Kako izbjeći prevaru pri kupnji rabljenog električnog vozila? Na ovo trebate posebno pripaziti

Električni automobili već su dovoljno dugo na tržištu, pa ih se u većem broju može naći i u oglasnicima rabljenih vozila. Za polovne ‘strujiće’ zainteresirano je sve više vozača koji žele ‘uskočiti’ u e-mobilnost, ali novi im je auto na struju i dalje preskup. No, oprez! Pri kupnji rabljenih električnih automobila valja paziti na sve što i kod polovnjaka s nekim drugim tipom pogona, ali ovdje treba biti posebno oprezan s iskazanim stanjem na brojaču kilometara. Prema Matasu Buzelisu, stručnjaku iz tvrtke carVertical specijalizirane za podatke o automobilima, nepošteni prodavači mogu promijeniti kilometražu električnog automobila kako bi prikrili stvarno stanje baterije i povećali vrijednost vozila. Budući da skupljim električnim vozilima brže opada vrijednost, kupci se često odlučuju za nekoliko godina stare aute koji su već izgubili značajan dio svoje vrijednosti. Tesla Model 3 je najčešće provjeravano električno vozilo na platformi carVertical (16,1% od svih provjera električnih vozila). Popularan je jer dobro zadržava prodajnu vrijednost. Među modelima električnih vozila koji se najviše provjeravaju također su Model S (11,84%), Nissan Leaf (11,83%), Audi e-tron (9,8%) i Volkswagen Golf (9,5%).

"Tesla ima izuzetno dobar imidž na tržištu električnih vozila i mnogi ih vozači žele. Ovi automobili nude izvrstan spoj sigurnosti i tehnologije, kao i veliki domet kada su potpuno napunjeni. Ono što je najvažnije, oni dobro zadržavaju svoju prodajnu vrijednost. Rabljeni Model 3 prilično je dobar izbor, iako ne i najjeftiniji". objašnjava Buzelis. Proizvođači električnih vozila obično nude jamstvo za baterije u trajanju od 8-10 godina ili za 160.000 kilometara. Što je veća kilometraža električnog vozila, to stanje njegove baterije može biti lošije. Međutim, istrošenost baterije ovisi i o načinu punjenja automobila: je li vlasnik često koristio stanice za brzo punjenje ili ga je punio polako, do 80%, kako preporučuju proizvođači. Električna vozila s promijenjenom kilometražom predstavljaju ozbiljan problem jer to otežava procjenu stvarnog stanja baterije. Prema podacima carVerticala, 2,6% svih električnih vozila provjerenih na platformi imalo je izmijenjenu kilometražu. Još češće se mijenjala kilometraža hibridnih (4,5%), benzinskih (5,4%) i dizelskih (6,2%) automobila.

Foto: Shutterstock

Što je baterija električnog vozila istrošenija, to je kraća udaljenost koju može prijeći. Stariji električni automobil neće se moći voziti tako daleko kao model koji je upravo sišao s proizvodne trake. To je vjerojatno jedan od glavnih razloga zašto neki vozači još uvijek osjećaju strah zbog dometa i izbjegavaju kupnju električnog vozila. Druga briga potencijalnih kupaca, vezana za električna vozila, jest da bi njihovo održavanje moglo biti skupo. To ih, međutim, ne bi trebalo brinuti. Električna vozila obično su jednostavnije konstrukcije od automobila s motorom s unutarnjim izgaranjem i imaju manje pokretnih dijelova, pa im je redovno održavanje manje zahtjevno i u većini slučajeva povoljnije. Međutim, ako električno vozilo sudjeluje u ozbiljnoj prometnoj nesreći, popravci bi mogli koštati tisuće eura. Među svim automobilima provjerenim na carVerticalu, električna vozila su imala najveći prosječni trošak štete – 7023 eura. Prosječni trošak štete za hibridne (6793 eura), benzinske (5957 eura) i dizelske (4256 eura) automobile bio je niži. Valja reći i da, u usporedbi s drugim vozilima, električna vozila rjeđe sudjeluju u prometnim nesrećama. Ako je 45% hibridnih, 49,1% benzinskih i 46% dizelskih automobila bilo oštećeno barem jednom, udio oštećenih električnih vozila na carVerticalu bio je samo 35,4%. Prema Buzelisu, to je zbog relativno niske rasprostranjenosti električnih vozila u većini europskih zemalja.