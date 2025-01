Moćna, štedljiva i luksuzna Mazdina SUV perjanica sa šest sjedala i šest cilindara

Novi najveći Mazdin SUV CX-80 pravi je dnevni boravak na kotačima, pogotovo u konfiguraciji sa šest sjedala koja se doplaćuje 850 eura (varijanta sa 7 sjedala je bez doplate), gdje i putnici u trećem redu imaju sjajan komfor, a u prtljažniku ostaje još 258 litara korisnog prostora. Uz vrlo jednostavno obaranje naslona trećeg reda oslobađa se 687 litara.

U ovoj varijanti putnici u drugom redu imaju vrhunski komfor s velikim naslonom za ruku između njih, a ulazak u treći red, koji je ipak po prostranosti za noge primjereniji djeci ili osobama do 175 cm, olakšan je uzdužnim klizanjem sjedala u drugom redu. Nova Mazdina perjanica dugačka 499,5 cm izgleda impozantno. Velika i moćna prednja maska i dugački poklopac motora skrivaju, pak, redni šestcilindarski dizelski motor obujma 3,3 litre.

Foto: Mladen Milčić

To je danas pravi raritet dostupan samo kod premium proizvođača, a Mazda ga nudi i u broj manjem CX-60. Bez obzira na odličnu zvučnu izolaciju, šest cilindara fino i moćno grgljaju već u startu, na niskim okretajima, dok uz 254 KS i 550 Nm u svim režimima vožnje pružaju izvanserijsku vučnu silu koja se putem 8-stupanjskog automatskog mjenjača prenosi na sva četiri kotača. Do stotke petmetarski SUV stiže za 8,4 s, a maksimalna brzina jest 220 km/h.

Prosječna potrošnja na testu nam je bila 7,3 l/100 km, što je odlično za ovako velik automobil. Za tako veliki SUV Mazda CX-80 je zapravo vozački automobil koji suvereno prolazi zavoje, dakako, uzimajući u obzir robusnost s visinom od 171 cm i masom većom od dvije tone. Ovjes je dakle tvrđi, no nikako ne i neudoban, dok se krutost osjeti tek pri poprečnim neravninama. U unutrašnjosti je to dobro poznato Mazdino okružje uz luksuznu top opremu Takumi plus.

Foto: Mladen Milčić



Mazda ne odustaje od velikih motora, ali ni od praktične središnje konzole uz komande za 12,3" središnji zaslon u boji. I instrumentna ploča je digitalna, no ne nametljivo, više podsjeća na analognu, dok je tu i head-up displej. Takumi plus oprema između ostalog donosi i bijela kožna sjedala (grijana i ventilirana), Bose zvučni sustav, električno pokretani stakleni krovni otvor, prikaz okoline vozila 360° s pogledom "kroz vozilo", prevenciju mrtvog kuta i upozorenje na bočni promet sprijeda i straga, 20" alu naplatke. Uz vrhunsku opremu cijena je 78.365 eura, dok početni dizelski model stoji 67.129 eura.