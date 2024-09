Lynk&Co 01: SUV švedskih i kineskih gena odličan je PHEV hibrid s luksuznom opremom

Lynk&Co je svojevrsni premium brend kineskog diva Geelyja, koji je u Europu stigao još 2021. godine baš s redizajniranom verzijom modela 01, koji se nedavno počeo prodavati i u Hrvatskoj. Prvotno je Lynk&Co stigao na sedam ključnih europskih tržišta – Švedska, Nizozemska, Belgija, Njemačka, Francuska, Italija i Španjolska – i to prvenstveno kao pružatelj usluga mobilnosti s raznolikim rasponom mogućnosti vlasništva automobila – od pretplate preko najma do kupnje. No, do kraja 2024. bit će prisutan u još 19 europskih država, a među njima je već i Hrvatska. I prodaja je kod nas pojednostavljena, nema pretplate i najma, već isključivo prodaja i to po akcijskoj cijeni od 46.990 eura za jedini model u ponudi, 01 s plug-in (PHEV) hibridnim pogonom i bogatom opremom, kojeg smo i testirali.



Lynk&Co je zapravo švedsko-kineska kompanija sa sjedištem u Göteborgu, a kako je kineski Geely vlasnik Volva, logične su poveznice sa švedskom markom. Vidi se to već na prvi pogled u vanjskom, ali još i više u dizajnu interijera, u kojem nas je model 01 odmah podsjetio na švedski premium brend. Model 01, to nije tajna, zajednički je razvijen u suradnji Geelyja i Volva, na platformi Volva XC40. Razvio ga je dizajnerski centar u švedskom Göteborgu, a proizvodi se u Kini. Dobra vijest je što se nametnute dodatne carine na kineske električne automobile ne odnose na njega, budući da ga pokreće plug-in hibridni sustav. Dimenzijama se, dužinom od 454 cm i međuosovinskim razmakom od 273 cm, smješta u sam vrh C SUV klase.



Površine su dizajnerski čiste, materijali vrhunski, a tu je i high-tech komponenta s vrlo sofisticiranim multimedijskim sustavom uz središnji dodirni ekran visoke rezolucije, vrhunske kamere i prikaz okoline od 360 stupnjeva, navigaciju i povezivost te ostale sustave koje susrećemo u luksuznim markama vozila. Gotovo nevjerojatno zvuči podatak da je automobil zapravo na tržište stigao još 2017., uz sveobuhvatan redizajn 2020. godine, jer i vanjski izgled je vrlo atraktivan i aktualan, a opremljenost je vrhunska i ukorak s vremenom koje svakog dana donosi sve više modernih sustava u automobilima.

Lynk&Co 01 pokreće isti plug-in hibridni sklop kakav koristi i Volvo XC40, a radi se o kombinaciji trocilindričnog 1,5-litrenog turbobenzinca sa 180 KS i 265 Nm okretnog momenta i elektromotora od 60 kW. Kombinirana snaga PHEV sustava jest 261 KS, a prijenos snage na prednje kotače obavlja 7-stupanjski DCT automatik.

Litij-ionska baterija je neto kapaciteta 14,1 kWh, što je dovoljno za WLTP domet na struju od 69 km. Nismo uspjeli odvoziti deklarirani WLTP domet, no 50 km uz laganiju vožnju je dohvatljivo, a to je većini i više nego dovoljno za dnevni commuting. A ako ga imate gdje puniti, kod kuće ili na poslu, možete se voziti ekološki na struju i vrlo jeftino većinu vremena. Vrijeme punjenja baterije na 6,6 kW punjaču je oko 3 sata, a na kućnoj utičnici 9 sati. Deklarirana kombinirana potrošnja je 1,2 l/100 km (WLTP, uz punu bateriju). Vožnja je vrlo ugodna, bilo da se vozite samo na struju bilo u hibridnom režimu vožnje. Do stotke stiže za točno 8 sekundi, a maksimalna brzina iznosi 210 km/h. I više nego dovoljno za poletnu vožnju u svim režimima. S obzirom na podignutu podnicu (21,3 CM) jer se radi o SUV vozilu i masu veću od 1800 kg, sasvim je solidan i u vožnji kroz zavoje (sprijeda je MacPherson ovjes, a straga Multilink). U kabini pruža obiteljski komfor, a prtljažnik prima 466 litara. Dimenzijama je vrlo solidno prostran, a opet ne prevelik da u gradskoj vožnji ne bi bio praktičan i okretan. Dapače. Pogotovo uz mnoštvo kamera koje projiciraju sliku visoke razlučivosti iz svih smjerova, pa i iz zraka, na 12,7" središnji ekran. Parkiranje je tim sustavima pomoći, koje uključuje i poluautomatsko parkiranje, zaista lako. Cijena nije mala, no s obzirom na pogonski sustav, luksuzne materijale i zaista vrhunsku opremu, povoljnija je od konkurencije.