 4 dolazi s 408 KS i 650 Nm, do stotke mu treba 5,2 s, a maksimalna brzina jest 220 km/h. Doseg je do 613 km, a cijena 92.341 eura.

Macan 4S nudi 516 KS i 820 Nm okretnog momenta, ubrzanje do 100 km/h od 4,1 s i maksimalnu brzinu od 240 km/h. Doseg je do 606 km, a cijena 99.655 eura.

Top verzija je, dakako, Macan Turbo sa 639 KS i 1130 Nm okretnog momenta. Do stotke ubrzava za 3,3 s, a juri do 260 km/h. Domet je do 591 km, a cijena 125.537 eura.

Električni motori energiju crpe iz litij-ionske baterije u podvozju bruto kapaciteta od 100 kWh, od čega se do 95 kWh može aktivno upotrebljavati. Visokonaponska baterija središnja je komponenta novorazvijene platforme Premium Platform Electric (PPE) s arhitekturom od 800 V koju Porsche prvi put koristi u novom Macanu. Snaga punjenja istosmjernom strujom je do 270 kW. Baterija se može napuniti od 10 do 80 posto unutar otprilike 21 minute na odgovarajućoj stanici za brzo punjenje.





Novi je Macan SUV vozilo orijentirano na performanse s visokom razinom praktičnosti za svakodnevnu upotrebu, visokokvalitetnom opremom i prostranom konfiguracijom. Elektrifikacija je dovela do povećanja prtljažnog prostora u Macanu. Ovisno o modelu i ugrađenoj opremi, kapacitet iza stražnje klupe iznosi do 540 litara (cargo način). Tu je i tzv. „frunk“, drugi prtljažnik ispod prednjeg poklopca, kapaciteta od 84 litre. To je ukupno 127 l više od prethodnika. Ovisno o modelu i ugrađenoj opremi, vozač i suvozač sada sjede do 28 mm niže nego prije, dok putnici straga sjede do 15 mm niže s povećanim prostorom za noge.

Macan je opremljen najnovijom generacijom zaslona i konceptom upravljanja, a može imati tri ekrana i head-up displej. Nova instrumentna ploča zakrivljenog dizajna ima ekran od 12,6 inča, dok je središnji zaslon dijagonale 10,9 inča. Kao i u novom Cayenneu, suvozač također može vidjeti informacije, namještati postavke u infotainment sustavu ili reproducirati videosadržaj u vožnji putem vlastitog dodatnog zaslona od 10,9 inča. Osim toga, Porsche Driver Experience također uključuje head-up zaslon s tehnologijom proširene stvarnosti.