Kako 'razvući' ljeto: evo gdje možete na vikend-kupanje u kojem ćete uživati i vi i vaši klinci

Kalendarski nam je prošlog vikenda jesen stigla propisno, uz kišu i zahlađenje, no vrlo brzo je - kao što su meteorolozi i najavili - nastupilo bablje ljeto. Lijepo vrijeme će izgleda potrajati pa za one kojima se još kupa, donosimo nekoliko prijedloga gdje provesti vikend s obitelji, uživajući u bazenima i na toboganima. Usmjerili smo se prvenstveno na lokacije koje nude posebne sadržaje za djecu.

Za najmlađe, Terme Jezerčica imaju bazen s toboganima te dječje igralište sa spravama za penjanje i ljuljačkama Foto: Marko Prpic/PIXSELL

1. Terme Jezerčica

U samom srcu Hrvatskog Zagorja, u blizini Donje Stubice, rodnog kraja Matije Gupca, na izvoru termalnih voda smjestile su se Terme Jezerčica. Bazenski kompleks sastoji se od osam bazena, prilagođen je svim uzrastima, a početkom kolovoza terme su dobile suvremeni vodeni park. Termalna voda izvorne temperature 38°C sadrži više različitih iona te se smatra ljekovitom.

Vanjski vodeni park ima tri bazena, veliki bazen, bazen s tri tobogana, hidro-masažu i masažne topove, vodenu atrakciju sa spray parkom, “play house-om” i šest tobogana. Za najmlađe tu je bazen s toboganima te dječje igralište sa spravama za penjanje i ljuljačkama. Odbojka na pijesku, mali nogomet, stolni tenis ili badminton samo su neke od aktivnosti u kojima gosti mogu uživati na vanjskom vodenom parku. Svim posjetiteljima na raspolaganju su besplatne ležaljke te široka ponuda pića i jela u dva bara. Odmor i relaksaciju može nadopuniti šetnja kroz Grad labirinta, smješten u neposrednoj blizini kompleksa. Oni koji žele uživati u ponudi vanjskih bazena Jezerčice mogu to učiniti do 9. listopada.

Unutarnji vodeni park s prirodnom termalnom vodom otvoren je cijele godine te nudi pet bazena za sve uzraste i dva velika whirlpoola, relaksacijski bazen s toplim gejzirima, dječji bazen s toboganima, rekreacijski bazen s efektom umjetne kiše, bazen za bebe s animacijama te plivački bazen. Cijena dnevne vikend ulaznice za odrasle je 14 eura, za djecu do 15 godina i umirovljenike 11 eura, dok je djeci mlađoj od 5 godina ulaz slobodan. Cjelodnevna obiteljska ulaznica za dvoje odraslih s jednim djetetom je 35 eura, za obitelj s dvoje djece 44 eura.

2. Terme Tuhelj

Vanjski bazeni Tuheljskih toplica su zatvoreni od 26. rujna, no u funkciji je dječji Tuhi land bazen te unutarnji bazeni tuheljskog Vodenog planeta. Ljubiteljima umjetnosti svidjet će se podatak da zid unutarnjeg kupališta Vodenog planeta krasi mural slavnog Ede Murtića, kojeg je restaurirala prva doktorica umjetnosti u Hrvatskoj Mirjana Smolić. Za najmlađe posjetitelje tu je i najpopularniji stanovnik Terma - maskota Tuhi. Unutarnje kupalište Vodenog planeta sadrži sve što je potrebno za uživanje u vodenim atrakcijama. Djeca će se zabavljati u vodenom gradu s brojnim dječjim atrakcijama i u zatvorenom toboganu. Rekreativci će plivati u plivačkom bazenu, a oni željni opuštanja prepustit će se intimnim oazama s vodenim masažama, gejzirima i slapovima terapeutskog i wellness bazena.

Odrasli pak mogu zaviriti i u Svijet sauna, najveći u Hrvatskoj. Svijet sauna sadrži četiri finske, tri parne saune i laconium - suhu kupelj koja će vam pomoći da zagrijete svoje tijelo i pripremite ga na izlaganje visokim temperaturama i vlazi. Svaka sauna ima svoju priču gdje gosti odabiru svoj omiljeni tip i programe koje sauna majstori izvode gotovo svakih sat vremena. Ako ih želite istražiti sve, jednostavno krenite redom. Od programa termalnog blata u blatnoj sauni, preko programa vrtloženja zraka u programskoj i panoramskoj pa sve do raznih aroma programa i pilinga u solnoj i parno duploj sauni.

Glamping village Tuhelj jedini je kamp s pet zvjezdica u kontinentalnoj Hrvatskoj, sadrži 36 mobilnih jedinica, privatan parking, bazen i privatan glamping wellness Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

U Termama Tuhelj uživat će i ljubitelji glampinga, odnosno luksuznog kampiranja. Glamping village Tuhelj jedini je kamp s pet zvjezdica u kontinentalnoj Hrvatskoj, sadrži 36 mobilnih jedinica, privatan parking, bazen i privatan glamping wellness. Cijena cjelodnevne ulaznice za odrasle je šest eura, a za djecu četiri. Obiteljska s onima s jednim djetetom stoji 12,80, eura, s dvoje 16, one s troje djece kupanje u Tuhelju koštat će 19, 20 eura.

3. Krapinske toplice

U termalnim vodama Krapinskih toplica uživali su još i stari Rimljani. Termalno kupalište s četiri izvora hipertermalne mineralne vode obogaćene kalcijem, magnezijem i hidrokarbonatom temperature od 39 do 41 Celzijeva stupnja te ležišta ljekovitoga mulja počela su se upotrebljavati još 1772., da bi svoj procvat Krapinske Toplice doživjele u drugoj polovici 19. stoljeća, kada su bile mondeno mjesto za rekreaciju i brigu o zdravlju austrougarske elite.

Krapinske toplice ujedno su i najveći kompleks unutarnjih bazena u Hrvatskoj koji se prostire na više od 18 tisuća četvornih metara. Svi su bazeni punjeni termalnom vodom temperature 28 do 38 Celzijevih stupnjeva, a posjetitelje čeka više od 160 raznovrsnih vodenih atrakcija i doživljaja. Dva vanjska bazena otvorena su tijekom cijele godine, ali se dodatno ne griju, a najveći bazen je kombinirano unutarnje – vanjski bazen. Prostire se na preko 500 kvadrata, a od čega 120 m2 u vanjskom dijelu. Temperatura vode je 34 º-35 º C. Veliki bazen ima 37 vodenih atrakcija; slapova, gejzira, podvodnih masaža i u vanjskom i unutarnjem dijelu. Posebna je atrakcija unutarnji pet metara visok tobogan dugačak 50 metara koji djeca naprosto obožavaju.

Klincima će se svidjeti posebni dječji bazen s dva slapa, dvije kiše i tri gejzira. Uz vodene atrakcije u vodenom parku Aquae Vivae organiziraju se igraonice s Lego kockama i Brio vlakovima s mnogo tračnica za slaganje raznih pruga. Organiziraju se i radionice slikanja vodenim bojama kao i mogućnost igranja društvenih igara čovječe ne ljuti se, mlin, memory, šah... Dnevna ulaznica za odrasle stoji 15 eura, za djecu od 6 do 15 godina 10, dok je cijena ulaznice za tročlanu obitelj 37, za četveročlanu, 44, a za peteročlanu 44 eura.

4. Terme Sveti Martin

Stotinu godina sve one koji ih posjete okrepljuju i Terme Sveti Martin, smještene u samom srcu Međimurja, nadomak brežuljaka i netaknute prirode. Voda iz termi smatra se jednom od najkvalitetnijih termomineralnih voda u Europi. Koncept Hrama života koji možete iskusiti u termama nastao je u skladu s holističkom filozofijom Rudolfa Steinera koja uči da um, duša i tijelo moraju biti u ravnoteži. Zbog toga, uz druge sadržaje za djecu, Terme Sveti Martin nude i masažu za djecu u kojima mogu uživati zajedno s roditeljima u zen atmosferi. Posebno su popularne i masaže za najmlađe s kakao maslacem i kokosovim uljem, koje su njegujuće za kožu te mirisne i fine. Slavna je i igraonica Termi koju podjednako vole djeca i odrasli. Uređena je u skandinavskom stilu s mnogo didaktičkih igračaka koje djecu potiču na istraživanje i učenje.

Djeca s roditeljima mogu uživati i u kompleksu sauna te uživati u bazenu ili jaccuziju koji se nalazi u njihovom sklopu. Još je uvijek otvoren i Aquapark Martilandija na vanjskim bazenima s novim toboganima, vodenim igralištem, dva whirlpoola s umjetnim otocima, punktovima s hranom i pićem, masažama... Ulaznica za odrasle radnim danom stoji 11,50 eura, vikendom 14,50, za djecu i umirovljenike 8,50 te vikendom 9 eura. Obiteljska ulaznica za tročlanu obitelj je 24, odnosno vikendom 30,50 eura, a za četveročlanu 28 odnosno vikendom 36 eura.

Pod tri kupole zimske Termalne rivijere čekaju vas bazeni, Whirlpooli, slapovi, masažna ležišta... Foto: Arhiva Terme Čatež

5. Terme Čatež

Do ovih toplica još je lakše stići otkako je ukinut schengenski režim pa nema više čekanja na granici. Čatež je nedavno zatvorio svoje vanjske bazena pa će ljubitelji spore rijeke i ostalih atrakcija morati pričekati do ljeta 2024. No, jednaku količinu zabave nudi i zimska Termalna rivijera Čateža u termalnoj vodi na više od 6500 m² unutarnjih površina s vodenim atrakcijama. Pod tri kupole zimske Termalne rivijere čekaju vas bazeni, Whirlpooli, slapovi, masažna ležišta... Kada je sporosti dosta, slijedi zabava na valovima ili na divljoj rijeci. Ljubitelje brzog spusta oduševit će tobogan sa zatvorenom cijevi i svjetlosnim efektima, a za one koji vole iznenađenja, kao stvoreno je drvo doživljaja. Na valovima unutarnjih bazena može se i surfati, a klinci obožavaju bazen s gusarskim brodom oko kojega mogu plivati i roniti u potrazi za skrivenim blagom.

Čatež nema cjelodnevnu ulaznicu već ona za odrasle stoji 15 eura radnim danom i 19 vikendom, a svaki idući započeti sat plaća se dodatnih pet eura. Djeca od pet do 14 godina platit će prva tri sata 15 odnosno 19 eura, dok će ih svaki idući sat koštati pet dodatnih eura.