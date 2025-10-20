Laptop vam je nepodnošljivo spor? Ovo su ključni razlozi, imamo rješenje kako ga spasiti od propasti

Gotovo svaki korisnik suoči se s trenutkom kada njegovo računalo, nekoć munjevito brzo, počne pokazivati znakove starenja. Proces usporavanja rijetko je posljedica jednog faktora; najčešće se radi o kombinaciji softverskih problema, hardverskih ograničenja i korisničkih navika koje se nakupljaju tijekom godina. Od pretrpanog diska do nevidljivih procesa koji proždiru resurse u pozadini, identifikacija pravog krivca prvi je korak prema vraćanju izgubljene brzine i produljenju životnog vijeka vašeg digitalnog suputnika.

Jedan od najčešćih, a često zanemarenih uzroka, jest prevelik broj programa koji se automatski pokreću s operativnim sustavom. Mnoge aplikacije koje instalirate dodaju se na listu za pokretanje bez izričitog pitanja, trošeći dragocjenu radnu memoriju (RAM) i procesorsku snagu (CPU) čim upalite računalo. Tim "startup" programima pridružuju se i brojni pozadinski procesi – od servisa za sinkronizaciju u oblaku do softvera za ažuriranje – koji neprestano rade i natječu se za resurse, ostavljajući manje snage za zadatke koje aktivno obavljate. Upravljanje ovim procesima kroz "Task Manager" (Upravitelj zadataka) može drastično ubrzati podizanje sustava i opću responzivnost.

Drugi veliki neprijatelj brzine je pretrpan ili fragmentiran tvrdi disk. Zamislite svoj disk kao skladište; kada je gotovo puno, operativnom sustavu postaje iznimno teško pronaći slobodan prostor za privremene datoteke neophodne za rad aplikacija. Stručnjaci upozoravaju da disk popunjen više od 85% može usporiti računalo i do 50%. Kod starijih, mehaničkih diskova (HDD), problem dodatno pogoršava fragmentacija, gdje su dijelovi jedne datoteke razbacani po cijelom disku, zbog čega ih sustav sporije očitava. Redovito čišćenje nepotrebnih datoteka pomoću alata kao što je "Disk Cleanup" i oslobađanje prostora ključni su za održavanje performansi.

Iako softverska higijena igra veliku ulogu, ponekad je problem u samom hardveru. Nedostatak radne memorije (RAM) postaje očit kada istovremeno koristite više aplikacija ili otvarate brojne kartice u pregledniku. Ako vaše računalo ima 4 GB RAM-a ili manje, borit će se sa zahtjevima modernog softvera. Najisplativija i najučinkovitija nadogradnja koju možete napraviti jest zamjena starog mehaničkog diska (HDD) modernim solid-state diskom (SSD). Brzine čitanja i pisanja podataka na SSD-u su višestruko veće, što rezultira gotovo trenutnim pokretanjem sustava i aplikacija, dajući starom računalu, poput modela koje nudi ASUS, potpuno novi život.

Osim očitih softverskih i hardverskih problema, postoje i skriveni faktori koji uništavaju performanse. Zlonamjerni softver, poput virusa i malwarea, može se neprimjetno izvoditi u pozadini, trošeći sistemske resurse, kradući podatke i uzrokujući opću nestabilnost sustava. Redovito skeniranje pouzdanim antivirusnim rješenjem, nužno je za digitalnu sigurnost i optimalan rad. Jednako opasno je i pregrijavanje. S vremenom se unutar kućišta nakuplja prašina koja začepljuje ventilatore i hladnjake, onemogućujući pravilno hlađenje.