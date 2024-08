Provjerite cijene: Pojedine su stavke školskog pribora i 45 posto skuplje nego lani

Sitno odbrojavamo do početka nove školske godine. Ovisno o dobi školarca, što roditelji što djeca rastrčali su se – ili će to kroz idući tjedan učiniti – po trgovinama i knjižarama ne bi li na vrijeme kupili sav potreban pribor. Izbor je velik, cijene šarolike. Već smo pred početak prošle školske godine, kad je Barkod pokrenut, testirali neke od artikala neophodne svakom školarcu. Provjerili smo tako koje se od drvenih bojica u ponudi domaćih trgovina i knjižara isplati kupiti, a koje na papiru ostavljaju tek slabašan trag; koje će zadovoljiti i zahtjevnijeg ‘umjetnika’, a koje su dostatne tek za niže razrede osnovne škole. Potpune rezultate našeg testiranja možete potražiti ovdje. Sada smo pak krenuli tadašnjim stopama te smo u istim trgovinama potražili one iste drvene bojice, s ciljem da utvrdimo je li im se u ovih godinu dana promijenila cijena. Odgovor nije jednak za sve bojice. Nekima je cijena rasla, nekima je pala. Nekima je, pak, u jednoj trgovini rasla, a u drugoj pala. Od promatranih artikala, najveći rast cijene bilježi Pelikanov paket s 12 drvenih bojica – u trgovini u kojoj smo ih lani kupili sada stoje 3,70 eura, a lani su bile 2,55 eura – točno koliko je i sada za njih potrebno dati u obližnjoj knjižari, u sklopu istog trgovačkog centra. To je, dakle, poskupljenje od čak 45,1 posto, ako ne pazite na cijene i ne obiđete više trgovina i knjižara u potrazi za najpovoljnijom.

Foto: Sandra Mikulčić

U istoj trgovini u kojoj Pelikan bojice bilježe tako drastičan skok cijene, 12 Connect bojica pojeftinilo je za 11,74 posto – s 2,64 na 2,33 eura. No, oprez, iste te Connect bojice u onoj knjižari u kojoj su Pelikanove bojice jeftinije osjetno su skuplje te koštaju 3,04 eura, dakle 15,15 posto više nego što smo ih platili lani. Skuplje su i Faber-Castellove bojice, iako se kod njih ne radi o potpuno istom pakiranju: lani je uz 12 drvenih bojica po cijeni od 2,91 eur došlo i gratis oštrilo te tri dodatne bojice. Takvoga paketa ove godine u ponudi trgovina koje smo obišli nije bilo, a klasičan paket s 12 Faber-Castellovih bojica sada stoji 3,19 eura, što je poskupljenje od 9,62 posto. No, to vrijedi za istu trgovinu u kojoj smo te bojice kupili lani. U internet trgovini, primjerice, našli smo ih po cijeni od rekordnih 3,93 eura.

Ono što ove godine u trgovinama i knjižarama koje smo obišli nismo našli su španjolske Carioca i njemačke Buntstifte bojice – one su lani na papiru ostavljale najslabiji trag. Carioca je koštala čak 3,99 eura, za pakiranje od 12 bojica. Sada smo ih našli samo u internet trgovini i to po malo razumnijoj cijeni od 2,90 eura. I dalje su preskupe za ono što nude. Lanjske najjeftinije bojice Buntstifte koje su se nudile po cijeni od 1,06 eura više nema u trgovini. Najpovoljnije koje smo sada našli drvene su bojice Stylex. Kvalitetom djeluju kao da su na razini lanjskog Buntstiftea, a 12 tih bojica stoji dva eura. Već i ovi primjeri pokazuju da pravila nema – kako s cijenama, tako i s kvalitetom. Stoga smatramo da nije isplativo kupovati najjeftinije opcije, pogotovo ako su to marke koje ne poznajemo, a i dalje vrijedi generalno pravilo da – ako imate vremena – obilaskom više trgovina po nižoj cijeni možete pronaći i kvalitetnije artikle.