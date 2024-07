VIDEO Pametna cesta koja zna kad ide auto: Pogledajte kako rasvjeta reagira na vozila

Norveška je implementirala inovativan pristup smanjenju potrošnje energije i svjetlosnog onečišćenja pomoću cesta s automatskim zatamnjivanjem. Ova tehnologija uključuje korištenje LED ulične rasvjete opremljene radarskim senzorima koji detektiraju približavanje vozila ili pješaka. U trenutku kada nema prometa svjetla se prigušuju na oko 20% svjetline, značajno smanjujući potrošnju energije. Čim se vozilo ili pješak približe, svjetla se automatski pale punim kapacitetom, osiguravajući sigurnost i vidljivost na cesti, piše HAK Revija.

Ovaj se sustav nalazi na dionici ceste od devet kilometara, a norveška uprava za javne ceste procjenjuje da bi se, zbog uštede energije, troškovi projekta mogli isplatiti za manje od pet godina. Inicijativa je dio širih napora u Norveškoj da se infrastruktura naknadno opremi sustavima inteligentne rasvjete kako bi se smanjila potrošnja energije.

Only as traffic approaches, Norway’s auto-dimming roads get brighter. LED lights dim to 20% when no cars are in area, but when cars drive by, the lights turn to 100%, reducing electricity consumptions



[📹 Bjørn Nyland]pic.twitter.com/mlQsHSV0lS