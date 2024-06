Koliko košta sladoled: Kuglica je ove sezone u prosjeku 10 posto skuplja. Evo gdje je najjeftinija

Ako već kupujem sladoled, onda želim onaj najbolji, tako da mi za kuglicu sladoleda u aRomi nije teško dati 3,50 eura. Pa ne jedem sladoled svaki dan - kaže nam Zagrepčanka pred aRoma Gelatom u Bogovićevoj. Cijene kuglice u toj poznatoj slastičarnici, koje se brend nezaustavljivo širi Hrvatskom, zasad su iste kao i lani, dok se cijena manjih gramaža čak i smanjila, 200 g košta 6,30, a tri kuglice od 300 grama 8,70 eura. Ipak, provjeravajući cijene u nekim drugim slastičarnicama, i ne samo u Zagrebu, i uspoređujući ih s lanjskima, vidljivo je da je prosječna cijena sladoleda u međuvremenu ipak rasla za nekih 30-ak centi (10-12 posto), a je li to samo uvertira pred 'pravu' turističku sezonu i visoke celzijevce koji 'tjeraju' na potrošnju ove osvježavajuće namirnice, vidjet će se uskoro. U Zagrebu je prosječna cijena kuglice sladoleda zasad oko 2,30 eura - u Masarykovoj u slastičarnici Zagreb 1,90 eura (vjerojatno i najniža u Zagrebu), u kultnom Vinceku 2 eura (lani je koštala 1,60 eura), u Mileniumu 2,60 eura (10 centi više)... U Zadru je prosječna cijena kugle sladoleda trenutačno 2,50 eura, u Puli 2 do 3,50 eura, slično i u Splitu, u Crikvenici 2 eura...

No, kako bilo, sladoledima top hrvatskih slastičarnica i sladoledarnica mana je ograničeni doseg, pa smo provjerili ima li kakvih noviteta za šire mase koji se mogu pronaći u trgovinama. Lani je u ovo vrijeme novinske stupce punio Ledov Quatro od 1650 ml, s cijenom i od 8,19 eura. No obilaskom trgovina poput Konzuma, čini se da mu je cijena zasad spuznula na 7,49 eura. Ipak, u usporedbi s nekim precijenjenim kuglicama sladoleda po slastičarnicama, koje nisu zaslužile ni da se zovu sladoledom, Quatro je dostatan za četveročlanu obitelj pa i za pokojeg gosta. Uz već provjerene okuse sladoleda, Ledo je ove sezone na tržište izbacio i neke nove poput Kinga Supreme – za kojega kažu kako donosi savršen balans slane karamele - sa slojem bijele čokolade s okusom karamele i hrskavih komadića keksa. King Seduction donosi pak hrskavi vanjski sloj prepoznatljive Kingove čokolade s komadićima badema, sladoled okusa panna cotte te središnje punjenje od jagode. Omiljeni sladoledi King Obsession i King Majestic, koji nosi titulu jednog od najboljih sladoleda na svijetu, dostupni su sada i u čaši od 450 ml, a isto tako i King Supreme – koji naglašava raskoš slane karamele i makadamija oraha, te King Obsession sa slojevima hrskavih žitarica i različitih čokoladnih preljeva. Quattro Colori Choco i Quattro Colori Fruit otišli su i korak dalje − četiri okusa nisu raspoređena samo u četiri, nego u čak 16 polja, kako bi se idealna kombinacija okusa stvorila samo jednim potezom žlice. Quattro Colori Choco spoj je klasičnih okusa čokolade, vanilije, bijele čokolade i karamele, dok Quattro Colori Fruit spaja okuse nježne vanilije s osvježavajućim notama maline, limuna i naranče. Cijena u Konzumu za 1500 ml (750 g) iznosi 4,49 eura. Silk Milk - legendarni sladoled 90-ih godina prošlog stoljeća, sinonim djetinjstva, odrastanja i lijepih uspomena od sada je dostupan i na štapiću, a dolazi u kombinaciji okusa vanilije s punjenjem od jagode, preliven kakaovim preljevom s komadićima lješnjaka.

Kad je u pitanju zanatski sladoled, ponuda sladoleda Torterije Macaron bogatija za nove zanimljive kombinacije okusa u obliku obiteljskog pakiranja od 500 ml – i to mascarponea i nara, grejpa i mente, oraha i smokve, čokolade i crnog ribizla, sorbeta i jagode, sorbeta i manga. U Konzumu košta 6,99 eura. Iz Croccantino Laba s Pelješca stižu dva nova okusa artizantskog sladoleda. Vanilija Bourbon Madagaskar je krem sladoled aromatiziran sjemenkama bourbon vanilije s Madagaskara. Iz Croccantina ističu kako za aromatizaciju koriste isključivo prave mahune vanilije koje čiste, kuhaju i infuziraju u bazi više od 12 sati kako bi pustile svoju nježnu aromu.

- Mislim da nitko na tržištu, osim nas, nije toliko lud da koristi samo i isključivo stotine pravih mahuna bourbon vanilije s Madagaskara za aromatiziranje sladoleda. Naš sladoled od vanilije aromatiziramo isključivo mahunama vanilije koje temeljito čistimo, kuhamo u mlijeku i infuziramo preko noći kako bi maksimalno oslobodile svoje prirodne arome. Taj nježni i svilenkasti okus vanilije, bez dodatnih aroma, pasta, ekstrakata ili umjetnih boja, dolazi isključivo iz cijelog kilograma mahuna vanilije kojeg prosječno iskoristimo za jednu dnevnu proizvodnju. Ponosni smo jer smo upravo takvim, artizanskim pristupom proizvodnji, istaknuli ljepotu najčišćeg sladoleda koji možete pronaći na tržištu - kaže vizionarka ove slatke priče s juga Marija Antunović. Drugi iz ponude, Mango & Marakuja - sorbet je s 40% udjela pravog voća: 30% manga i 10% marakuje, ovježavajućeg i slatko kiselkastog okusa. Mango je sladoledu dao puninu, a marakuja dozu kiselosti, osvježenja i posebnog karaktera radi svojih prepoznatljivih sjemenki i okusa.

- Željeli smo stvoriti okus koji donosi ljeto u čašici, nešto tropsko i jedinstveno. Mango je bio savršena baza, no kao da mu je nedostajao onaj pravi karakter. Znala sam da mu treba nešto kiselkasto kako bi postao poseban. Uspjeli smo nabaviti pasiranu marakuju bez koštica, testirali smo različite omjere manga i marakuje, sve dok nismo postigli savršenu kombinaciju okusa. No, znala sam da marakuja mora imati svoje sjemenke da bi zadržala autentičnost. U tom trenutku nigdje na tržištu nismo mogli pronaći marakuju s košticama. No, sudbina je ponovno bila na našoj strani. Dan prije puštanja sladoleda u proizvodnju, sasvim slučajno nam se stvorila prilika i pronašli smo izvornu marakuju s košticama. To je bio još jedan znak da i dalje beskompromisno zagovaramo izvornost sastojaka i ne pristajemo na ništa manje od savršenstva okusa - zaključila je suosnivačica Croccantina. Oba sladoleda, prva dolaze na police Spara s deklaracijom da su bez glutena što ih čini pogodnima za osobe koje boluju od celijakije ili one koji iz drugih zdravstvenih ili osobnih razloga izbjegavaju gluten, a kreću i na slovensko tržište. I Häagen-Dazs ima dva okusa: Duplu čokoladu i Vaniliju & Borovnicu. Dupla čokolada macaron dolazi s čokoladnim ganachem i komadićima mini macaronsa, a Vanilija & Borovnica macaron u kombinaciji hrskavih mini komadića macaronsa s ljubičastim vrtlogom sočnog voćnog umaka. Cijena čašice od 460 ml je 7,49 eura.