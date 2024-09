Kako znati koju gumicu za brisanje odabrati? Provjerili smo može li cijena biti nit vodilja

Od 0,33 do 1,99 eura. Takav je cjenovni raspon školskih gumica za brisanje koje smo u domaćim trgovinama odabrali za naše testiranje. Jeftinijih nismo našli, skupljih je bilo, ali mišljenja smo da su već i ova dva eura za gumicu pretjerana pa se tako za još skuplju nismo odlučili. Gumica za brisanje, inače, neizostavna je stavka u košarici svakog školarca. Prije same kupnje – osim ako ne kupujete neku koju ste već ranije isprobali – nemoguće je znati briše li dobro ili će na stranici bilježnice obilježene greškom u pisanju situaciju dodatno pogoršati zabrljanim tragovima ili deranjem papira. Kako je naše testiranje pokazalo, ne možete se osloniti ni na izgled jer atraktivan šareni dizajn ili zanimljiv oblik gumice ne jamče i da će svoj posao odraditi kako treba. Niti naizgled običnija gumica mora biti lošije izvedbe. Može li cijena biti nit vodilja? Kako se uzme.

Foto: Sandra Mikulčić

Najjeftinija Connect gumica (0,33 eura) besprijekorno se izborila s tragom grafičke olovke, a crvenu bojicu obrisala je polovično. Pravokutnog oblika, lagano ukošena na rubovima, dobro leži u ruci i omogućava precizno brisanje. Iste performanse u okršaju i s olovkom i s bojicom pokazala je druga po redu, Factis gumica (0,59 eura), no ona je od Connecta malo mekša pa se brže troši. No, gotovo je duplo veća pa zaključujemo da će ove dvije gumice podjednako trajati. Njemački Stabilo Legacy tvrdoćom je između Connecta i Factisa, a veličinom na razini Factis gumice, pa bi se od Factisa ipak trebao sporije trošiti. Uz cijenu od 0,69 eura – dobar izbor! Pelikan gumica jedina ima dvije gumice objedinjene u jednu, odnosno dio za brisanje olovke i onaj koji može brisati i trag tinte. Također nakošenih rubova, praktična je za rukovanje, olovku briše odlično, bojicu polovično – kao i ostale isprobane gumice. No, pod tintom ne misli se na onu iz kemijske olovke, očito, jer trag kemijske olovke ni ova gumica ne briše. Pogledamo li bolje, vidimo da je na gumici nacrtan vrh nalivpera. Testirali smo tu gumicu stoga i na vodootpornoj tinti za nalivpero. Ni nju nije obrisala. Možda neku tintu briše, ali nismo našli koju. Pelikan gumici s dijelom za koji je naznačeno da služi za brisanje tinte cijena je 0,89 eura. Među odabranim gumicama ona je najtvrđa, dakle najsporije bi se trebala trošiti, ali prilikom brisanja po tanjem papiru valja pripaziti da se papir ne podere. Faber-Castell gumica po cijeni od 1,99 eura najskuplja je od isprobanih, veličinom malo veća i od Factisove, španjolske, te podjednake tvrdoće. Izgleda poput sive bucmaste olovke, simpatično. Ergonomski je trokutastog oblika, s utisnutim kružnicama kako prsti po njoj ne bi sklizali. Trag grafičke olovke briše besprijekorno, s crvenom se bojicom izbori solidno, tragu kemijske olovke ne može ništa. U biti, svih pet gumica – bez obzira na razliku u cijeni – svoj posao odrađuju jednako: olovku brišu odlično, bojicu polovično. Najjeftinija je i najmanja ona Connectova. Najtvrđa je Pelikanova. Koju bismo odabrali? Zlatna sredina čini nam se optimalnim izborom, uzmemo li u obzir cijenu, veličinu i trošenje gumice.

