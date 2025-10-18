Naši Portali
JESTE LI ZNALI?

Ovo sigurno radite krivo, a može vam uništiti cijeli ručak. Evo gdje ljudi najčešće griješe s pećnicom

18.10.2025.
u 20:00

Lim za pečenje idealan je za jela koja zahtijevaju ravnomjernu toplinu odozdo, poput pizze, koja će u ventiliranoj pećnici imati hrskavu podlogu. Također je dobar za pripremu peciva, kruha i teže posude koje nisu u vatrostalnom posuđu

Ako priprema jela u pećnici može izgledati jednostavno, izbor između rešetke i lima za pečenje može značajno utjecati na krajnji rezultat. Pogrešan odabir često vodi do zagorjelih kolača, suhog mesa ili gnjecave pizze, pa je važno znati kada koristiti koji pribor.

Kako piše Fenix, lim za pečenje idealan je za jela koja zahtijevaju ravnomjernu toplinu odozdo, poput pizze, koja će u ventiliranoj pećnici imati hrskavu podlogu. Također je dobar za pripremu peciva, kruha i teže posude koje nisu u vatrostalnom posuđu. Lim osigurava dodatnu toplinu s donje strane, pa, ako se čini da jelo nije dovoljno pečeno odozgo, možete kratko uključiti gornji grill kako biste ravnomjerno zapečili površinu.

S druge strane, rešetka je najbolji izbor za jela koja se pripremaju pod gornjim grijačem, poput pečenja mesa ili jela s više tekućine, kao što je pečena perad, svinjetina ili govedina. Rešetka također sprječava stvaranje „dvostrukog dna“, jer se kod korištenja lima s kalupom toplina ne može ravnomjerno raspodijeliti do dna jela, što može dovesti do nedovoljno pečenih ili gnjecavih jela.

Pravilna upotreba lima i rešetke može značajno poboljšati kvalitetu jela pripremljenih u pećnici. Sljedeći put kada budete pripremali pizzu, meso ili kolač, provjerite koristite li pravi pribor – razlika u okusu bit će očita.

