Hrvatska i talijanska bilježnica, s istim brojem stranica, jednake kvalitete. Jedna košta duplo više od druge

Školska torba, knjige (ako se ne ubrajate u one čijoj djeci školske udžbenike financira grad), bilježnice, pribor za pisanje i crtanje… Potrebe su sada velike, no kako bilo – dijete valja opremiti za novu školsku godinu. U nedostaku vremena najlakše bi bilo sve naručiti u internet trgovini ili odabrati odlaskom u samo jednu fizičku trgovinu ili knjižaru, no uštedjeti se ipak može samo izdvojite li dovoljno vremena i volje za obilazak više mjesta. A i tada pitanje je hoćete li zapravo uštedjeti, ovisno o kvaliteti artikala koje kupite. No, često se razočaramo i u skupljoj opciji. Kupili smo stoga šest bilježnica različitih cijena, sve u A4 formatu prikladnom za srednju školu te za više razrede osnovne škole. Cilj nam je bio utvrditi isplati li se uložiti više, kupiti skuplje bilježnice, i može li ona najjeftinija uopće zadovoljiti potrebe, ali i želje današnjih školaraca. Najjeftinija bilježnica plaćena je 0.59 eura. Dugo smo prebirali po toj hrpi u trgovini, niti jedna nas slikom s korica nije oborila s nogu pa smo pretpostavili da bi zahtjevni tinejdžeri na sve njih samo odmahnuli rukom. Na kraju smo odabrali onu na čijim su se koricama zelenila Plitvička jezera. Preostalih pet cjenovnih kategorija – a bilježnice su redom plaćene 0.59, 0.79, 1.09, 1.39, 2.89 i 3.30 eura, s tim da je ova po 2.89 eura bila na sniženju (puna joj je cijena bila čak 3.69 eura) - nudilo je atraktivnije korice. Je li to bitno? Školarcima je bitno, to svakako, ali kasnije se pokazalo da se ono što je nama atraktivno nužno ne sviđa i klincima…

Foto: Sandra Mikulčić

No, krenimo najprije od čiste matematike. Najjeftiniju bilježnicu ‘Plitvice’ u Hrvatskoj proizvodi Lipa Mill. Ima 40 listova, 80 stranica. Papir je 70-gramski, te je za jedan arak naša vaga pokazala težinu od osam grama. Na opip, odličan je to papir, čvrst i neproziran. Napisani tekst s druge se strane tek lagano nazire. Korice su mekane, uz drugu najjeftiniju – također Lipa Mill bilježnicu - najmekše od odabranih za ovo testiranje, ali nije to ništa alarmantno. Iz dosadašnjeg iskustva, ove će mekane korice u pretrpanoj školskoj torbi ubrzo dobiti presavijene rubove, ali to je slučaj i s malo debljim koricama. Na savijanje rubova imune su tek bilježnice sa stvarno čvrstim koricama. Bilježnica ‘Plitvice’ donosi upotrebljivih 40 listova. Prostor za ispisivanje imena učenika i aktualnog predmeta s unutrašnje je strane korica, gdje nalazimo i QR kod, uz oznaku da je riječ o SmartLines bilježnici. Njegovim skeniranjem, u aplikaciju za mobilni telefon može se pohraniti sve napisano u bilježnicu. Također, pohraniti se može i raspored sati te planer, a bilješke se mogu podijeliti s drugima (primjerice, s prijateljem koji je izostao s nastave). Zgodno! Aplikaciju smo isprobali i funkcionira besprijekorno, samo treba paziti da se tekst na stranice piše unutar oznaka na rubovima. Tu mogućnost nema druga Lipa Mill bilježnica, ona koja uz cijenu od 0.79 eura na jednako mekanim koricama ima fotografiju sportskog automobila. Papir na opip nije jednako dobar, tanji je, i piše da je 56-gramski, arak teži samo pet grama. U bilježnici su 52 lista, 104 stranice, a napisani se tekst sa stražnje strane više nazire, što bi školarcu moglo otežati čitanje – jednom kad tekst bude ispisan s obje strane lista. To je, smatramo, veći problem od mekanih korica.

Foto: Sandra Mikulčić

Financijski treća po redu bilježnica ona je koju smo platili 1.09 eura, s ‘Art’ motivom. Također je hrvatske proizvodnje, proizvođač je Educa. Ima 52 lista, 104 stranice, 55-gramski papir i šest grama težinu jednog arka. Korice su obične kartonske, ali dovoljno čvrste i dopadljive. Iako je otprilike jednake gramaže kao Lipa Millov papir, ovaj je na opip drukčiji, manje ‘sklizak’, ali i napisani tekst manje se prozire s druge strane. Iduća po redu Connectova je, također hrvatska, bilježnika s motociklom na koricama. Cijena joj je 1.39 eura, za 40 listova/80 stranica i s koricama u finijoj izvedbi, u mat i sjajnoj kombinaciji. Papir je 80-gramski, arak teži 9 grama. Papir je pod prstima konkretan, napisani tekst s druge se strane ne nazire. Valja reći i da je na deklaraciji ispravno napisano da ima 40 listova – dodatna dva lista za ispisivanje podataka o učeniku i onih o samom proizvodu nisu uračunati. To, pak, nije slučaj s talijanskom ‘Tigar’ bilježnicom po cijeni od 2.89 eura na sniženju (puna cijena: 3.69 eura). Navedeno je da ima 42 lista, 84 stranice, no upotrebljivih je zapravo 40 listova. Nije korektno pod raspoloživim stranicama navoditi i one koje su čitave ispunjene otisnutim logotipom proizvođača. Sama bilježnica je kvalitetna: korice su čvrste, najčvršće od isprobanih, papir solidan 80-gramski (jedan arak teži 9 g). Od također 80-gramskog papira ‘Motocikl’ bilježnice na opip je za nijansu čvršći, manje sklizak. Napisani tekst s druge se strane ne nazire.

Foto: Sandra Mikulčić

Slovenski Eurocom tržištu je po cijeni od 3.30 eura ponudio bilježnicu sa slikom simpatične koale. Deklarirane su 54 stranice, zapravo ih je 52 za pisanje gradiva, plus dvije s prostorom za podatke o učeniku i raspored sati. Papir je 80-gramski, arak teži 9 grama, a napisani tekst s druge se strane ni ne nazire. Korice su čvrste gotovo kao kod bilježnice ‘Tigar’. Zašto se zamaramo s težinom? Bilježnica po bilježnica i školarcima je torba još teža nego inače… Valja naći pravi omjer između debljine papira, čvrstoće korica i same težine bilježnice. Od ovih šest bilježnica najlakša je bilježnica ‘Plitvice’ (195 grama s 80 upotrebljivih stranica), a najteža je ‘Koala’ (292 g; 104 upotrebljive stranice). ‘Tigar’ i ‘Motocikl’ težinski su u zlatnoj sredini (237, odnosno 235 g), svaka ima po 80 upotrebljivih stranica, obje s kartonskim koricama i podjednako dobrim 80-gramskim papirom. No, Connectov ‘Motocikl’ je više nego duplo jeftiniji pa njemu dajemo prednost u uvjetno rečeno skupljem razredu. Među najpovoljnijim bilježnicama osvojile su nas pametne ‘Plitvice’ Lipa Milla. Ove najskuplje? Na prvi pogled privuku izgledom i debljinom, no kvalitetom papira i korica nisu bitno bolje od ovih srednje cijene. Isplate se jedino ako zaista imaju više stranica (kao što je slučaj s ‘Koalom’), no to pročitajte na deklaraciji jer bi samo pogled na debljinu bilježnice lako mogao zavarati. Od najpovoljnijih bilježnica, pokazao je naš test, ne treba bježati ako im je papir 70-gramski, kao kod najjeftinije Lipa Millove. Vratimo se na izbirljivu tinejdžericu, koju smo zadužili da bilježnice vizualno ocijeni, da ih poreda počevši s onom njoj najatraktivnijom. Poredak je ovakav: Automobil (0,79 eura), Motocikl (1.39 eura), Tigar (2.89 eura), Plitvice (0.59 eura), Koala (3.30 eura), Art (1.09 eura). To također pokazuje da cijena ne može biti jedina nit vodilja.

* Stavovi izneseni u ovom tekstu su neovisna mišljenja ljudi koji su sudjelovali u analizi i nisu službeni stav Večernjeg lista.