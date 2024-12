Na tržište puštena horor video igra čija je radnja smještena u Žumberačko gorje

Hrvatska video igra „Go Home Annie“, horor avantura iz prvog lica, nakon nekoliko godina razvoja i rada napokon je od danas dostupna na tržištu. Igra koja je od početka bila u fokusu ljubitelja horora sada je službeno dostupna na Steam-u, GOG-u i Epic Games Store-u. Iako su verzije za konzole u planu, igrači na PC-u mogu odmah zaroniti u ovaj mračan i paranormalni svijet. Razvijena je od strane start-upa Misfit Village, smještenog u Poduzetničkom inkubatoru PISMO powered by A1 u Novskoj, i uz podršku litvanskog izdavača Nordcurrent Labs. Autori ističu kako je „Go Home Annie“ nezaboravno iskustvo koje će zapanjiti sve ljubitelje horor žanra.

Radnja igre smještena je u mistično i zagonetno Žumberačko gorje, gdje igrači preuzimaju ulogu Annie, junakinje koja istražuje napuštenu kuću, suočavajući se s paranormalnim entitetima i razotkrivajući tajne koje ona skriva. Igra je bogata zagonetkama koje igrači moraju riješiti kako bi napredovali i otkrili šokantne istine iza bizarnih eksperimenata koji su se odvijali unutar ove zagonetne kuće.

„Iako je radnja smještena unutar šireg SCP univerzuma, Go Home Annie donosi originalnu priču koja neće biti poznata ni najzagriženijim fanovima SCP fikcije. Svaka komponenta igre – od atmosfere do likova, zagonetki i glasovnih izvedbi – pažljivo je oblikovana kako bi stvorila napetost koja drži igrače na rubu svojih stolica“, ističu iz Misfit Villagea. Igra obećava sve što ljubitelji horora traže: misteriozne entitete, paranormalne fenomene i iznenađenja koja će vas držati u strahu do samog kraja.

„Ponosni smo na svaki proizvod koji izađe od strane stanara našeg inkubatora jer znamo koliko je truda i volje potrebno za privesti projekt kraju. Vjerujemo da Misfit Village nije na kraju, nego tek na početku nove priče i da je pred njima razdoblje uspješne prodaje igre, a pred igračima jedna nova avantura koju će rado igrati! U ovakvim trenutcima vidimo koliko je važno imati infrastrukturu, od opremljenih ureda, opreme za testiranje i izradu videoigara, koja uključuje 5 G mrežu našeg partnera A1 Hrvatska pa do sustava Razvojene agencije Simora koji je na usluzi našim start up-ovima svakog dana! Go Home Annie, kruna je svega ovoga!”, poručili su iz inkubatora PISMO, koji je jedini inkubator u Hrvatskoj, a i šire, specijaliziran za gaming industriju.

Misfit Village, studio iza Go Home Annie, pokazao je iznimnu predanost razvoju ove igre. Njihova suradnja s litvanskim izdavačem Nordcurrent Labs omogućila je globalno izdanje ove igre. Nordcurrent, poznat po uspješnim mobilnim igrama, prepoznao je potencijal Go Home Annie i odlučio poduprijeti ovaj projekt, čime je osigurana široka distribucija igre koja je sada dostupna na Steam-u, GOG- u i Epic Games Store-u. Ova suradnja nije samo značajna za Misfit Village, već i za cijelu hrvatsku gaming industriju jer predstavlja potvrdu kvalitete domaćeg razvoja videoigara.

„Kroz pet godina rada na Go Home Annie dali smo sve od sebe da stvorimo unikatni svijet sa mnoštvom zagonetki, preokreta u priči i levela za istraživati. Sve je počelo kao mali horor projekt, no kroz godine su nam ambicije i mogućnosti porasle zbog čega ćete u Go Home Annie imati priliku vidjeti realističnu grafiku, mnoštvo glazbenih tema i likove s izvanrednom glasovnom glumom. Možete očekivati 4 do 5 sati igranja. Nadamo se da ćemo opravdati očekivanja igrača diljem svijeta koji upravo ulaze u ulogu Annie”, poručio je Mladen Bošnjak, CEO Misfit Village. Go Home Annie tijekom svog razvoja izazvala je zanimanje publike, s milijunima pregleda na društvenim mrežama i velikom anticipacijom među igračima.

GALERIJA Stručnjaci zabrinuti, pogledajte fotografije presušenog Jablaničkog jezera