Kako povoljnije putovati: Uhvatite hotel do 60% jeftinije, pojedite obrok za tri eura

Za one uobičajene aplikacije za mobilne telefone koje pomažu u kraćem roku pronaći željeni hotel i kartu za zrakoplov – poput aplikacija Booking.com, odnosno Skyscanner – već svaki putnik zna, pa i onaj povremeni. No, osim dobro organiziranog putovanja većini je cilj i što povoljnije putovanje, a da to ne podrazumijeva noćenje i prehranu ispod neke normalne razine. Kako jeftinije putovati, a da naknadno ne zažalite zbog svoje štedljivosti? Danas puno lakše nego ranije, kad smo bili bez interneta i pametnih telefona te s njima povezanih aplikacija. Okosnica svakog putovanja, pa tako i onoga za kojega se možda upravo spremate, kako biste iskoristili proljetne praznike, su put od kuće do odredišta, smještaj i prehrana. Najnovija u nizu korisnih aplikacija koje smo skinuli na svoj mobitel je Too Good To Go. Vezana je uz projekt kojim se pokušava zaustaviti bacanje hrane, konkretno one iz restorana koji su napravili više obroka nego što su toga dana prodali. Korisnici aplikacije kroz nju mogu povoljnije kupiti hranu iz restorana, pekara, slastičarnica, trgovina..., a svi ti objekti od prekomjerne količine hrane tako ipak nešto zarade – i ne bace hranu. Sve je veći broj zemalja čiji su se restorani priključili projektu, a zasad radi u Americi, Austriji, Danskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Nizozemskoj, Norveškoj, Irskoj, Italiji, Kanadi, Poljskoj, Portugalu, Španjolskoj, Švedskoj, Švicarskoj, Velikoj Britaniji. Osobno nismo isprobali, ali korisnici komentiraju kako su zahvaljujući ovoj aplikaciji u većim europskim gradovima uspjeli pojesti konkretan obrok za samo tri eura. Putujete li u neku od navedenih zemalja, isprobajte – kad se prijavite u aplikaciju, vidjet ćete koji su restorani u vašoj blizini uključeni u akciju i što nude te po kojoj cijeni. Odaberite, platite i dobit ćete potvrdu kojom to jelo možete podići u restoranu.

Druga zanimljiva aplikacija je Roomer, a u njoj možete i do 60 posto jeftinije uhvatiti sobu u nekom hotelu. Naime, mnogi rezerviraju smještaj, pa im se nešto neplanirano dogodi te ne mogu otputovati. Povrat novca nije uvijek opcija, a na ovaj način oni mogu dio novca dobiti nazad, a netko drugi – tko uskoči u njihov aranžman – može povoljnije boraviti u odabranom hotelu. Konkretno, Nataša je oglasila da uz 54 posto nižu cijenu prepušta svoj smještaj u Londonu – četiri noćenja s doručkom za jednu osobu u dvokrevetnoj sobi za 83 eura po noćenju, umjesto za 179 eura. Isplati se prije putovanja pogledati što se nudi – možda naiđete na povoljnu ponudu baš u željenom gradu ili vas ponuda inspirira da tamo otputujete, ako vam je raspored toliko fleksibilan.

HotelTonight aplikacija je za putnike koji zbog last minute cijena s rezervacijom smještaja čekaju do zadnjeg trenutka. Jednostavna je, pregledna, raspoložive smještajne objekte možete pretraživati po karti ili po gradovima, a izlistava i recenzije putnika koji su u tim hotelima ranije boravili. Primjerice, upisali smo da tražimo jedno noćenje u Berlinu, s prijavom 28. ožujka (moguće je rezervirati do 100 dana unaprijed i ostati do 14 noći). U hotelu u kojem je preko Bookinga noćenje s popustom u tom trenutku bilo 140 eura (inače 175 eura), preko HotelTonight aplikacije mogli smo noćiti za 105 eura. U Veroni smo, pak, mogli noćiti za 65 umjesto 75 eura (2 osobe, doručak uključen, hotel s 4 zvjezdice).

Hooper, pak, putniku pomaže pronaći najjeftinije letove, uz hotele koji se u ovoj aplikaciji također mogu pretraživati. Kao i predhodne tri navedene aplikacije, i Hooper je besplatan za preuzimanje, u App Store i Google Play trgovinama.

TravelZoo aplikacija ponudit će vam više povoljnijih opcija – za last minute aranžmane, hotele, restorane, izlete, krstarenje... No, nije besplatno. Članstvo u njihovom punom programu stoji 30 funti, odnosno 35 eura godišnje pa sami procijenite isplati li vam se to platiti – ovisno o tome koliko često putujete i volite li više sami tražiti povoljne ponude ili biste radije da to drugi riješe za vas. Valja ipak znati da ove ponude nisu loše – u Velikoj Britaniji, primjerice, automobil možete unajmiti 40% povoljnije, ulaznicu za Legoland platiti 30% manje. Tražite li, pak, avanturu koju ćete pamtiti i prepričavati čitavog života, za 8740 eura možete na 10-dnevnu all-inclusive luksuznu ekspediciju duboko u Antarktiku, ploviti među santama leda, proučavati albatrose, pingvine, tuljane. Puno? Naravno, ali to inače košta oko 15.000 eura, pa ako ste u takvoj kombinaciji, onih 35 eura članarine vam zaista ne znači ništa... Da se mi ipak vratimo u realnost – planirate li skoknuti do Londona, možda u onu povoljniju sobu preko Roomera, uz TravelZoo možete u Soho na cabaret show s večerom i koktelom za dvoje, po cijeni od 49 funti (57 eura). To inače za dvoje stoji 113 eura.