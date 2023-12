Na skijalištima u vrijeme školskih praznika više nema mjesta

Većina hrvatskih skijaša davno je bukirala svoje mjesto na snijegu. Mnogi to čak obave odmah čim se vrate s ljetovanja, a tko još nije - zakasnio je. Barem za termine kad su u Hrvatskoj školski praznici, u prvom tjednu siječnja te 19. do 23. veljače. U domaćim putničkim agencijama možda u zadnji trenutak 'iščeprkaju' koji slobodan apartman ili hotelsku sobu pod uvjetom da netko odustane, ali u vrijeme školskih praznika u Hrvatskoj, praznici su praktički u cijeloj Europi i navala na europska zimovališta je i najveća, a cijene najviše. Hrvatski skijaši već neko vrijeme ne uživaju mogućnost odlaska na skijanje u drugom siječanjskom tjednu, kada su cijene tridesetak, pa i 40 posto niže nego u tjednu odmah iza Nove godine. Zbog brojnosti skijaša iz Hrvatske na europskim skijališta u tom terminu, domaćini su ga svojevremeno prozvali i hrvatski tjedan. Tu praksu poremetio je drugačiji raspored školskih praznika u Hrvatskoj, a kako se na zimovanje masovno ide obiteljski to je mnogima pokvarilo privatne planove.

- Kapaciteti europskih skijališta nisu neograničeni kao na Mediteranu i tamošnji domaćini još su prije nekoliko tjedana počeli zatvarati prodaju za prvi tjedan siječnja i tjedan od 19. do 23. veljače - potvrđuje Dalibor Čanaglić iz agencije Palma Travel. - No, zbog osjetno nižih cijena u drugom siječanjskom tjednu, mnogi naši skijaši koji imaju školsku djecu ipak će na skijanje u tom terminu. Pogotovo s djecom u nižim razredima osnovne škole za koje se nekako ustalilo da će lakše nadoknaditi zaostatak u gradivu nego u višim razredima. Prema našim rezervacijama, rekao bih čak da će oko 60 posto naših skijaša na skijanje ne u vrijeme školskih praznika, već u tom tjednu od 6. do 13. siječnja, desetak posto se sprema odmah iza Nove godine, a preostalih oko 30 posto tijekom praznika u veljači - veli Čanaglić, koji otkriva da je u prosincu palo ili dovoljno snijega za skijanje ili dovoljno snijega da bi sustavi za zasnježivanje mogli raditi i da su sva planirana otvorenja ski-sezone i održana.

VEZANI ČLANCI:

Skijaše, inače, na europskim skijalištima dočekuju u prosjeku deset do 15 posto više cijene smještaja, dok su ski karte skuplje nego zimus za prosječnih sedam do 12 posto. No, skijanje nikad nije spadalo u jeftin način odmora, pa ni posljednja poskupljenja većinu nisu pokolebala. Čak štoviše, u pojedinim domaćim putničkim agencijama bilježe i nekoliko postotaka više rezervacija nego prije godinu dana. Hoće li sve biti i realizirano neće se znati do zadnjeg trenutka, budući vladaju viroze, korona i gripa, pa u agencijama računaju i s otkazima iz zdravstvenih razloga u zadnji trenutak. Kako bilo, interes hrvatskih skijaša i ove je godine prvenstveno fokusiran na austrijska i talijanska skijališta, dok je za slovenska malo splasnuo u odnosu na prethodne sezone. Na tamošnja je skijališta, naime, u ovoj godini uloženo više desetaka milijuna eura, podignuta je kvaliteta, a onda i cijene.

- To je točno, cijene na slovenskim skijalištima sada su na razini cijena u Austriji ili Italiji. Međutim, pored hotela za koji treba jednako novca u Austriji se nalazi sto kilometara ski-staza, a u Sloveniji deset do dvadeset kilometara - pojašnjava jedan domaći putnički agent zašto neki pred nedalekom Slovenijom daju prednost talijanskim i austrijskim skijalištima.

VIDEO Požar u centru Daruvara, poginula jedna osoba