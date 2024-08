Kupio Teslin električni automobil, no ubrzo je shvatio što je učinio. Nesretni vlasnik oglasio se u Facebook grupi

Prije desetak godina vlasnici novih automobila nisu obraćali pažnju na to koliko će njihov automobil vrijediti za nekoliko mjeseci. Znalo se da njegova vrijednost znatno pada čim izađe iz salona, no kada je nastupila pandemija došlo je do potpunog preokreta na tržištu automobila pa je bilo i slučajeva da neki rabljeni automobili stari nekoliko mjeseci vrijede više od novih budući da se na nove čekalo i više od godinu dana. Tržište se lagano vraća 'u normalu' i cijene rabljenih vozila padaju, no jedan je Amerikanac ostao iznenađen koliko je novaca izgubio na svojem Cybertrucku.

U Facebook grupi nazvanoj po tom Teslinom automobilu postavio je oglas u želji da proda ovaj električni automobil kojeg je dodano omotao u plavu foliju. Cybertruck je platio 110 tisuća dolara, a sada ga prodaje za 98 tisuća dolara nakon što je s njim prošao oko 12 tisuća kilometara.

VEZANI ČLANCI

- Pa, već smo izgubili 12 tisuća dolara. Sada se prodaje za 98 tisuća dolara ili manje. Bit ću sretan ako u travnju za njega dobijem 50 tisuća dolara - napisao je nesretni vlasnik.

Carscoops piše kako se sve više kupaca ovog električnog automobila suočava s tim problemom ali i da su električna vozila najviše pogođena kada je u pitanju pad vrijednosti automobila. Ovaj je Cybertruck, prema pisanju portala, svake prođene milje gubio 1.60 dolara na vrijednosti, a u to nije uključena cijena folije koju je vlasnik dao napraviti niti drugi računi za održavanje automobila.

FOTO Ovo je Putinov ultraluksuzni automobil: Otporan na metke i bombe, ima sustav za noćno gledanje...